Un verano de bochorno que puede tener un epílogo marcado por las lluvias torrenciales típicas del otoño, que este año se han concentrado en la primavera. Un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, con datos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, advierte de que este verano va a ser sofocante en la provincia, sobre todo en la costa y debido a la alta temperatura del mar que este martes, último día de mayo roza ya los 22 grados, casi dos más que la temperatura normal para esta época del año. Las temperaturas del agua del mar frente a las costas de Alicante se encuentra ya entre 1,5 y 2º C por encima de lo normal para principios de junio, por lo que los expertos alertan de que el próximo agosto la temperatura pueda alcanzar hasta los 30/31 grados. Condiciones que se dan en el Caribe, el segundo mar más cliente del mundo tras el agua del Golfo Pérsico, donde la temperatura puede alcanzar los 36 grados.

La consecuencia directa de esta situación, derivada del calentamiento por el cambio climático, será que la mayoría de las noches de los meses de junio, julio y agosto serán tropicales, es decir que la temperatura no baja de los 22 grados como ya sucedió el pasado día 20, por ejemplo, en Benidorm ciudad en la temperatura mínima no bajó de los 23,5 grados. Si la temperatura no desciende de los 25 grados los meteorólogos califican la noche como tropical.

Los datos ofrecidos por el Centro Europeo del Predicción a Medio Plazo advierte de este calentamiento elevado del agua del mar en toda la cuenca occidental del Mediterráneo, que se va a incrementar en los próximos días, porque la situación atmosférica de temperaturas altas va a favorecer la acumulación de calor en el agua del mar.

“El calor acumulado en el Mediterráneo tiene un doble efecto en el clima: aumenta el número de noches tropicales y favorece la formación de nubes conectivas que originan lluvias torrenciales. Estos dos procesos ya se notan en nuestro territorio en las dos últimas décadas”, explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

El mar Mediterráneo se ha calentado, según datos del CEAM, 1,4º C desde 1982 a la actualidad, que es el doble de lo que se ha incrementado, por ejemplo, la temperatura del aire en la provincia de Alicante, en el mismo periodo de tiempo. “El calentamiento del Mediterráneo es clave en el proceso de cambio climático porque está acelerando las evidencias del mismo. Por eso, se puede hablar de “mediterraneización” del cambio climático en el litoral mediterráneo español. Una singularidad a nivel mundial”.

La temperatura del agua en Alicante hoy es de 21,7°C. En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el mar más cálido en Alicante en este día se registró en 2011 y fue de 21,2°C, y el más frío se registró en 2013 a 18,4°C. Se espera que la temperatura del agua de mar en Alicante baje hasta los 21.5°C en los próximos 10 días, pero luego subirá. La temperatura promedio del agua de mar en mayo en Alicante es de 18,8°C, la temperatura mínima es de 15.9°C y la máxima es de 19/20°C, para luego subir.

La temporada de los bañistas en Alicante dura de junio a octubre. Durante esos meses, la temperatura del agua no baja por debajo de 20°C y por lo tanto adecuado para nadar cómodamente. La temperatura media del agua en Alicante en invierno alcanza los 15.2°C, en primavera 16.4°C, en verano la temperatura media aumenta a 25°C, y en otoño es de 22.4°C, pero en agosto y septiembre puede haber puntas de hasta 28 grados.

Una consecuencia negativa del calantamiento del mar es que el 78% de los corales en el litoral alicantino se muestra afectado por el cambio climático, un proceso que provoca, además, que el 42% de la superficie de estas colonias esté afectada por el blanqueamiento, un fenómeno causado por el calentamiento de las aguas que produce el debilitamiento o la muerte de las colonias de corales madreporarios. Así se desprende de los primeros resultados del estudio que está desarrollando el Instituto de Ecología Litoral para conocer los efectos del cambio climático en estos espacios naturales en la Comunidad Valenciana y Baleares. La temperatura media del mar ha aumentado un grado en los últimos años y en verano puede alcanzar hasta los 28 grados.

El proyecto, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, se lleva a cabo en la provincia de Alicate en las zonas del Penyal de Ifach, Serra Gelada y litoral de la Marina Baixa, Cabo de las Huertas y Tabarca; y refleja, en sus primeras conclusiones, una afección muy elevada tanto en el número de colonias como en la superficie afectada.