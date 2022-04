«El contrato indefinido desbloquea la investigación en las universidades»

El responsable de Recursos Humanos en Investigación de la ULPGC, Juan Alberto Corbera, aplaude la aprobación del Real Decreto que facilita la contratación indefinida en entidades públicas del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además de dar mayor estabilidad a la carrera científica, «permite a las universidades desbloquear los contratos en todos los proyectos, paralizados desde enero por la reforma laboral».

¿Cómo valora el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministro la pasada semana, que regulariza la situación de miles de investigadores con los contratos indefinidos?

Es un Real Decreto Ley que viene a solucionar un problema que vino sobrevenido por la modificación de la reforma laboral. La Ley de la Ciencia establece los contratos por obra y servicios en muchas de las actividades de los investigadores, y la reforma laboral los impide o los limita a seis meses nada más. Realmente estamos hablando de una modificación de la reforma laboral, que nos permite, desde el punto de vista jurídico, no tener esa incongruencia, porque ahora hay una ley que te dice que puedes contratar de manera indefinida, y antes habían dos leyes que se contradecían, y del mismo nivel, y estábamos bloqueados, la universidad no podía actuar, estaba en indefensión jurídica porque por un lado te dejaban hacer una cosa y por otro te lo prohibían, lo que nos paralizaba. Como ejemplo, nosotros teníamos enviado ya para poder empezar a hacer la selección de personal y luego la contratación en diciembre de 2021, del personal técnico de apoyo, de los investigadores predoctorales y los posdoctorales para final de año. Cuando nos incorporamos de las vacaciones de Navidad se quedó todo en un cajón, la reforma de la ley fue el 28 de diciembre y en enero no podíamos hacer nada. Eso le pasó a todo el sistema universitario español que, a través de la CRUE -Conferencia de rectores de las universidades españolas-, pusieron de manifiesto esta inseguridad jurídica al Ministerio. Entonces hubo un compromiso de modificación de la Ley de la Ciencia, cuya reforma está ahora en el Congreso, y se espera que esté antes de verano. Por eso han sacado de manera urgente este Real Decreto Ley, que permite, exclusivamente en actividades de investigación, contratar de manera indefinida.

¿Qué viene a solucionar esta normativa para el investigador?

Permite el contrato de manera indefinida a la tercera vía de acceso a la investigación en la Universidad, que es los contratados a través de proyectos. Normalmente los proyectos son a cuatro años, y una vez que finaliza, si no hay más financiación, se acaba el contrato. Ahora la ley dice que estos son indefinidos, con lo cual tiene dos opciones, o continuas con el contrato, que para eso necesitas otro proyecto de investigación, o le haces una liquidación, con lo cual el investigador gana ese derecho de liquidación. Después de estos días de descanso de Semana Santa lo primero que vamos a hacer es revisar la tabla salarial, porque hay que incorporar a los proyectos de investigación los costes laborales de la indemnización, de forma que durante los cuatro años esa persona va acumulando en su mochila la indemnización por el despido que le corresponda, y si se incorpora a un nuevo proyecto, que es lo que todos deseamos, ese dinero se le reserve y siga acumulando experiencia y sus derechos. Esto es lo que viene a solucionar este real decreto.

¿A cuántos investigadores de la ULPGC afecta?

Básicamente, en contratos por proyectos tenemos unos cien investigadores y, en programas competitivos, que son los predoctorales y posdoctorales, unos 140 cada año. En total afecta a unas 240 personas, sólo en la ULPGC, luego tenemos a la Fundación Parque Científico Tecnológico que habrá unos 30 o 40 con contrato. Y a nivel de las islas habría que añadir los de la Universidad de La Laguna, los de la Plataforma Oceánica de Canarias-Plocan, ITC… Son bastantes en el conjunto de Canarias.

¿Qué supone la contratación indefinida de los investigadores para las universidades?

El contrato indefinido desbloquea la investigación en las universidades. Los investigadores principales de los diferentes proyectos estaban todo el rato tocando nuestra puerta para saber cuando salían los contratos, porque estaban todos paralizados, esperando que se solucionara el tema jurídico. Ahora podemos empezar a trabajar todo lo que llevamos parado desde enero. Además, podemos darle continuidad en el tiempo a gente muy valiosa que se ha formado en la Universidad y quitar esa inseguridad jurídica que había. Ahora saben que una vez se incorporen a un grupo de investigación potente, van a tener contratos, que si hacen un buen trabajo, se van a garantizar un futuro que les va a permitir alargar en el tiempo la contratación por proyecto hasta que puedan acreditarse a los cuerpos de investigadores -catedráticos, titulares y contratados-, y salga una plaza en la Universidad a través de la OPE y se incorporen a la carrera investigadora. En definitiva, estabiliza y da seguridad jurídica a la carrera investigadora en la Universidad.

¿Cumple la nueva Ley de la Ciencia, actualmente en tramitación en el Congreso, con los requisitos para impulsar la investigación en España?

La realidad es que la ley sienta las bases, pero para que haya un cambio radical en la actividad investigadora en España hace falta más financiación, sin duda. Dentro de la Unión Europea estamos por debajo de la media en financiación científica, pero la ley establece un mínimo del 1,25% del PIB para actividad investigadora en el sistema de ciencia en España. Y la otra pata que hace falta para que mejore la investigación en el país, es la captación de fondos privados, donde se requiere un cambio radical en como percibe la empresa privada lo que supone invertir en investigación, de tal forma que tiene un retorno no sólo para esa empresa a medio y largo plazo, sino también para la sociedad española. Esos son los dos retos más importantes, con la base que nos da la legislación vigente podemos tener esos contratados trabajando de forma indefinida, pero hace falta financiación para poder contratarlos, claro.

¿Qué otros pasos se deberían dar para mejorar las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras?

Que todos aquellos investigadores que están contratados por proyectos, puedan aumentar las horas de docencia. Cuando ellos van a acreditarse para ser profesor en la Universidad, le piden ambas actividades. El problema es que en las dos convocatorias tienen un número de horas limitadas de docencia, entre 60 y 80, y en algunas plazas piden hasta 480 horas de experiencia docente. Lo ideal sería aumentar ese número de horas para garantizarles que tienen suficiente experiencia docente para, cuando opten a la acreditación en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), ésta sea positiva.