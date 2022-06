La Fernando Pessoa se estrena en el debate del periodismo inclusivo

La Universidad Fernando Pessoa Canarias se estrenó ayer con unas Jornadas de Periodismo Inclusivo e Igualitario, La Comunicación del Cambio, que se han centrado en distintas ponencias impartidas por diferentes profesionales que dedican su actividad al periodismo y dos mesas redondas, donde se expusieron experiencias en el ámbito de la comunicación en igualdad. La finalidad es dar visibilidad a la realidad de los diferentes colectivos como el LGTBI, el feminismo y su tratamiento en los diferentes medios de comunicación.

Los organizadores han sido la empresas cultural Cauproges, Promotour y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.

Después del acto de inauguración, a cargo del rector de esta Universidad, Antonio Rodríguez, Peter de Jesús, profesor de Psicología, una de sus alumnas, Sara Ramírez y Eva Pascual, en representación del colectivo Chrysallis, pusieron en común sus distintas experiencias respecto a la comunicación igualitaria.

«Se trata de la necesidad de dejar de dar por supuesto determinadas cosas de una primera impresión», expuso el docente, «hacer mucho más fácil la comunicación cuando se pregunta cómo quiere ser tratada esa persona con la que nos comunicamos; se trata de no tener que estar saliendo del armario a cada momento, sino ser claros a la hora de definir cómo queremos comunicarnos y qué queremos comunicar sin estar haciendo suposiciones que son falsas o nos hacen estar incómodos».

Peter de Jesús recordó que «este debate salió en clase y la mayoría de los alumnos no estaban de acuerdo con esta postura». Pero su alumna, Sara Ramírez, a punto de licenciarse como psicóloga, defendió la necesidad «y la importancia de ser nosotros mismos, de facilitar a todo nuestro entorno que se sienta a gusto y que sepamos cómo quiere esa persona que nos dirijamos a ella».

Sara Ramírez también expuso, como miembro de la Asociación Aranda, del municipio de Gáldar, lo importante del uso del lenguaje inclusivo, «también en los medios de comunicación, porque no deberíamos nunca dar nada por sentado, en ningún sentido, como pasa en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, donde dan por supuesto que te quieres quedar embarazada o que tu orientación sexual es una determinada sin saber nada de ti».

Durante la defensa de su postura en la mesa redonda, aseguró que «nos descoloca un poco los esquemas cuando las realidades no coinciden con las que nosotras entendemos así que hace falta mucho más información y formación acerca de cómo y lo que sentimos que somos».

Eva Pascual, miembro de Chrysallis, y defensora acérrima del colectivo transexual, también compartió con sus compañeros de mesa redonda, lo importante y definitorio que es el lenguaje, «muchas veces nos creemos que nos lo sabemos todo y lo único que demostramos es nuestra propia ignorancia, sin darnos cuenta del daño que podemos hacer».

Para Pascual, «hablar permanentemente del hombre y la mujer perpetúa un mensaje que muchas veces no se corresponde para nada con la realidad de esa persona, el mensaje que lancemos siempre tiene que ser en positivo, no queremos que nos pidan perdón, sino que no nos hagan daño, tengamos las características que tengamos».

Tras esta mesa redonda, se dio paso a la ponencia Estrategias igualitarias en la comunicación, de la periodista Tayri Muñiz; y una nueva mesa redonda para debatir La inclusión en el futuro del periodismo, con la participación de Gustavo Martín, Carlota Díaz, estudiantes del Periodismo y Comunicación y moderada por Carolina Martín, también alumna de esta Universidad Fernando Pessoa Canarias.

Broche de oro

El cierre de esta tarde de debates lo pusieron algunos de los profesionales actualmente en primera línea, como el periodista radiofónico, Kiko Barroso, en la mesa titulada Otras formas de hacer radio-Periodistas LGTBI referentes; ; vida y comunicación. Además de Barroso, también participaron en ella Tomás Galván, Sofía Ramos, y moderando la estudiantes, Ana Cabello.