La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este viernes, 6 de mayo, que investiga un caso con sospecha de hepatitis infantil aguda de origen desconocido que se está estudiando en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Hasta este momento en Canarias no se ha notificado ningún caso confirmado.

Al paciente, de 15 años de edad, se le continúan realizando pruebas diagnósticas complementarias para verificar si su patología corresponde o no con esta variante de Hepatitis, mientras permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUC con una evolución favorable.

El paciente, aún pendiente de los resultados de otras pruebas diagnósticas, responde bien a tratamiento inmunosopresor lo que apunta a que pueda deberse a una causa no infecciosa y, por tanto, no vinculada al brote internacional de hepatitis infantil. No obstante siguiendo los protocolos, el caso en investigación se notificará al Ministerio de Sanidad y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud como enfermedades respiratorias, gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis, bronquitis, pulmonía y, con menos frecuencia, enfermedades neurológicas. La causa de la aparición de esta variante de Hepatitis aún es desconocida para la comunidad científica, si bien todos los hospitales del Servicio Canario de la Salud están alerta ante la posible aparición de algún paciente con síntomas compatibles con esta enfermedad.