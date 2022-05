Los no vacunados incrementan el riesgo de infección por Covid entre los inmunizados

Las personas que no han recibido la vacuna contra el Covid-19 incrementan el riesgo de que los pacientes inmunizados sufran la enfermedad. Así lo evidencia un estudio publicado en la revista Canadian Medical Association Journal, que desvela que los integrantes del primer grupo contribuyeron a propagar la afección entre las personas inmunizadas con los sueros, en tasas más altas de las esperadas. «Descubrimos que a medida que aumentaba la mezcla de personas, las tasas de ataque entre las vacunadas disminuían del 15% al 10 %, mientras que entre las no vacunadas incrementaban del 62 al 79%. Además, la contribución al riesgo entre los vacunados por estar en contacto con no vacunados aumentó», señalan en la investigación.

¿Cómo puede explicarse esto? Tal y como detalla el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Amós García Rojas, las personas que no han accedido a la inoculación pueden liberar cargas virales más altas. «A esto hay que sumar que, al no estar protegidas frente a la enfermedad, no solo tienen mayores posibilidades de sufrirla, también son más sensibles a experimentar cuadros graves», agrega el experto. En este sentido, el profesional recuerda que los sueros contra el SARS-CoV-2 «no evitan la infección», pero sí disminuyen las posibilidades de padecerla. «Los vacunados tenemos menos riesgo de infectarnos, pero lógicamente el virus puede contagiarnos. Por eso, es muy importante completar la pauta vacunal y acceder a la dosis de refuerzo», subraya el también presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). El experto resalta que las personas que no están protegidas tienen mayor carga viral Y es que la tercera dosis es, en palabras de García Rojas, «la que concede la protección necesaria»,, si bien solo está indicada para las personas mayores de edad. «Todavía hay mucha gente joven que no ha recurrido a ella, ya sea por razones asociadas a la fatiga pandémica, a una pérdida de la percepción del riesgo, o bien, porque han contraído el Covid y deben esperar cinco meses para poder recibirla. En cualquier caso, es fundamental que entiendan que este virus ya ha demostrado que el hecho de ser joven no inmuniza frente a las formas graves de la enfermedad». El especialista tiene muy claro que han sido precisamente las vacunas las que han permitido controlar el lado más amargo de la pandemia: los ingresos y las muertes. Por eso, no duda en llamar a la inoculación a aquellas personas que aún muestren reticencias hacia los sueros. «Existe un repunte en el número de casos y, afortunadamente, no está yendo acompañado de un aumento de los cuadros graves, gracias al alto porcentaje de cobertura vacunal. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que la Ciencia nos ha premiado con un instrumento muy poderoso, y lo más inteligente es utilizarlo para poder acabar con la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos». Según los últimos datos que maneja la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y que fueron difundidos el pasado 18 de abril, los equipos de vacunación ya habían logrado administrar 4.361.239 inyecciones de los sueros, lo que había permitido inmunizar a 1.842.507 personas, el 85,1% de la población diana. Del total de dosis, 870.040 correspondían al pinchazo de refuerzo.