Canarias tarda una media de dos años para certificar la discapacidad

Una media de un año y medio o dos es el tiempo que se necesita en el Archipiélago para que la Administración certifique la discapacidad de cualquier persona que supere el 33%, «una barrera que hay que saltar para acceder al sistema de derechos que tiene reconocido este grupo de personas», explica Juan Carlos Hernández, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Las Palmas (COCEMFE).

«No recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo nos perjudica en el empleo, la educación, la accesibilidad y la salud y nos impide accederá a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades», asegura Hernández.

Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, esta ONG ha convocado una manifestación para visibilizar los problemas de este colectivo y, sobre todo, como bien indica el eslogan, EsperaYdesespera, denunciar el retraso «que estamos sufriendo para actualizar los baremos que se deben aplicar, que están consensuados pero no en vigor, por lo que seguimos bajo parámetros del año 99», afirma el máximo responsable en Las Palmas.

«Necesitamos actualizar muchos factores que influyen en estos parámetros de baremación del certificado de la discapacidad», explica Juan Carlos Hernández, que añade que «la pandemia nos ha hecho mucho daño porque ha paralizado muchas acciones que ya deberían haber estado en marcha».

El baremo vigente en España lleva desfasado desde que en 2021 la Organización Mundial de la Salud aprobase la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y desde que, en 206, las Naciones Unidas aprobasen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Un proceso tan largo ha provocado una protesta de parte del colectivo en la Plaza de O’Shanahan, junto al centro socio-sanitario de El Pino, donde también está el centro que valora las discapacidades, «porque empezamos a estar verdaderamente desesperados por esta lentitud en los trámites administrativos, que nos bloquean y no nos dejan avanzar en ninguno de los aspectos donde tenemos reconocidos elementos de protección», señala Hernández Sosa.

«Aunque el nuevo baremo no lo va a solucionar todo, si esperamos que introduzca soluciones para aquellas discapacidades orgánicas, que son las que no se ven como los dolores en general o los brotes, «que significa que el día de la valoración no los tienes pero una semana después si», manifiesta este responsable que también se acuerda de los niños con cáncer, «que deben estar reconocidos para que sus padres tengan algunos derechos más para hacer frente a la enfermedad».