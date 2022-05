Canarias creará en tres años 3.879 plazas para educación de 0 a 3 años

El Gobierno de Canarias creará en los próximos tres años 3.879 plazas públicas y gratuitas para educación de 0 a 3 años. Así, esperan llegar a las 9.369 plazas para este tramo educativo en el curso 2024-2025. «Es un compromiso de este gobierno, del debate de investidura y un compromiso de legislatura. Hemos conseguido en este año y medio hitos históricos como el decreto que permite que los ayuntamientos inviertan en sus escuelas de 0 a 3 años sin que tuviesen que ser sometidos a los reparos de los servicios económicos», apuntó Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias durante la presentación del Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años.

La creación de estas plazas públicas y gratuitas irá acompañada del fortalecimiento del compromiso adquirido con los consistorios canarios para financiar al menos un tercio del coste de sus escuelas de 0 a 3 años, la coordinación con centros concertados y privados y la renovación de espacios ya existentes y la creación de nuevos centros.

«Nos hemos comprometido a cofinanciar las escuelas infantiles que hasta ahora han estado en manos de la mayoría de los ayuntamientos con un 33% del coste. En caso de que las familias o los ayuntamientos no puedan afrontarlo financiaríamos hasta un 100%. Este gobierno apuesta firmemente por la educación de 0 a 3 años», subrayó Torres.

El plan presentado ayer se desarrollará en varias fases y cuenta con un presupuesto total de 39.548.007 euros de los que más de nueve millones se invertirán este mismo año. «Hemos doblado frente al 2019 las partidas económicas para este fin y hemos priorizando los fondos que vienen de Europa para esta escolarización. Con preferencia para las familias con menos recursos», destacó.

Distribución por centros

A partir de septiembre 34 centros de Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Obligatoria implantarán con carácter de experiencia piloto, por una parte, el tercer curso del primer ciclo de Infantil (31 centros), a los que hay que suman los que incorporan aulas mixtas de segundo y tercer curso, serán tres centros, entre ellos uno en Artenara y otro en La Graciosa. Estas se distribuyen en l5 en Tenerife; siete, en Gran Canaria; cuatro, en Lanzarote; tres, en Fuerteventura, y dos, en La Palma. El próximo periodo lectivo habrá tres aulas mixtas localizadas entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En total, las plazas ofertadas en la treintena de centros serán 597, cifra que se irá incrementando en cada curso. «Esta etapa educativa deja de ser asistencial y todo lo que se da en la escuela es fundamental, no solo por la conciliación que esto lleva si no por el desarrollo cognitivo que esto implica. Es una medida atiende a la equidad que tiene que favorece que no haya tantas desigualdades. Es de justicia que se ponga en marcha. Ya estamos en esta batalla», apuntó Manuela Armas, consejera de Educación.

El objetivo último de este plan está en mejorar la tasa de escolaridad de los menores de 0 a 3 años en Canarias y de facilitar un acceso igualitario y equitativo a esta educación a las familias más necesitadas a través de la creación de plazas públicas y gratuitas, al fortalecimiento de las redes municipales ya existentes y a la creación de nuevas plazas públicas.

«Canarias tiene una tasa de escolaridad en ese tramo de edad muy bajita, del 23%. Con todas estas medidas esperamos llegar a finales del años 2025 a una tasa de escolarización del 40% en Canarias», sentenció Armas.