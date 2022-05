Día internacional del 'bullying': recetas para combatirlo

Ana está nerviosa cuando llega al colegio. Le sudan las manos y le duele la tripa. Una de sus compañeras, Emma, es muy dominante. Quita el almuerzo a los demás y decide quién juega y quién no juega en el patio. Es una mandona. Esta escena -tan real en el día a día escolar- pertenece a 'Hoy no juegas', un cuento infantil de Pilar Serrano con el que enseñar a los hijos y las hijas cómo identificar el 'bullying' y cómo combatirlo.

El acoso escolar no es un juego. No son cosas de niños. No es una pelea puntual. Es un maltrato físico, psicológico o verbal que se produce de forma reiterada en las aulas o en las redes sociales.

En España, cerca del 17% de los alumnos de 15 años -frente al 23% de media de la OCDE- ha sufrido acoso escolar, según recoge el informe PISA de 2018. Con motivo del día internacional contra el 'bullying' (2 de mayo) la asociación No al Acoso Escolar (Nace) lanza la campaña 'Yo sí te creo', un lema feminista encaminado ahora a empoderar a los niños, niñas y jóvenes que sufren hostigamiento por parte de sus compañeros. Combatirlo es cosa de todos: estudiantes, docentes, progenitores y responsables políticos.

Creer a la víctima

El acosado se siente incomprendido y cuestionado, así que la mayoría de las veces cae en un estado de desvalimiento y decepción que le llevará al mutismo. “Si no le creemos, no volverá a hablar. A esto se añade el reproche de los compañeros que, si el tema trasciende porque no se ha tratado con la necesaria confidencialidad por parte de los adultos, le llamarán chivato”, explica una portavoz de Nace. La asociación denuncia que la falta de formación del profesorado en temas de 'bullying' hace que los docentes sean “incapaces de desmontar la palabra chivato”. No es cuestión de ser chivatos. Es cuestión de ser valiente, solidario y empático.

Aislar al agresor

“A veces los cracks son los que defienden, no los que atacan”. Bajo esta premisa el Atlético de Madrid ha publicado un vídeo en el que un niño recibe las burlas de sus compañeros en el comedor del cole. Cuando uno de ellos le tira comida, otro chaval para el golpe con una bandeja. “Contra el 'bullying', coraje y corazón”, concluye la emotiva campaña. Arropar a los acosados y enfrentarse a los acosadores y jamás reírle las ‘gracias’ es, de hecho, una de las principales recetas contra el 'bullying'. En el cuento infantil 'Hoy no juegas', el calvario de la pequeña Ana termina cuando el resto de los niños y las niñas de la clase hacen piña con ella frente a la dictadora Emma.

2 de mayo, Día Internacional Contra el Acoso Escolar



𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗯𝘂𝗹𝗹𝘆𝗶𝗻𝗴, 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗷𝗲 𝘆 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻



Súmate a nuestra iniciativa con @AtletiFundacion y #HazteDefensaContraElBullying



ℹ https://t.co/idOCz5weK9 pic.twitter.com/Qof8I5mAJt — Atlético de Madrid (@Atleti) 29 de abril de 2022

Saber por qué acosan

Claudia Bruna, autora del ensayo 'Educar contra el acoso', da algunas pistas: “Porque quieren hacerse los importantes, porque tienen problemas, porque a lo mejor sus padres no les están educando de la forma más correcta, o porque los acosan a ellos y están llenos de rabia”. Bruna insiste en que, incapaces de regular sus emociones, muchos acosadores persiguen una sensación de superioridad hacia los otros, especialmente los que parecen vulnerables. Lamentablemente, el poder les ofrece popularidad, atención y liderazgo. En muchas ocasiones y por distintos motivos, el acosador siente celos hacia su acosado, por ejemplo, por sacar mejores notas.

Concienciar con cuentos

La concienciación frente al 'bullying' tiene que empezar desde la infancia. Las librerías están repletas de cuentos para que madres y padres lean con sus hijos y estos aprendan a identificar y combatir el acoso. 'Hoy no juegas' es un ejemplo. Otro es 'El jardín de los abrazos', escrito por José Antonio Luengo y publicado por Sentir, editorial especializada en la concienciación de los problemas infantiles, desde los abusos sexuales hasta la enfermedad o la pérdida. La protagonista del libro, Tesa, observa que su amigo Víctor está triste durante los recreos. El motivo es que hay compañeros que se ríen de él y le hacen comentarios despectivos. ¿Qué puede hacer Tesa? ¿Debe dar importancia a lo que está pasando o es mejor que lo deje pasar?

Fomentar la empatía

Ponerse en el lugar del otro para respetar y comprender sus emociones y sentimientos es fundamental para promover la convivencia escolar. El Ministerio de Educación ha desarrollado un proyecto con Samsung llamado 'Asignatura empatía', en el que los alumnos y alumnas son testigos, con unas gafas de realidad virtual, de un caso de 'ciberbullying'.

Jamás mirar para otro lado

“Los monstruos no son solo los verdugos sino también los que miran hacia otro lado». La frase es de Eloy Moreno, autor de literatura juvenil cuya última novela, ‘Invisible', es un 'hit' entre los escolares. Basada en hechos reales, cuenta la historia de un niño acosado que no entiende lo que le está pasando y se inventa una realidad paralela: ser invisible. El germen del libro fue, precisamente, el encuentro que tuvo Moreno con una amiga que había sido víctima y que 20 años después seguía llorando cada vez que hablaba de ello. Otro de los libros de referencia para los escolares es el superventas 'Wonder, la lección de August', en la que la neoyorquina Raquel J. Palacio narra el aterrizaje en el colegio de un chaval que sufre una grave malformación facial provocada por una enfermedad rara. Tiene el amor incondicional de sus padres (Julia Roberts y Owen Wilson en la versión cinematográfica que se estrenó en 2017) pero la crueldad de muchos de sus compañeros le hace sufrir. En EEUU, el libro está incluido entre las obligadas lecturas curriculares para que los profesores planteen a los alumnos el debate del 'bullying'.

Ver películas, incluida 'Carrie'

A lo largo del curso, muchos colegios organizan charlas específicas dirigidas no solo a los estudiantes -con la asistencia, incluso, de miembros de la Policía- sino a sus padres y madres, piezas clave en la lucha contra el 'bullying'. Otra opción es recuperar películas que reflejen esta cicatriz. La aterradora 'Carrie' (Brian de Palma, 1976) es un clásico, que fue revisitado en 2013. Basada en la novela de Stephen King, muestra cómo una chica tímida con una madre inestable mentalmente y fanática religiosa es odiada por todos sus compañeros. En España, los cineastas José Corbacho y Juan Cruz recurrieron en 2008 a profesores y alumnos acosados y acosadores en la vida real para escribir el guion de 'Cobardes'. Un docente, harto de los conflictos en clase, les dijo: “He estudiado oposiciones para enseñar historia, no para ser policía”.

Cobardes está disponible en la plataforma Filmin, donde también se puede ver otra cinta española que refleja el acoso escolar en un instituto de manera escalofriante, 'Bullying', de Josetxo San Mateo.