Frente común del profesorado de arte contra el recorte horario de Educación. El currículo que plantea la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el próximo curso 2022-2023 para la implantación de la LOMLOE o Ley Celaá sigue acumulando críticas de los docentes isleños. Los últimos en alzar la voz contra el borrador presentado por Educación con los docentes de dibujo. Denuncian que vuelven a ser los grandes perjudicados en el reparto de horas lectivas con un nuevo recorte que pone en serio riesgo la supervivencia de las asignaturas artísticas en Canarias.

«En el borrador del nuevo currículo educativo publicado por la Consejería de Educación se reducen las horas de docencia a las materias artísticas, y estas pasan de ser comunes para todo el alumnado a ser opcionales, lo que pone de manifiesto la nula importancia que le otorga la Consejería de Educación a las enseñanzas artísticas en sus nuevos planes. Nuestra indignación viene de atrás. Desde el 2015 ya nos han ido recortando horas con cada nuevo curso. Nadie se quejó en ese momento, pero ahora sí», explica Germán Páez, docente y portavoz del colectivo del profesorado de dibujo de Canarias. Sostienen que Educación se escuda en que la nueva ley educativa impone este nuevo recorte horario, extremo que los docentes no comparten y reclaman no solo que no se pierdan horas lectivas sino que vuelvan a la carga que tenían estas asignaturas en 2015.

«La ley dice bien claro que todas las comunidades autónomas tienen potestad para hacer cambios en base a la ley por tanto la Consejería de Educación de Canarias tiene la posibilidad de poner más horas de plástica si quisieran, eso depende de ellos», subraya Páez.

Consulta

Consideran que a la hora de diseñar los nuevos currículos, Educación debería consultar al profesorado que impartirá las enseñanzas artísticas en la ESO, en los bachilleratos y en la enseñanza de adultos, al ser los expertos en la materia, y que están dispuestos a aportar su conocimiento y su experiencia para el beneficio de la calidad educativa.

«La asignatura siempre se ha considerado una maría, pero desde que se nace todo lo que se trabaja es plástica desde el principio. Nos encarrilan siempre a una parte tecnocrática y desaparece toda esa parte creativa que es tan importante para el matemático o para el lingüista. En cualquier profesión la creatividad desde estar ahí siempre por eso no se debe reducir. Me da coraje porque tanto la música como la plástica son consideradas asignaturas maría y siempre son las que salen perdiendo», denuncia José Luis Luzardo, artista y profesor de dibujo retirado. De llevarse a cabo este recorte horario el profesorado cree que los más perjudicados serán los alumnos al no contar con una buena base formativa para su futuro.

Oportunidades

«Deberíamos definir las artes plásticas como la educación integral social, y su procedencia entendiéndolo como un único lenguaje parcial con los que educamos las emociones y educamos lo mental. Donde podríamos llegar al alumnado y centrarlo en lo que van buscando. La educación plástica es la que abre el abanico para que podamos trasladarles al mundo para que vean lo que ellos quiere y el deseo de saber lo que quieren. Hay un montón de alumnos que quieren estudiar con nosotros, quieren sus horas de plástica y se las están quitando. Quien quiere estudiar diseño o algún ciclo formativo se van a encontrar con el dibujo técnico o el dibujo artístico todo lo que nosotros les enseñamos como base. Si no tiene esa base van a llegar ahí sin un mínimo y generará frustración», añade Isabel Nuez, docente de dibujo del IES Tomás Morales.

Apuntan que en el actual mercado laboral, y aún más en el del futuro, es necesario saber trabajar en equipo, ser creativo y utilizar el pensamiento divergente y autónomo, competencias todas ellas que se desarrollan a través de las enseñanzas artísticas. «Hoy en día todo es diseño y el lenguaje visual y audiovisual es el que impera. Sin estas enseñanzas les están cerrando un futuro lleno de opciones», matiza Nuez.

Por todo ello reclaman a Educación que frene este recorte horario y que aumente las horas lectivas de dibujo en todas las etapas y fases educativas.