Manuel Lobo: «Parece que nuestros políticos persiguen la ignorancia»

La Consejería de Educación plantea para el próximo curso escolar 2022-2023 la eliminación de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias como obligatoria en 4º de la ESO para pasar a ser optativa en 3º de la ESO. ¿Qué le parece este cambio planteado?

Tanto la historia de Canarias como la geografía de Canarias, que debe ser un elemento patrimonial de todos los canarios, ha estado permanentemente maltratada en todos los planes educativos. No es lógico que una comunidad que tiene un carácter y una historia diferenciada que hunde sus raíces en una población anterior a la actual, pues justamente no esté perfectamente establecida y estructurada para que se pueda impartir desde los niveles de Primaria y de Secundaria. Estas cuestiones hacen muchas veces que la propia población de las Islas sienta un cierto desapego por su propia historia y por sus propios elementos patrimoniales. Por eso muchas veces nos asombramos y los medios de comunicación se hacen eco de que hay yacimientos arqueológicos que son maltratados, ¿y qué esperamos? Qué esperamos de una sociedad que no valora lo suyo. Lo que no se conoce a fondo no se quiere y no se respeta. Eso creo que es una cuestión importante que tienen que mirar los gobernantes, los responsables de la educación en Canarias.

Entonces, ¿cree que se ha maltratado esta asignatura?

Yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma con carácter, digamos de cierta características históricas, que realmente no le preste atención a su propia idiosincracia. Y Canarias es una, no solo con este gobierno si no con todos los gobiernos que hemos tenido en el Archipiélago. La prestación que se ha hecho a los contenidos de nuestra historia es muchas veces nula. En algunas ocasiones, como resulta que por el calendario no da tiempo se elimina la Historia de Canarias. Eso es lo que pienso y lo reflexiono desde el conocimiento. Recibo alumnos en la Universidad que no han recibido a lo largo de toda su tarea educativa ningún contenido sobre geografía o historia de Canarias. Y celebramos el Día de Canarias, hacemos un sancocho y hacemos un baile pero con eso no se crea conciencia histórica de lo que es nuestro territorio.

Entonces, ¿nos quedamos en la superficie sin entrar en detalle en ese conocimiento?

Sí. Nos quedamos en la anécdota. En el folclore, que también es importante, pero celebramos el Día de Canarias con un desconocimiento total. En algunos casos hay alumnos que llegan a la Universidad y se les pide que orden las islas de este a oeste y no saben ordenarlas. Con eso se lo digo todo. Han pasado por la educación primaria y por la educación secundaria y no han visto nada de historia de Canarias. Es así de real, tal y como lo comento.

¿Cree que es un paso atrás?

Ahora es el hachazo definitivo. No interesa, parece que no importa el conocimiento de nuestra idiosincrasia aunque se nos llena la boca con Canarias.

Educación sostiene que las materias de esa asignatura se darían de forma transversal en otras, ¿qué le parece la idea?

Lo que sucede con la transversalidad es que Canarias al final siempre se queda ultima y no se da nada. Hay que tener en cuenta que los cursos son los que son y las horas lectivas son las que son. Si no hay una obligatoriedad de una materia no se imparte o se va dejando para el final y al final no hay tiempo. Se termina diluyendo y termina por no darse.

¿Qué puede suponer esta decisión en el futuro?

Lo que puede suponer es que cada vez tengamos un mayor desconocimiento. Le puedo decir que muchos jóvenes veinteañeros si se les pregunta, porque tengo la experiencia, dónde está Artenara hay jóvenes que no saben ni lo que es. Porque lo que conocen es Las Palmas de Gran Canaria y el sur, pero como no se les da ninguna información sobre el resto de lo que significa cada uno de los territorios que conforman cada una de las islas esa es la realidad que estamos viviendo día a día.

El panorama que plantea es desolador...

Estamos en ese páramo. Ahora además con mayor inri. No es que estemos es que estamos en ello. Yo por ejemplo imparto Historia de Canarias en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Recuerdo que los alumnos tienen un desconocimiento total y absoluto de nuestra historia y eso significa que no lo han visto anteriormente.

¿Qué es lo más llamativo que ha visto como docente?

Lo más llamativo que me encuentro es que muchas veces no conocen ni su propia isla, ni los yacimientos arqueológicos ni los elementos propios de nuestro patrimonio. ¿Le parece poco a usted? Lo que me llama la atención es que luego se rasgan las vestiduras las autoridades y los propios medios de comunicación. Los medios también son bastante culpables en ese sentido. Se las rasgan justamente por los atentados contra el patrimonio, como en el caso de Balos, ¿cómo no va haber un atentado contra Balos si resulta que hay desconocimiento total del valor y la significación de esos elementos patrimoniales que tenemos en nuestra tierra? Parece ser que nuestros políticos persiguen la ignorancia de nuestra historia y de nuestra realidad.

¿Qué tiene de especial la historia de Canarias?

Es un panorama muy triste pero es lo que tenemos mientras el pueblo no se subleve y lo demande seguiremos en las mismas circunstancias. Canarias es especial porque nuestro Archipiélago, a pesar de que estemos integrados en España y la Unión Europea, tiene una historia muy particular y además la historia de las Islas no es única. Cada una de las Islas ha vivido unas circunstancias históricas distintas que las diferencia. Hay un elemento que nos une indudablemente que es el habla, la gastronomía, el lenguaje y nuestros propios elementos identitarios. Pero luego no es igual la historia de Fuerteventura que la de Gran Canaria tienen diferencias sustanciales, en parte porque están marcadas por sus propias características físicas. Eso se encuentra uno con estas sorpresas continuamente, como resulta que no hay rigor por parte de los responsables políticos para que esto se imparta en las aulas, pues cada vez va habiendo una mayor dejación e ignorancia.

A su juicio, ¿cuál sería la mejor solución para afrontar este desconocimiento en relación con la historia de Canarias?

La medida ideal es que la historia de Canarias esté incluida en los planes educativos desde Primaria. Esa es la idea. De empezar a concienciar a los alumnos y a los niños desde pequeños en que viven en un territorio diferente con unas características distintas, y eso hay que empezarlo en Primaria y seguir en Secundaria y en el Bachillerato. Esa es la única manera de que podamos tener conciencia del valor y de la importancia que tiene nuestro territorio, que encima es un territorio frágil y que debemos cuidar entre todos, tanto desde el punto de vista paisajístico, como territorial y patrimonial. Mientras no tengamos esa conciencia, como usted comprenderá, seguirá habiendo atentados contra el patrimonio por parte de los propios canarios.