Educación reparte Historia y Geografía de Canarias en otras asignaturas

«No solo no se pierde conocimientos de Historia y Geografía de Canarias si no que se incrementan notablemente. La gran diferencia es que hemos pasado de unos contenidos canarios que se daban con una materia y un horario muy específico, y que anteriormente tenían poca presencia en el conjunto del currículo, a unos contenidos canarios que son trasversales. Por lo tanto, cuando el alumnado estudie Historia de España y del Mundo estudiará Historia de Canarias. Cuando estudie Geografía estudiará Geografía de Canarias. Cuando estudie Patrimonio, sea en Arte o en Literatura, lo hará también en relación a las Islas», explicó Gregorio Cabrera, director general de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa del gobierno canario.

En este sentido, señala que la polémica creada tras la publicación del currículo del próximo curso académico se ha desatado sin haberse publicado las materias que incluirán las asignaturas.

«Nadie de los que están hablando conoce los currículos, entre otras cosas porque no se han publicado y se está trabajando en ellos. Por lo tanto, esa obligatoriedad existe pero repartida en las distintas materias, aún así estamos solicitando al Consejo Escolar de Canarias un informe específico sobre el tema y la Consejera y su equipo, del que formo parte, estamos dispuesto a analizar si hay otras opciones para esa materia de contenidos canarios», subrayó.

Aun así, el Grupo Nacionalista Canario ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama al Gobierno que «reconsidere su postura expresada en el borrador de ordenación y currículo de la Educación Secundaria, y mantenga la obligatoriedad de Historia y Geografía de Canarias», tras considerarse materia de libre configuración autonómica.

CC-PNC-AHI califican de inexplicable que ese documento provisional contemple la asignatura como optativa cuando resulta contradictorio con lo contenido en la Ley Canaria de Educación, artículo 27.7, donde se establece que «el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales del Archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal». Desde la Consejería de Educación recuerdan que el actual equipo fue quién incorporó la asignatura de Historia y Geografía de Canarias al currículo educativo de las Islas, con la consejera Manuela Armas como viceconsejera de Educación con el anterior gobierno. «En aquel momento era una demanda real porque esos contenidos canarios no aparecían exceptuando elementos muy etnográficos pero no en un sentido amplio. Ahora esa presencia es más amplia», añade Cabrera.

Un borrador que sigue abierto

El director general de de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera, puntualizó ayer que el documento conocido el miércoles no es definitivo. «De todas formas lo que hemos presentado es un borrador y seguimos estudiándolo. Lo difícil es encajar en un horario que el alumnado tiene establecido y que no se incrementa la enorme cantidad de contenidos y competencias que la sociedad actual demanda. Esa es la principal dificultad», explica. En cuanto a la recogida de firmas en defensa de la asignatura Historia y Geografía de Canarias iniciada en la plataforma change.org, Cabrera aplaude que eso refleja el interés por el conocimiento y la formación pero matiza que se han adelantado a no conocerse aún la como se va a configurar cada materia el próximo curso.