Juan Carlos Ramos Sosa ha sido reconocido como el mejor vendedor de la ONCE del año 2021 en el ámbito de la Delegación Territorial de Canarias. Un galardón con el que la organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Carlos, como lo llaman sus amigos, de 45 años y con discapacidad visual, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el viernes 3 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Carlos, vende en Gáldar, Gran Canaria, en el casco antiguo de la ciudad, uno de los enclaves privilegiados de la Isla. Amante del senderismo y de los paseos por el campo.

Como practicante hace años del baloncesto, se declara admirador de Michael Jordan, uno de sus ídolos en el ámbito del deporte, pero su auténtico ídolo es Ana Belén, su hija, la niña de sus ojos como él dice.

En estos tiempos que corren, Carlos, posiblemente no sería un ganador de MasterChef, porque justamente lo que le gusta es comer lo que otros cocinan, especialmente todo aquello que endulce la jornada de trabajo.

De buen trato, sonrisa fácil y afable de carácter, es una persona muy conocida en Gáldar, donde ha dado ya varios premios de 35.000 euros.

Reconocimiento institucional a la ‘Buena gente ONCE’

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2021 fue el de ‘Buena Gente ONCE’, y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores y vendedoras que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social.

Una gala que hizo un homenaje a “la calle”

La gran gala ‘Buena Gente ONCE’ quiso hacer un homenaje al lugar en el que cada día, haga frío o calor, con sol o con lluvia, los vendedores de la ONCE reparten la ilusión a cambio de la solidaridad de la ciudadanía: las calles de pueblos y ciudades de toda la geografía. Por ello, la escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno exterior de calle, en este caso de la ‘Calle de la Buena Gente ONCE’: la fuente, el mercado, el buzón y, por supuesto, el punto de venta de los ‘centinelas de la ilusión’, como se conoce a los hombres y mujeres que forman parte de la red de agentes vendedores de la Organización. A ellos se dirigió el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, para decirles que ‘vosotros sois el máximo exponente del espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”. El evento, con momentos muy emotivos, fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo en la capital, en el que hubo tiempo para la visita guiada por la ciudad de Madrid ‘Del Vanguardismo Arquitectónico del Siglo XXI al Centro Histórico de la Ciudad’; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia y tiempo libre para su propio disfrute.

Reconocimiento especial

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 19.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.

El espíritu de este reconocimiento a su trabajo lo resumió Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, en una sola frase al finalizar la gala, cuando les dijo: “Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita”.