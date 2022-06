El obispo de Canarias José Mazuelos, como presidente de la subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE), publicado una carta en la que ofrece una reflexión critica sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo, de Salud Sexual y Reproducción y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la que el Gobierno pretende «garantizar y ampliar derechos», y busca eliminar los que el Ejecutivo considera, en estos momentos, obstáculos para ejercer el derecho al aborto. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez calificó la reforma que promueve la ministra Irene Montero, como «un nuevo avance para las mujeres y para la democracia en nuestro país».

Estas palabras de la portavoz del Ejecutivo son con las que arranca Mazuelos uno de sus párrafos más contundentes: «Hablar de democracia y ampliar derechos a costa de la libertad de los médicos y de pisotear, en nombre del ‘derecho’ al aborto, la dignidad de la vida humana me parece una auténtica falacia». «En la propuesta de ley, se copia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo de 2010 y se adorna con algunos cantos a la libertad, como son poner impedimento a la objeción de conciencia, eliminar los tres días de reflexión, la información previa y evitar –dicen- la pornografía», continúa el obispo y médico sevillano. «Van a intensificar la educación sexual para que no haya una violencia en la educación. Este descaro y este atentado a la libertad, a la democracia y a la razón solo se pueden argumentar con la lógica de la dictadura, es decir, absolutizando una opinión o idea e imponiéndola por ley y afirmando que quien no está conmigo no es demócrata».

El obispo de Canarias, sacerdote forjado en el Camino Neocatecumenal, «ante tal atropello», en su carta publicada a finales de mayo, se ofrece a padres y madres «que van a tener que sufrir en sus carnes esta ley que sigue creciendo en inmoralidad, injusticia e inhumanidad». Mazuelos no oculta su solidaridad y su apoyo y el de los obispos españoles a la manifestación que se celebrará el próximo 26 de junio en Madrid contra la nueva ley que regula el aborto.

En su condición de conocedor de la ciencia médica, Mazuelos va argumentando contra los supuestos derechos, a su juicio, que acaban en «la justificación de hecho de la muerte de un inocente». «El primero de ellos es que, según la nueva ley, dentro de las 14 primeras semanas se puede abortar libremente», explica. «Aceptar esto conlleva privar de todo derecho al ser humano hasta los tres meses y medio de gestación. Esta opción se fundamenta en negar que el embrión es un ser humano autónomo e independiente de la madre». «Ante esta evidencia científica se quiere justificar el asesinato del inocente en nombre de la filosofía y, más concretamente de la metafísica, negándole al embrión y al feto el estatus de persona», afirma el obispo.

Programa nazi

Además no se olvida de hacer referencia a que la ley contempla que, para aquellos niños con alguna malformación, «se puede abortar hasta las veintidós semanas (5 meses y medio), que es cuando puede sobrevivir fuera del seno materno». «Esta medida legislativa nos introduce en el reconocimiento de la desigualdad y en la apertura de la puerta de la injusticia», afirma Mazuelos. «Con esta medida se crea, en nombre del progreso, un nuevo estatus humano, una nueva clase social sin derecho alguno. A partir de ahora no todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos, minando el principio básico de la justicia: la igualdad de todos los seres humanos».

Cuando en el feto se detecten malformaciones severas se puede abortar después de las 22 semanas, según contempla la nueva ley, siempre y cuando una comisión clínica certifique que son intratables o incurables. «Este punto de la ley», añade Mazuelos, «suscita en nosotros una cierta sospecha de parecido con el llamado programa T4 diseñado por la cúpula nazi con justificaciones eugenésicas», antes de entrar a reflexionar sobre su moralidad. Cree el obispo que la comisión clínica «se le otorga nada más y nada menos que el poder de determinar o mejor de autorizar la muerte de un ser humano» y de «justificar el asesinato de un inocente».

No se olvida Mazuelos de resaltar lo que considera la «incoherencia» de permitir a una menor, con 16 años, abortar, cuando no puede votar. Y remata : «Admitir el ‘derecho’ al aborto nos sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. El poder y lo políticamente correcto han determinado, en nombre del materialismo más radical». En la carta, que se puede leer íntegra en www.laprovincia.es, Mazuelos expresa su preocupación, «como pastor de la Iglesia y como ciudadano», para que se tome conciencia crítica de la «lógica inhumana que late tras esta nueva ley».