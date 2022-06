Un nuevo tratamiento, que combina una terapia dirigida con quimioterapia, ha demostrado ser altamente efectivo en el cáncer de mama. Se trata del trastuzumab deruxtecan, una especie de inmunoterapia que aumenta la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia media frente a los tratamientos habituales. Un estudio internacional en fase tres, en el que han participado cuatro centros catalanes, prueba la eficacia de este fármaco en un nuevo segmento de mujeres: aquellas que tienen un tumor HER2-negativo. En ellas reduce hasta un 40% la mortalidad y controla la enfermedad el doble de tiempo que la quimio. El trastuzumab es lo más "revolucionario" de los últimos meses en la investigación del cáncer y abre la puerta a tratar otras tipologías de la enfermedad, como el cáncer de pulmón.

En marzo pasado, un estudio liderado por el International Breast Cancer Center (IBCC) ya demostró que el trastuzumab deruxtecan mejoraba la supervivencia libre de progresión a los 12 meses de las pacientes de cáncer de mama metastático HER2-positivo, uno de los más agresivos. Pero ahora los investigadores han visto cómo este mismo fármaco es también eficaz en otra población: la de las mujeres con cáncer metastásico HER2-negativo.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en todo el mundo: afecta a 2,3 millones de personas y causa la muerte de 571.000 cada año. La clasificación molecular del cáncer de mama permite decidir cuál es su mejor tratamiento en función de las características del tumor. Entre los distintos subtipos, los cánceres de mama HER2-negativo representan el 70% de todos los tumores.

La nueva investigación, que estudió a 650 mujeres, ha sido publicada en 'New England Journal of Medicine' (NEJM) y en ella han participado cuatro centros catalanes: el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) del Hospital Clínic, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), el Institut Català d'Oncologia (ICO) y el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell). Los resultados han sido presentados este domingo durante el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), que se celebra en Chicago (EEUU).

¿Qué es el HER2?

HER2 es una proteína que se encuentra en el exterior de las células tumorales y sus niveles se determinan de forma rutinaria para decidir cuál es la estrategia de tratamiento más adecuada para el cáncer de mama. En el caso de los tumores metastásicos HER2-negativos, se ha visto que el 55% no tienen amplificación del gen HER2 (por tanto, hasta ahora, son considerados como HER2-negativos), pero el 70% de estos expresan niveles bajos de la proteína HER2 (son los HER2-bajo o HER2-low, en inglés).

"El trastuzumab, que es un anticuerpo, tiene ocho moléculas de una quimioterapia muy potente. Se ha demostrado que es capaz de funcionar con los tumores HER2-bajo. Son pacientes con metástasis, que han recibido ya varios tratamientos", explica a EL PERIÓDICO el oncólogo del Hospital Clínic Aleix Prat, jefe del grupo Genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del Idibaps y profesor de la Universitat de Barcelona (UB).

El estudio que ahora publica 'New England Journal of Medicine' muestra que el trastuzumab tiene "una eficacia claramente superior" que la quimioterapia, controla la enfermedad "el doble de tiempo" y "mejora la supervivencia". "Disminuye el riesgo de morir un 40% y, en términos absolutos, aumenta la supervivencia en seis meses", dice Prat.

Según este oncólogo, este fármaco es "lo más revolucionario", en los últimos meses, en el campo de la investigación del cáncer. "Es muy revolucionario no solo por su eficacia, sino porque utiliza los anticuerpos para atacar con quimio el tumor. Es una forma inteligente de dar quimio al cáncer de mama y tiene menos toxicidad que ciertas quimios. El anticuerpo, en el fondo, es un tipo de inmunoterapia", agrega.

Otros tipos de cáncer

Además, el trastuzumab está comenzando a "demostrar actividad" en otros tipos de cáncer, como el de pulmón, en el que "empieza a haber datos muy interesantes". "El fármaco se está testando en múltiples estudios", asegura Prat. "Ahora, el próximo paso es intentar llevar este tratamiento en fases más precoces de la enfermedad, es decir, a las pacientes que tienen un cáncer de mama localizado".

Por su parte, según Maria Vidal, oncóloga, profesora e investigadora junto a Prats en el Idibaps, uno de los "retos actuales" será asegurar que se miren "de forma adecuada" los niveles de HER2. "Hasta ahora no era importante, pero ahora lo es mucho, y estudios previos muestran gran discordancia entre patólogos para identificar niveles bajos de HER2", dice Vidal.

"Los resultados obtenidos son estadísticamente significativos, clínicamente muy relevantes y con efectos adversos muy manejables. Este tratamiento pasará a ser un estándar en breve, y esperamos que no tarde mucho en poder incorporarse en el sistema público una vez se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)", comenta Miguel Gil, Jefe del Servei d'Oncologia Mèdica del ICO.