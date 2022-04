El ‘tesoro’ del presidente Juan Negrín

Todavía en cajas, muchas de ellas tiradas por el suelo, el legado del último presidente de la II República, el grancanario Juan Negrín, deja muy claro la actualidad de su lema, «Resistir es vencer» y su forma de trabajar, «con la inquietud de hacer las cosas bien» explica Selvi Hale, una historiadora con una especialización como bibliotecaria que, de forma voluntaria, está supervisando la correcta sistematización y catalogalización de los nuevos fondos.

«En este momento no sabemos exactamente lo que tenemos entre manos», asegura, «pero lo que sí sabemos ya todos es que trabajamos con un verdadero tesoro, el de un hombre que tenía hasta su sistema de control de su biblioteca particular», explica Hale.

A su lado, tres alumnas en prácticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carla, Patricia y Cristina, admiten que cuando eligieron la Fundación Juan Negrín, no tenían mucho conocimiento del personaje, «pero abriendo un libro detrás de otro de los miles que esperan en las cajas, nos están saltando detalles como cartas, anotaciones e incluso fichas que nos dejan asombradas», asegura Carla.

Pero los verdaderos tesoros que encierran estas paredes de la memoria viva de nuestro país son Emiliana Velázquez y Concha Sánchez. Con bata blanca, guantes y una mente y una vocación que la actual jubilación como docentes no ha conseguido doblegar, llevan casi una década de voluntarias en esta entidad.

«Mi primera labor fue convertir en PDF los documentos que se iban rescatando y custodiando en esta Fundación», cuenta, «en una pequeña habitación del Colegio de Santa Domingo. Descubrí a un personaje que permanecía escondido y vilipendiado y que sólo desde la ignorancia se puede mantener esa opinión».

«Tengo que reconocer que con el tiempo me enganche a la documentación histórica», explica Emiliana, «y entre más leía, he repasado y clasificado más de 100.000 documentos, y más conocía a este hombre de estado, más cerca me he sentido y más orgullosa de él».

.Concha Sánchez ahoira viene sólo dos días de la semana, los martes y jueves pero llevo aquí desde el 2015, desde que me jubilé como profesora».

Con sus manos sobre los partes de guerra que mandaban las agencias de noticias extranjeras existentes en España sobre la guerra civil, Concha niega que haya cambiado su imagen de Juan Negrín, a medida que conoce más del personaje «porque sólo me ha consolidado la visión que siempre tuve de él, un hombre inteligentísimo, con una formación muktidiscipliar que ya nos gustaría encontrar ahora en alguno de sus homólogos actuales».

Asegura que le ilusiona que su colaboración con la Fundación permite que, en el futuro, muchos investigadores puedan consultar los documentos que ahora ella protege y clasifica «y de esta forma, sepamos valorar, como se merece, a esta figura de la política española y sus investigaciones en muchas de las facetas académicas más importantes».

Más colaboración

Cristina Martín, la asesora histórica de la Fundación Juan Negrín, presenta, coordina, agradece y defiende a todo este personal voluntario que, junto a ella, intenta poner el orden necesario e imprescindible frente a los más de 8.000 volúmenes que han llegado hace semanas desde Francia de la biblioteca personal del político republicano.

«Estamos ante un trabajo en equipo que hemos tenido que ir coordinando poco a poco», relata la técnico, «porque se trata de un personaje con tantos ángulos, con un legado tan grande y tan valioso, que parece un edificio con tantas ventanas por abrir y airear que la tarea de divulgación no parece tener límites».

Quiere mostrarse agradecida con todas las personas e instituciones, «como el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canariasque nos respaldan económicamente y que colaboran en el proyecto de tener más investigadorespara poder catalogar todo este material que nos está llegando».

Cristina tampoco se olvida de la familia de Juan Negrín, «su nieta confía en nosotros y nos ha prometido que seguirá con la política de donaciones de los documentos y libros que tiene en su casa, iniciativa que nos llena de satifacción por ser una forma de completar los fondos que tiene la Fundación. La asesora histórica recuerda también que «ya estamos trabajando en la modificación y mejora de la página web» y reconoce que si a todo esto se le suma el legado del padre de Juan Negrín, «la tarea que tenemos es inmensa».