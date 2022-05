Universidades europeas y americanas idean en Canarias el turismo del futuro

Diseñar las futuras estrategias basadas en la sostenibilidad del sector turístico y de la propia ordenación del territorio, desde el conocimiento que aporta las Universidades, tanto en materia de formación como de investigación y transferencia. Este es el objetivo del II Encuentro Internacional de Rectores que se celebra desde ayer en Gran Canaria, organizado por el Grupo Compostela de Universidades junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -anfitriona del evento- y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

El Grupo Compostela de Universidades agrupa a más de 60 universidades de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos, de las cuales 27 son españolas, cuyo objetivo es la promoción y ejecución de proyectos de colaboración interuniversitaria. En este marco, se celebró ayer en la sede de la ULPGC la jornada Universidad, Territorio y Turismo Sostenible, inauguradas por la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias Yaiza Castilla, el rector de la ULPGC Lluís Serra Majem, el presidente del Grupo Compostela Marek Kregleswki de la Universidad polaca de Wroclaw, y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré.

«Es un placer para nosotros acoger en una de nuestras universidades públicas este encuentro internacional de rectores, donde vamos a abordar un tema tan relevante para nuestra tierra como el del territorio y el turismo sostenible. Estoy segura de que de este foro surgirán interesantes análisis y relevantes conclusiones que enriquecerán el trabajo que ya llevamos tiempo realizando desde Turismo de Canarias para convertir la sostenibilidad en una de las señas de identidad de nuestro destino», indicó la consejera. «Este encuentro es súper importante y potente, no sólo para Las Palmas de Gran Canaria, sino para el destino Islas Canarias, las conclusiones que de aquí salen, nos va a ayudar mucho en la labor que venimos haciendo para llegar a la neutralidad climática y a la lucha contra el cambio climático en el futuro».

Sostenibilidad, integración del territorio y digitalización, centran el debate por parte de los especialistas universitarios

A este respecto, Yaiza Castilla hizo hincapié en la necesidad de impulsar iniciativas para reducir las emisiones de carbono de las actividades vinculadas al turismo, desde el viaje hasta la estancia. «Sabemos que es un equilibrio complejo por nuestra situación de región ultraperiférica, que necesita del avión para no quedarse aislada, para comunicar a las islas entre sí y para mantener el motor que mueve nuestro desarrollo económico y que tanto bienestar deja en nuestra sociedad. Sin embargo, esta dependencia de la conectividad aérea no debe atarnos de manos. Trabajamos para reducirla atrayendo a un turista de larga estancia, que realiza un consumo de recursos más sostenible y una mayor facturación turística y mejor distribuida, no sólo entre los distintos agentes turísticos, también entre el resto de los sectores económicos».

El rector de la ULPGC Lluis Serra, aboga por el respeto al patrimonio histórico, cultural y medioambiental de las Islas

En el encuentro, que ha contado con la presencia de unos 30 rectores y representantes de universidades europeas y americanas, se ha debatido sobre el futuro del turismo desde la sostenibilidad, la integración del territorio, la digitalización y la diversificación, cuestiones que han servicio para construir una iniciativa como el Camino de Santiago entre Volcanes con entidad propia desde una perspectiva histórica y cultural y que promueve la Consejería de Turismo. «Todas estas reflexiones van a ayudar a enriquecer nuestra acción como Gobierno y, por tanto, felicitar a la organización de la ULPGC, y al grupo Compostela que van a poder ver de primera mano uno de nuestros productos turísticos en los que se enraíza esta iniciativa que es el Camino de Santiago entre Volcanes. Por lo tanto, van a conocer las riquezas naturales y culturales que tenemos en las islas y también las ofertas gastronómicas de la mano de los profesionales de Hecansa», concluyó la consejera.

Entes de conocimiento

El rector de la ULPGC, por su parte, puso en valor la situación de Canarias como «polo sur europeo» y su papel para fortalecer el diálogo norte-sur a través de «los entes de conocimiento» que son las universidades. «Canarias es un punto de encuentro, cuya lejanía ha convertido en lugar de paso de los viajeros en muy diversas rutas, de este a oeste y de norte a sur, incluso antes de convertirse en un destino en si mismo. Y encuentro, cooperación, intercambio de conocimiento y experiencias es lo que promueven las redes interuniversitarias, y singularmente una tan relevante como es el Grupo Compostela cuya reunión tenemos la oportunidad de acoger. Por eso es para nosotros tan importante hospedar universitarios de tan diversas procedencias en esta encrucijada de caminos en medio del Atlántico».

Respecto a las jornadas, Serra destacó la importancia de garantizar la sostenibilidad del sector turístico para que siga contribuyendo al desarrollo futuro de Canarias. «Esto incluye, como marcan los ODS 2030, tanto el respeto al patrimonio histórico, cultural y medioambiental de las Islas, como su percepción global por parte de la población que lo sustenta». El rector señaló el compromiso de la ULPGC de seguir mejorando los estudios de Turismo, que ya están situados entre los mejores del mundo según los rankings internacionales, «pero también con integrar en su día a día esta perspectiva de sostenibilidad, tanto en nuestra actividad docente, como investigadora y de gestión».

La Universidad de Santiago de Compostela señala el papel de las universidades en el «crecimiento inteligente» de los territorios

El presidente del Grupo Compostela, Marek Kregleswki, se mostró muy satisfecho «de encontrarnos en Canarias para hablar de turismo y sostenibilidad» y deseó a todos los presentes unas sesiones «muy provechosas académicamente y que nos permitan disfrutar de Gran Canaria».

Cabré, puso en valor la colaboración público-privada y las acciones que impulsan la empleabilidad de los universitarios. «Dedicamos mucho esfuerzo a la investigación e innovación y a unir proyectos, tanto de la ULPGC como propios, muchos de ellos dirigidos a la empleabilidad y relacionados con el turismo, que forma parte importante del PIB canario. Desde la sombra del volcán de La Palma, les damos una calurosa bienvenida», señaló el presidente de la Fundación Universitaria.

Las jornadas arrancaron con la ponencia El potencial de las Universidades y la ordenación del territorio, a cargo de Rubén Camilo Lois González, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre la importancia que tienen las universidades para el desarrollo territorial y para la ordenación del territorio. «Las universidades nacen con necesidades concretas en regiones concretas, forman elites y dirigentes, pero también deben de devolver parte de los esfuerzos económicos que reciben a su propio territorio en forma de transferencia social e innovación. Los territorios con universidad mejoran en innovación y en crecimiento inteligente, favorece el desarrollo territorial».

A continuación, el profesor de la ULPGC, Sergio Moreno impartió la ponencia Universidad y turismo sostenible , en la que presentó un diagnóstico sobre la contribución de la Universidad, en términos de formación y de investigación, al turismo sostenible, sector en el que la ULPGC tiene un papel de liderazgo en materia de innovación y sostenibilidad. Como ejemplo destacó el proyecto Euro-Emotur liderado por la Universidad de Las Palmas y que trata de acompañar a las empresas turísticas de toda Europa, en su transición digital y sostenible. «Lideramos estudios internacionales que ponen de manifiesto el papel de la ULPGC como Universidad líder en turismo, no sólo en educación e investigación sino en transferencia de conocimiento, a través de estos proyectos que ayudan en esa transición digital, de sostenibilidad y de cambio climático», concluyó.