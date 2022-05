Nanda Santana: "La violencia psicológica no te quita la vida pero te mata en vida"

Con frases entrecortadas e intentando mantener las emociones bajo control, Nanda Santana, periodista de profesión, presentó ayer por la mañana un libro autobiográfico , Te haré la vida imposible, un testimonio de supervivencia de violencia psicológica y vicaria en un contexto de divorcio conflictivo y judicializado.

Acompañada por la adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, y en la sede de esta institución en la capital grancanaria, la profesional de los medios de comunicación no tuvo problemas en plantear su testimonio con toda la crudeza «ojalá el maltratador me hubiese dado un golpe porque así podría haber presentado un parte de lesiones ante las autoridades sanitarias y judiciales pero me tocó lo peor, sólo tenía un parte de lesiones emocionales que minan mucho más la salud integral».

En la presentación del libro, Nanda Santana hizo un llamamiento a todas las instituciones para que «incrementen las acciones de formación en todos los ámbitos posibles, educación, sanidad, de formación «porque cuando alguien te dice que le has roto su proyecto de vida y lo vas a pagar, lo tiene que ver como una amenaza y no como me pasó a mí que no lo vi».

A entender de la protagonista de esta dura historia «cuando empiezas a padecer trastornos de depresión, ansiedad y estrés «ya estás sufriendo lo que se denomina como maltrato de baja intensidad, ese que sufren también tus hijos pero que no le puedes contar al pediatra porque no tienes pruebas salvo que el niño empieza a padecer una sintomatología a través de la cual se intuye que está sufriendo pero que tú no sabes cómo contar», asegura Santana.

«En este libro», explica, «que me decidí a escribir cuando el especialista en psicología me explicó que mi cuadro era el típico de alguien que está siendo maltratado desde este punto de vista psicológico y vicario, quiero que sirva para que otras personas se sientan identificadas y comprendan que si viven con un sicópata es imposible intentar razonar con él y que es fundamental proteger a nuestros hijos, porque no tengo muy claro que él se de cuenta del daño que hace a sus hijos».

Durante su exposición del contenido del libro, Nanda Santana, entre lágrimas, aseguró que «no se puede robar la infancia feliz a la que tienen derecho todos los niños y dejemos de normalizar la violencia y los malos tratos a los niños y niñas porque repetir a alguien que está empezando a crecer y que todavía no tiene su cerebro desarrollado, que su progenitor es malo, que tiene la culpa de que la situación sea mala en casa, que soporta que cualquier decisión que se tome sobre él tenga que pasar por un juez para que dictamine que es lo mejor en su situación, conlleva un desgaste para el menor y para la madre que es realmente agotador».

«La faltas de respecto, los insultos, las vejaciones, la frialdad, el silencio como respuesta», explica Nanda Santana, «son las características de un maltratador psicológico y vicario, que mantiene siempre una estrategia de acoso y derribo insoportable y agotadora».

Para esta periodista, «tengo la preocupación que se entienda por violencia vicaria lo que ocurrió con las niñas de Tenerife; el resultado no siempre es la muerte de los menores sino que el maltratador utiliza a los niños y niñas como herramientas para herir a la madre y acabar con ella».