Enhorabuena Miguel por la Olimpiada de Física, ¿esperabas este galardón?

Uno nunca sabe el resultado, solo te preparas para dar lo mejor. Estoy muy contento con el reconocimiento. Durante las semanas previas, me encontré en un buen momento, me sentía concentrado y preparado para afrontar el reto.

Los éxitos no son fruto del trabajo de un solo día, ¿cómo ha sido tu trayectoria escolar hasta el día de hoy?

Mis padres me matricularon en el CHI, Colegio Hispano Inglés, con apenas tres años. Recuerdo de esta época a todos los amigos con los que pasaba el día jugando y que formaron parte de mi niñez.

También a mis primeras profesoras de nursery e infantil, de quienes tengo muy buen recuerdo, ya que formaron parte de mi educación. Sobre todo del trato que tenían conmigo y mis compañeros. Siempre atentas a que no nos faltara de nada, era como una segunda familia.

La primaria fue una bonita etapa para mí y donde, realmente, mis profesores me enseñaron a sumar, restar, multiplicar y supe lo que se me daba bien y lo que me gustaba, que eran las matemáticas y las asignaturas de ciencias.

Al llegar a la adolescencia, entramos de pleno en la secundaria y el bachillerato, donde tengo que agradecer la contribución de los profesores especialistas a que maduráramos como personas, también a desarrollar nuestro pensamiento crítico, a que juzgáramos todo lo que nos explicaban y no nos quedáramos en lo más superficial.

Los profesores nos han enseñado a dar lo mejor, a esforzarnos y cuidar siempre el mínimo detalle. Son profesionales y expertos en las materias que enseñan y eso se nota cuando recibes sus clases.

¿Cuál crees qué son las claves de los éxitos académicos de tu colegio?

En las etapas tempranas, nos enseñan a través del juego, de forma lúdica, donde tenemos un contacto diario de inmersión lingüistica con los cuatro idiomas del colegio: español, inglés, alemán y chino mandarín.

Luego, según entramos en la etapa de primaria, se ponen unos cimientos muy sólidos en lo que a rutinas se refiere, ya que se nos acostumbra a un ritmo de estudio diario completo, lleno de actividades tanto formativas como lúdicas.

Este trabajo constante, año a año, nos facilita la regularidad y nos afianza unos buenos hábitos, para poder afrontar con mucha seguridad el salto a las etapas de secundaria, bachillerato y acceso a la universidad.

¿Qué te han aportado las asignaturas del sistema británico?

Ambos currículos, británico y español se complementan muy bien. Nos aportan una mayor riqueza y formación, un conocimiento más amplio en todos los ámbitos. Aparte de la riqueza de un vocabulario técnico y específico, nos han ayudado a razonar y tener perspectivas distintas de una misma realidad.

En el Hispano Inglés todos los alumnos cursamos, de manera integrada y simultánea, un doble currículo según los sistemas educativos español y británico, que incluye hasta once asignaturas IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, entre las que se encuentran: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise and Computer Science.

Este programa educativo de calidad nos supone tener más oportunidades de cara al futuro. Nos facilita el acceso a estudiar cualquier grado universitario que se imparta en lengua inglesa, ya sea dentro de España, cada vez más universidades incluyen carreras en esta lengua, como fuera de nuestro país: Reino Unido, Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea.

En mi caso personal, las asignaturas del ámbito STEM, Science Technology Engineering and Mathematics, acrónimo de los términos en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas han sido las que más me han atraído. Me gustaba el perfil que podían darme a nivel profesional.

Por ejemplo, la asignatura IGCSE de Computer Science me ha acercado al mundo de la informática, al funcionamiento interno de redes, sus protocolos y la aplicación directa de los lenguajes de programación.

Por otra parte, en el IGCSE de Physics y también en el IGCSE de Mathematics, se nos ha enseñado desde una perspectiva más práctica, experimental, solucionando problemas del mundo real, permitiéndonos aprender y entender nuevos conceptos que se utilizan, globalmente, en el mundo de la ciencia.

Hablemos un poco del futuro. ¿qué carrera vas a estudiar y en qué universidad?

Mi objetivo es estudiar el doble grado de Matemáticas y Física en Madrid. Entre las universidades que me interesan están la Complutense o la Autónoma. Este doble grado se oferta en pocas universidades y ciudades de España. Madrid es una de ellas.

Me parece un sueño hacer a la vez dos materias que me gustan e ilusionan. Cada año, este doble grado se posiciona entre las carreras de nota más alta de corte. Será todo un reto, desde luego, pero creo que me irá bien. Es mi objetivo y estoy preparándome para poder conseguirlo.

Por el momento, sigo estudiando para cerrar de la mejor manera mi segundo curso de Bachillerato y hacer una Selectividad EBAU lo más exitosa posible. Ser feliz y poder estudiar lo que me gusta. No entiendo el mundo laboral sin hacer algo que, realmente, me motive. Este doble grado me abre la posibilidad de profesiones muy demandadas en el mundo digital tan imperante en la época en la que vivimos.

Las salidas profesionales son muchas, desde el desarrollo de aplicaciones informáticas, investigación industrial, navegación aérea y marítima, exploración espacial, sin olvidar la docencia, la gestión del big data y la inteligencia artificial. Es un doble grado con un campo profesional bastante amplio y muy demandado en este siglo XXI.

Por último, nos gustaría conocer al Miguel más personal, ¿qué aficiones tienes fuera del ámbito académico?

Me gusta el baloncesto y, desde pequeño, he estado federado participando en competiciones. Hace unos años, también hacía taekwondo y tocaba el piano. La música siempre ha sido otra de mis pasiones.

Las actividades extra académicas, ya sean deportivas, artísticas o lúdicas, son además de compatibles, muy necesarias. Cualquier actividad no académica te ayuda a desconectar de los momentos de estrés, organizarte mejor con tus estudios, y planificar mejor las tareas.