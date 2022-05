Alumnos de Bachiller intercambian experiencias de Igualdad

Unir el trabajo de varios centros de Bachiller siempre da una idea más global de la labor que desarrollan los comités de igualdad de cada uno de ellos. Eso es lo que se pudo ver ayer en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós, entre algunos problemas técnicos «porque nuestros equipos están un poco atrasados en este campo de las conexiones a Internet a través de videoconferencias», disculpó el director del centro en la presentación del evento.

Organizadas por la coordinadora del Comité de Igualdad, Marisa Garayo, quien agradeció la participación de los IES Isabel de España y Ramón Menéndez Vidal, los trabajos que se mostraron empezaron con la representación de Gracias Virginia, una teatralización de varias obras de Virginia Woolf en las que se reflexionan sobre la necesidad de derribar los estereotipos de género, conseguir igualdad de condiciones materiales para obtener la igualdad real entre hombres y mujeres y denunciar la alianza entre patriarcado y militarismo.

Los actores que llegaron a cabo la representación era alumnado de Psicología de segundo de bachiller, coordinado por la docente Dulce Jiménez.

Previo a la visión de los trabajos de los jóvenes, la coordinadora, Marisa Garayo, se dirigió a los alumnos presentes y a los dos centros invitados y asistentes on line «a que cambien nuestra sociedad, desde este comité y desde el centro no sólo pedimos igualdad, no queremos ser iguales al estereotipo de hombre tradicional, separado de la ternura y los cuidados. Cuando les digan que el feminismo no tiene sentido porque ya hay igualdad», prosiguió la docente, «puede ser que en sus propias familias ya sea así pero no olviden que ésta es una lucha en todo el mundo, contra todo tipo de discriminaciones y esto asusta».

En su intervención, Marisa Garayo insistió en que «el cambio que estamos necesitando está en sus manos», aseguró ante el alumnado, «con su imaginación y lucha pacífica pueden acabar con todas las lacras que todavía están muy presentes en determinados ámbitos sociales y porque ustedes son distintos y distintas, mucho mejores que nosotros y en sus manos y en manos de gente como ustedes está el futuro de la humanidad».

A continuación le tocó el turno al trabajo hecho por el IES Ramón Menéndez Pidal, titulado Mujeres, una exposición fotográfica realizada por el alumnado de tercero y cuarto de la ESO y coordinada por los profesores Elena Suárez y Celso Hernández.

Estas fotografías pretenden visibilizar y homenajear a mujeres cuyos actos han sido trascendentales para la humanidad. Durante el proceso de elaboración y de montaje del material expositivo, se pretendía que el alumnado fuera protagonista, tanto en la elección del material como en la profundización y análisis de los personajes y su contextualización.

La exposición se concretó en imitar los posados de fotografías de diversas mujeres relevantes para la humanidad, para el feminismo o para la mujer en general, cuyos méritos han significado un hito en su disciplina. A la foto, acompañaba un código QR con información del personaje para leer con los dispositivos móviles.

Así, la exposición, de intención estética, pretende llamar la atención sobre la imagen de la mujer y hacernos reflexionar acerca de los estereotipos que hasta ahora han imperado.

También se visionó una obra sobre la activista política canaria Azucena Roja, en un trabajo sobre la historia de Canarias y un trabajo crítico sobre los muchos estereotipos del amor que nos han transmitido la mitología clásica. Jane Millares también estuvo entre las mujeres estudiadas.