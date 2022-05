El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, la gerente de los Servicios Sanitarios de la Isla, Mercedes Coello, el vicepresidente y neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Germán Peces-Barba, presentaron ayer en el Hospital Universitario de La Palma el estudio ASHES, que analizará el impacto de la erupción de volcán de Cumbre Vieja en la salud respiratoria en la población palmera.

En el acto participaron también los profesionales que liderarán el proyecto, miembros de SEPAR, el neumólogo del Hospital Universitario de La Palma, Sergio Fumero, la neumóloga pediátrica del HUC, Valle Velasco, el enfermero del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria David Díaz y el neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y experto en EPOC Ciro Casanova.

En esta investigación, impulsada por investigadores de la SEPAR, participará un grupo multidisciplinar de 20 profesionales, entre profesionales del Área de Salud y otros expertos en EPOC, asma, patología intersticial, enfermedades ocupacionales y medioambientales, además de epidemiólogos y miembros del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, quienes actuarán como colaboradores.

Un lustro de duración

En este proyecto se analizará durante los próximos cinco años el impacto de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en más de 2.000 personas residentes en la Isla.

El nombre completo del proyecto ASHES, palabra que en inglés significa ‘cenizas’, es Análisis de la exposición y los efectos sobre la salud respiratoria de la erupción volcánica en Canarias (Analysis of Exposure and Respiratory Health Effects of Volcanic Eruption in the Canary Islands). Con esta iniciativa se busca analizar los efectos que las erupciones volcánicas tienen en la salud de la población en general mediante la realización de un cuestionario a todas las personas participantes y se les realizarán pruebas respiratorias.