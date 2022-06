«El modelo de ocupación de la costa está abocado al fracaso»

Los científicos piden cambios «urgentes y profundos» al considerar que las políticas actuales no cumplen con los requisitos para combatir el cambio climático, ¿qué opina sobre esta reflexión?

Los últimos informes del IPCC reconocen que cada vez son más los territorios que actúan contra el cambio climático, pero insisten en que no es suficiente. Y es que, a medida que pasa el tiempo, los esfuerzos que hay que hacer son mayores porque el calentamiento global va a más.

¿Entonces Canarias debe apostar por cambio económico brusco?

Eso se traduce en un cambio brusco de la economía. Así lo avalan los informes científicos del IPCC, que muestran que a ser necesario reducir el Producto Interior Bruto (PIB) global para poder afrontar el cambio climático, porque lo que tenemos es un problema de sobreexplotación de recursos naturales. Algunos señalan que la Ley de Cambio Climático de Canarias es muy ambiciosa, pero es que no nos queda otra. O nos marcamos grandes objetivos o, sencillamente, esta batalla la tenemos perdida porque los territorios insulares son los más frágiles ante este cambio de paradigma global.

¿Pero está la economía canaria preparada para afrontar un cambio disruptivo como el que piden los científicos?

Es que no nos queda otra. Si no lo afrontamos, las pérdidas van a ser del 10% del PIB anual. Hay que hacer un esfuerzo porque estamos en una situación de tal calado que hay que dar por hecho que los efectos del cambio climático van a seguir. No van a parar.

Canarias debe adaptarse al cambio climático, entre otras cosas, apartando a su población de la costa, pero seguimos viendo proyectos urbanísticos que se plantean en estas áreas.

La gran asignatura pendiente que tienen las administraciones públicas es entender que el modelo actual de ocupación de nuevos espacios en costa está abocado al fracaso.

¿Entonces qué debemos hacer?

Tenemos que hacer todo lo contrario: empezar a liberar espacios en costa que vayan a ser ocupados por el mar. Estoy convencido de que la próxima legislatura será la encargada de revisar la ley del suelo profundamente. Ya no podemos seguir ocupando terreno con nuevas urbanizaciones y edificios, y mucho menos en nuestros espacios costeros. Tenemos que adaptar nuestro planeamiento a la mentalidad del siglo XXI; no se puede seguir desarrollando infraestructuras con los pensamientos del siglo XX y de los años 80. El ejemplo lo tenemos en el Puertito de Adeje, que es un elemento que, evidentemente, creo que debería ser repensado.

¿Se siente a veces como un predicador en el desierto?

Por suerte, el Gobierno de Canarias y, sobre todo, el presidente, está muy concienciado con el cambio climático. Pero muchas veces cuando me siento con un alcalde o alcaldesa o con representantes empresariales, sí me da esa sensación de que les entra por un oído y les sale por el otro. Eso no me pasa con el presidente ni con el resto del Consejo de Gobierno; estamos muy mentalizados. Ahora, ¿el Gobierno de Canarias como colectivo se puede sentir solo como predicando en el desierto? Pues mira, ni lo afirmo ni lo desmiento. La sensación es que tenemos que sumar. Nuestra responsabilidad es que las próximas generaciones vean que, al menos, lo hemos intentado.