Nino Cervera: aprendiendo a enseñar con pasión

Voy a dar la mejor clase que he dado nunca. Este es el mantra que se repite Nino Cervera cada vez que va a entrar en un aula para ponerse frente a sus alumnos. Este profesor tinerfeño del Colegio Decroly de La Laguna acaba de publicar ¿Eres el profe que te hubiera gustado tener?, un libro práctico sobre el mundo docente para lograr apasionar a los jóvenes con la enseñanza. La oportunidad de escribir este libro surgió a raíz de un vídeo que Cervera publicó en su cuenta de Instagram (@ninoceronte) tras el confinamiento y que se hizo viral en muy poco tiempo.

«Que no entre en un examen lo que no va a entrar en la vida». «Todos valemos para algo pero no para lo mismo». «Quien se atreva a enseñar no debe dejar nunca de aprender». Esas fueron algunas de las consignas que trasladó Cervera en aquella publicación y que despertaron el interés de Plataforma Editorial, que le propuso escribir este libro que ya se puede adquirir en las principales librerías.

Nino Cervera es profesor de Secundaria desde hace diez años e imparte materias como Geografía o Iniciativa emprendedora. Sin embargo, recuerda que «la materia da igual, porque lo que me gusta es educar y la asignatura es solo una excusa para dar formación en todos los aspectos de la vida». Al igual que le ocurre a muchos jóvenes hoy en día, él encontró su vocación tarde porque «a los 17 años nadie nos pregunta qué se nos da bien y qué nos gusta, y es con el paso de los años cuando lo descubrimos».

Sin embargo, no se arrepiente de la profesión que eligió porque «como dijo Paulo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo». «Tengo la oportunidad de estar con esos jóvenes todos los días y me encanta compartir la vida con ellos porque sigo aprendiendo en este trabajo que me permite salir de la rutina y no es nada monótono», dice el docente quien para escribir el libro se ha inspirado en su experiencia.

¿Eres el profe que te hubiera gustado tener? busca inspirar a los lectores para que les resulte un libro práctico. «Quiero que los docentes se enamoren de esta profesión, que es la más bonita del mundo y no está valorada», sentencia el autor quien ofrece ideas para que los profesores las pongan en práctica en sus clases. Todo ello lo propone a raíz de lo mucho que ha investigado a lo largo de su carrera y, por eso, «este libro también es un poco para mí».

En este escrito el docente podrá encontrar capítulos sobre la evaluación, la motivación o cómo introducir la vida real en las clases. «La vida es muy larga y vamos aprendiendo muchas cosas a lo largo del tiempo; este libro es una manera de recopilar todas esas cosas», explica el profesor y concluye: «Me parece que tratándose de la labor más importante del mundo hacía falta un libro así, práctico e inspirador».

Precisamente uno de los objetivos de este libro es que los profesores sigan aprendiendo porque «a veces nos sacamos el título y nos ponemos a enseñar y nunca aprendemos más, pero esta profesión nos obliga a estar en continua formación», alerta Cervera quien añade que «uno de los problemas de la educación actual es que separamos al alumnado de la vida real». Por eso, el libro cuenta con capítulos destinados a crear atención entre el alumnado, a que los profesores se enamoren de la labor docente o a ayudar a crear vocación entre los alumnos.

En él, Cervera muestra algunos de sus secretos como docente, como es su método de enseñanza, IPA. Se basa en ofrecer al estudiante un impacto inicial al comienzo de la clase, con algún dato curioso o sorprendente. A continuación se lleva a cabo la presentación de la información y, por último, se propone una acción para hacer algo con la información recién aprendida. «En educación se sabe mucho sobre muchas cosas pero no sabemos cómo hacer las cosas», reflexiona Nino Cervera quien aboga por «menos contenido vacío y más aplicación práctica de las cosas que enseñamos».

¿Eres el profe que te hubiera gustado tener? es un libro eminentemente práctico, que invita al docente a plasmar su experiencia en estas páginas a través de ejercicios que, seguro, harán que el alumnado descubra luego la pasión de su profe por la enseñanza.