Teseida García: «La protección del menor hace aguas»

La fiscal de Menores, Teseida García García, abordó durante su intervención ayer en el Club LA PROVINCIA, la protección legal a los menores extranjeros y criticó cómo está planteado los procedimientos para la determinación de la edad actual. «El procedimiento que se sigue hace aguas porque se lo han atribuido al Ministerio Fiscal que no es la institución más adecuada para realizar esa labor ya que a través de nuestros mecanismos se vulnera el interés superior del menor, el derecho a la audiencia, la tutela judicial efectiva, aunque en Canaria intento que esas vulneraciones no sean tales oyendo a los menores, revisándolo todo con el mayor número de pruebas posible, y con todo eso determino la edad o modifico mi intervención anterior». Pero este procedimiento no debería está radicado en el Ministerio Fiscal «porque nuestro ADN no está determinar la edad ya que es una resolución administrativa», añadió.

En cuanto al proyecto de futuro, García recordó que el anteproyecto ha optado por un procedimiento judicial, que en vez de ser el Ministerio Fiscal el que determine la edad, lo sea un juez. «Yo soy de la opinión de que este procedimiento también lo podría hacer un órgano administrativo bajo control judicial. Pero si un juez determina la edad tendrá que haber un procedimiento judicial, y estamos poniendo sobre la mesa que jueces civiles sean los que determinen la edad en un plazo de 48 horas provisionalmente y un mes ya definitivamente. «Eso es imposible en los lugares donde llegan los inmigrantes con los medios que tenemos. Y ni va a haber determinación d ela edad porque no hay medios para ellos, ni hay jueces, ni médicos forenses, y se augura un fracaso. «Ese sistema está muy bien cuando no hay problemas en los lugares como Madrid, pero aquí que pueden llegar diez chicos en una hora, un juez no puede hacer todos esos trámites».