La formación sexual integral, la gran olvidada del sistema educativo canario

La educación sexual integral (ESI) es la gran olvidada del sistema educativo canario. No está implantada como tal en las aulas, ni se aborda en ningún ámbito comunitario, más allá de intervenciones puntuales de profesionales o entidades sociales. Así lo afirma la doctora en Estudios de Género y sexóloga Noemí Parra, profesora asociada del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que junto con Cleia Montesdeoca, enfermera y máster universitario en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico, han publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation, el artículo La educación es la mejor herramienta para prevenir las infecciones de transmisión sexual, una reflexión necesaria ante la tendencia ascendente de infecciones como la gonorrea, sífilis o chlamydia trachomatis.

«Siempre que se habla de la salud sexual se termina aludiendo a todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual, pero es necesario reflexionar sobre el modelo de educación sexual, que ahora mismo es prácticamente inexistente en Canarias, y la necesidad de apelar a que pongamos en marcha todos los esfuerzos colectivos a nivel de las instituciones públicas, pero también desde la población en general, desde la familia», apuntó la profesora Parra.

Crecen los contagios de infecciones de transmisión sexual entre la población de 25 a 34 años

La especialista pone el foco en la necesidad de implantar en el aula programas de educación sexual integral, una cuestión clave, «insuficientemente atendida» y abordada desde los aspectos negativos. «Normalmente cuando nos acercamos a este tema suele hacerse desde los miedos, desde la preocupación, y no tanto desde los valores de una sexualidad positiva, satisfactoria, igualitaria, que redunda en la calidad de vida de las personas. Si lo enfocamos todo desde las miserias no promocionaremos nunca los valores, pero trabajar desde los valores de la sexualidad humana nos lleva también a prevenir las miserias, todos los riesgos relacionados con el ámbito de la sexualidad como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados o la violencia».

Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que recoge el artículo, cada día se contagian en el mundo más de un millón de personas de alguna infección de transmisión sexual. En España, de acuerdo con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), la incidencia de infecciones como la gonorrea, la sífilis o la infección por Chlamydia trachomatis muestran una tendencia ascendente desde el año 2000 para las dos primeras y desde 2016 para la chlamydia. Asimismo, el Plan de Prevención y Control de la infección por el VIH y las ITS publicado en 2021 advierte de que, no solo hay un aumento de los contagios, sino que la población mayormente afectada es aquella con edades que oscilan entre los 25 y 34 años.

Ante esta situación, Noemí Parra y Cleia Montesdeoca reflexionan sobre la importancia de instaurar un modelo de educación integral que desvincule la atención y educación de la sexualidad de lo meramente biológico. «Como pone en evidencia la Unesco, la salud sexual y reproductiva abarca las dimensiones del bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. Además, toca repensar las formas en las que en muchas ocasiones se trabaja la prevención. Parafraseando al catedrático de psicología Félix López, es momento de analizar de qué modelo de educación sexual venimos y, lo que desde nuestro punto de vista es más importante, hacia qué modelo de educación sexual queremos ir».

Harimaguada

La doctora Noemí Parra recordó el informe publicado hace unos años por el Colectivo Harimaguada sobre la situación en Canarias, donde se ha pasado de tener una programación transversal implantada en el currículum educativo, a un «desmantelamiento» de todo lo que tiene que ver con la educación sexual. «Ahora sólo hay actividades puntuales y una de las demandas más importantes es que hayan programaciones desde edades tempranas y a lo largo de los niveles evolutivos, que haya implicación del profesorado en formación, que se paute, y se pueda trabajar también con las familias».

Demandan un abordaje de calidad, con conocimiento científico y personal acreditado

La especialista también hizo hincapié en la necesidad de abordar la educación no sólo desde una perspectiva integral sino de calidad, poniendo en valor la figura de las profesionales formadas en el ámbito de la sexología y con perspectiva de género en el trabajo que realizan. «El problema es que las actuaciones puntuales, muchas veces resultan hasta contradictorias, porque no todas las entidades trabajan desde la misma perspectiva, ni todas tienen personal especializado para afrontar esta cuestión, sino gente con escasa formación en el terreno».

Las expertas concluyen que cualquier reflexión sobre la salud sexual debe pasar «ineludiblemente» por instaurar la educación sexual integral desde edades tempranas en España. «A todos nos encantaría que nuestros hijos e hijas vivan su sexualidad satisfactoriamente a lo largo de su vida, como una manera también de evitar riesgos. Una educación sexual integral, de calidad, basada en conocimiento científico, impartida por profesionales acreditados, es una educación que mejora las vidas de las personas, genera justicia social y apela a la igualdad», concluyó la profesora Noemí Parra.