Ideas de negocio jóvenes e inclusivas

Entretenimiento, salud, deporte e inclusión. Estas son las claves sobre las que se sustenta el proyecto empresarial de Ana Santana López, estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de 21 años, ganadora de la última edición del programa de emprendimiento Explorer-Jóvenes con Soluciones dirigido a innovar el tejido productivo con nuevas energías, ideas y expectativas a través de impulsar el espíritu emprendedor entre los jóvenes de 18 a 31 años. Ingredientes que integran BeFitner, la idea de negocio de la joven estudiante de Turismo que nace para acercar los eventos deportivos a las personas con discapacidad y que aspira a estar en funcionamiento a principios del próximo año.

«Tenía claro que quería enfocar mi proyecto al campo de los eventos deportivos, porque me encanta el deporte, soy cinturón negro 1º Dan de kárate, y siempre he notado en los eventos deportivos que falta algo de realidad, y esa realidad son personas con discapacidad que también deben tener las mismas oportunidades que nosotros para hacer deporte. Actualmente hay muy pocos eventos para este sector de la población, y los que hay se cuentan con los dedos de una mano», indicó Ana Santana.

A partir de esta idea, comenzaron a investigar y, tras la formación y asesoramiento recibida durante 12 semanas en el marco del Explorer – Jóvenes con Soluciones 2022, nació el proyecto BeFitner, con la misión de normalizar la participación de personas con discapacidad en un evento deportivo, empezando en Canarias, pero con vocación de expandirlo a nivel nacional, sin descartar otras metas futuras.

«Decidí apuntarme por recomendación, me motivaron y estoy encantada de haber participado. El programa ayuda mucho a jóvenes emprendedores que tienen iniciativa y ganas, pero parten de cero porque no tienen los conocimientos que se necesitan para empezar a emprender, crear una idea de negocio o un proyecto. A lo largo del programa, una serie de profesionales te van ayudando y guiando», indicó la joven sobre el programa de pre-incubación financiado por Santander Universidades y coordinado por CISE -Centro Internacional Santander Emprendimiento- que lleva más de 11 años impulsando el talento de miles de personas, y que cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la ULPGC, que dirige David Sánchez.

Esta iniciativa ayuda a jóvenes de 18 a 31 años a experimentar con el emprendimiento, a validar si su idea de negocio puede convertirse en un proyecto sostenible y a adquirir las habilidades transversales necesarias no solo para emprender, sino también para ser más empleables y aportar valor a cualquier organización.

Iniciativa «necesaria»

De los siete proyectos que finalizaron el itinerario de Explorer este año, ganó BeFitner, la propuesta de Ana Santana López que ofrece asesoramiento a empresas organizadoras de eventos deportivos para que sean inclusivos, adaptando, dirigiendo y organizando el recorrido, los materiales y el personal del evento, entre otros factores, para que puedan participar deportistas con y sin discapacidad en una misma carrera. «Ha sido un reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo que he hecho durante estos meses. Ya el programa en si fue una maravilla, pero encima con este premio es como si me dijeran Ana, tu idea es necesaria. Y si tres personas del jurado con conocimientos, experiencia y ganas han visto que este proyecto es necesario, no es porque si, y eso me da mucha fuerza para ponerlo en marcha», subrayó la joven estudiante a la que le falta sólo un curso para graduarse en Turismo, y que, reconoce, «siempre he tenido esa ambición de emprender, de hacer cosas nuevas».

De hecho, su objetivo es seguir trabajando para que su empresa sea una realidad «a finales de año o a principios del 2023». Por ello, anima a los jóvenes con interés en emprender, a que también den el paso. «Lo más importante de todo es atreverse, aunque no estés muy seguro del todo. Si ves una pequeña posibilidad de que sea una oportunidad, hay que apostar por ello e ir a por todas. Al final, el no siempre lo tenemos si no lo intentamos, hay que ir a ver y si no ganas un reconocimiento, ganas en experiencia, en contactos, en recursos, en muchísimas cosas», apuntó Ana Santana, que como premio podrá disfrutar de una semana en Oporto este verano, con el resto de Fellows Explorer en la EIA (European Innovation Academy), un hub de innovación para emprendedores de ámbito global.

En estos momentos, el equipo de BeFitnes lo integra Laura Diaz, experta en marketing y diseño, pero su CEO anuncia que estará formado por especialistas en diferentes campos como la psicología o ciencias de la actividad física y el deporte, entre otros.

En la edición de 2022, quedó como primer finalista Carlos Vega, estudiante de Doctorado y egresado de Ingeniería de Telecomunicaciones de la ULPGC, con Alternative Circuits, una empresa de servicios de software y hardware cuyo objetivo es facilitar la fabricación electrónica a las pymes. La segunda finalista fue Cecilia María Romero, estudiante del Grado de Educación Primaria, que defendió un proyecto de servicio de asesoría en medio ambiente y economía circular, promotora de acciones y programas ambientales, bajo el nombre de Bionacan.