Los presidentes de las Fundaciones Canarias Cajasiete-Pedro Modesto Campos, y Pequeño Valiente, Fernando Berge y José Juan Jerez, han firmado la renovación de su acuerdo mediante el cual la primera colaborará, mediante el apadrinamiento de una de las estancias, en el proyecto de la Casa-Hogar Pequeño Valiente para dar alojamiento a familias sin recursos procedentes de islas no capitanas, y niños con recursos, en cuanto a servicios de fisioterapia, logopedia. Refuerzo educativo o acompañamiento psicológico, trabajo social y voluntariado.

La Casa-Hogar dispondrá de nueve habitaciones con baño, camas, armarios..., y varios espacios comunes como la cocina que contará con menaje y mobiliario suficiente para cubrir el máximo de plazas, varias vitrocerámicas y neveras de manera que cada familia pueda disponer de un espacio propio, zona de juego y actividades lúdico-educativas, zona de estudio, salón común y despacho profesional.

Los objetivos son mejorar la calidad de vida de niños con cáncer y sus familias; ofrecer alojamiento y servicios a los niños oncohematológicos, en traslado desde las islas no capitalinas; ofrecer alojamiento y servicios a los niños oncohematológicos, procedentes de otros territorios, que se encuentren en traslado y/o no puedan sufragar sus gastos; ofrecer alojamiento y rehabilitación y/o terapia complementaria a niños del archipiélago que hayan quedado con secuelas de la enfermedad y sus tratamientos y facilitar los desplazamientos de las familias (casa-hospital, etc.).

La Fundación Canaria Pequeño Valiente es una entidad autonómica sin ánimo de lucro de Utilidad Pública, formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados de Cáncer. Entre los fines y actuaciones de la Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos se incluye la de atender y promover obras asistenciales que favorezcan la mejora de la calidad de vida de la comunidad, a través de aportaciones y facilitando ayuda a otras iniciativas y asociaciones.