El Hospital Perpetuo Socorro pone en marcha una campaña para ayudar a reforestar Gran Canaria

El Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ha decidido apostar por el medioambiente, contribuyendo a reforestar Gran Canaria. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña Cuidando de nuestra piel, cuidas de nuestra cumbre y cuenta con la colaboración de las asociaciones Foresta y Adapa. "Queremos plantar árboles para ayudar a la recuperación y a la conservación del patrimonio natural de nuestra Isla", explicó esta mañana Jorge Petit, consejero delegado del citado centro sanitario capitalino, en el marco de la presentación de la acción, con motivo del Día Mundial de la Tierra. De este modo, por cada tratamiento láser que se realice en el hospital, los pacientes podrán dar vida a un árbol que crecerá en la cumbre de Gran Canaria. Tras finalizar la terapia, los usuarios recibirán un certificado con todos los datos del mismo y podrán visitarlo en cualquier momento. En el acto estuvieron también presentes el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente de Adapa, Rafael Molina; el gerente de Foresta, Sergio Armas; y los doctores Néstor Santana y Jaime Ospina.

El compromiso con la oferta de los mejores tratamientos es firme. De hecho, HPS ha invertido en una tecnología muy avanzada a través de la adquisición de cuatro láseres de última generación para el cuidado de la piel. "Contamos con láseres de alta gama, muy seguros y que ofrecen resultados excelentes", aseguró el doctor Santana, responsable del servicio de Dermatología y de la unidad Láser. Tal y como detalló el facultativo, al no existir una herramienta que permita abarcar todos los escenarios que puedan presentar los pacientes, el centro cuenta con un láser específico para tratar las manchas, otro para eliminar tatuajes y otras dos plataformas destinadas a abordar el rejuvenecimiento de la piel. "Tenemos diferentes láseres que combinamos de forma personalizada para conseguir resultados óptimos. Al hacer esto, también logramos bajar la potencia con la que trabajamos en la piel de nuestros pacientes para evitar posibles efectos adversos", subrayó.

Por su parte, el doctor Ospina, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora quiso poner en valor el fin que persigue la campaña. "La naturaleza se ha ido recuperando después de los incendios que se produjeron hace ya tres años, pero tenemos que seguir echando una mano. Esta iniciativa me parece espectacular y estoy muy entusiasmado con la idea de poder colaborar y poner nuestro granito de arena en la cumbre para que se siga regenerando".

En este sentido, el presidente de Adapa quiso a agradecer a HPS su interés por el medioambiente. "Nos parece muy acertado que esta campaña nazca de una institución sanitaria, pues desde hace mucho tiempo está reconocida la importancia de las plantas en la salud, pero es menos conocida la de los árboles. Esto es una pena, ya que hay numerosos estudios científicos que ponen de relieve la influencia de estos en nuestro bienestar".

Por otro lado, el gerente de Foresta aprovechó la ocasión para recordar la labor que ejerce su organización. "En 23 años hemos plantado más de medio millón de árboles, a través de diferentes proyectos. Además, fomentamos el empleo verde, contratamos a personas desempleadas y les ofrecemos formación en trabajo forestal", enfatizó Armas, quien también aplaudió la sinergia creada con ambas entidades. Y es que la suma de esfuerzos permitirá crear también un vínculo muy estrecho entre las personas y el bosque. "Los pacientes tendrán un árbol a su nombre y obtendrán las coordenadas para que las puedan seguir y mostrárselo a sus hijos a lo largo de los años", garantizó.

Por último, el líder del Ejecutivo canario valoró de forma muy positiva tanto la labor que ejerce el centro capitalino para recuperar los daños medioambientales como la apuesta por la tecnología puntera. "Es fundamental aportar la mejor respuesta posible a cualquier tratamiento que se preste y contar con Fórmulas 1 en el campo de la sanidad", insistió. Sin olvidar la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el presidente no dudó en dejar claros los propósitos que hay que perseguir. "No hay que poner en riesgo la apuesta clara por la descarbonización, las energías renovables ni la lucha contra el cambio climático. La transformación verde es indiscutible y no admite atajo", recalcó.