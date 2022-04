Miles de jóvenes de toda Europa asisten este fin de semana en Badalona a la convención que la empresa IM Mastery Academy, investigada por estafa a menores por fomentar las inversiones en criptomonedas, celebra en esa ciudad, un evento que tanto ayuntamiento como asociaciones de vecinos piden que se cancele.

La compañía, a la que se relaciona con una estafa piramidal y métodos de captación similares a una secta, reúne desde el viernes a unas 9.000 personas en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona, pese a la polémica que ha suscitado la celebración del evento.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detuvo a ocho cabecillas de esta organización en España acusados de estafar con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a miles de jóvenes.

El Ayuntamiento de Badalona mostró hace unos días su frontal rechazo a la celebración de este congreso en la población y pidió al Club Joventut Badalona (la Penya) que cancelara el alquiler del Palacio de Deportes a los organizadores del mismo.

El Club Joventut Badalona, por su parte, alegó que no podía cancelar el evento, ya que "se limitaba a alquilar el recinto en las condiciones pactadas con el promotor".

Los jóvenes que participan en el evento, que han tenido que pagar 200 euros para poder asistir, aseguran que van voluntariamente y niegan que se trate de una organización sectaria.

Protestas de los vecinos

"Nadie me ha pedido que deje de ver a nadie ni que tenga que separarme de los padres, todo lo contrario, he mejorado mi relación con mucha gente, pero sí que es cierto que esto no es rápido y fácil y requiere un tiempo y un esfuerzo de dedicación", ha declarado a TV-3 uno de los jóvenes participantes.

Los vecinos de Badalona también se han mostrado en contra de este congreso y han exigido su cancelación. "Aparte de parar este evento pedimos que se abra una investigación para aclarar qué empresa se dedica a tener estos contactos para traerlos aquí a Badalona", ha dicho a TV-3 Rubén García, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona.

Según testimonios de padres recogidos por la asociación anti-sectas, la captación ha llevado a algunos jóvenes a abandonar los estudios e incluso a escaparse de casa después de entrar a formar parte de este grupo.