La búsqueda de Anna y Olivia, investigación a gran escala

Al suceso que desencadenó hace un año Tomás Gimeno se le dio el mismo rango policial que a los que habían protagonizado con anterioridad José Bretón (2011, Córdoba) y José Enrique Ubuín Gey, alías el Chicle (2016, La Coruña). De hecho, integrantes del equipo que rastreó la señal del teléfono móvil de Diana Quer (1998-2016) en Puebla del Caramiñal tuvieron una participación activa en el trenzado de las conversaciones que mantuvieron los padres de Olivia y Anna la tarde-noche del 27 de abril y las primeras horas de la madrugada del 28.

Primer escenario - Media docena de registros

El Audi A3 de color blanco que conducía Tomás Gimeno el día que se desbordó esta tragedia apareció aparcado en un perímetro controlado por un circuito cerrado de televigilancia. De hecho, el principal sospechoso de la muerte de las menores fue grabado sobre las 21:50 horas cuando transportaba unas bolsas entre el turismo y una lancha. Mucho antes, el padre de Olivia y Anna las había recogido en el domicilio de Beatriz y se dirigió a la residencia de los abuelos paternos. Este encuentro no se alargó más allá de las 19:30 horas. En los siguientes 90 minutos hay lagunas que no permiten cerrar con exactitud el instante en el que se produjo el fatal desenlace. El vehículo fue localizado horas después de que la madre de las niñas presentara, a las ocho de la mañana del 28 de abril, una denuncia por escrito ante la Guardia Civil por un presunto secuestro parental. Los agentes ya movilizados rompen una ventanilla trasera para tratar de acceder al interior y comprobar si el maletero está vacío. No hay rastro de ellas. Los expertos recogen muestras biológicas en un automóvil que fue sometido a inspecciones [algunas de ellas con perros entrenados] más rigurosas en las que siempre acababa surgiendo un marcador asociado a Olivia y Anna, aunque eso no fue una prueba definitoria porque estas utilizaban el mismo con frecuencia.