La docente, expresidenta del Cabildo de Lanzarote y exconsejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas de León ofrecerá una conferencia el jueves 16 de junio, a partir de las 11:30, en el Aula de Piedra de la sede institucional (c/Juan de Quesada, 30), en la que desgranará su obra Sin género de duda. Diccionario expresionario, un libro en el que aborda cómo lograr la inclusión de género desde la perspectiva del lenguaje.

La autora presenta un trabajo en el que ha buscado fórmulas que, dentro de un uso correcto del lenguaje, no invisibilicen a la mujer y que sirvan para que todas las personas puedan sentirse incluidas. Como señaló en una entrevista a Radio Lanzarote – Onda Cero: "como hablamos en un masculino generalizado, llega un momento en que realmente la parte femenina del género humano prácticamente no aparece y eso no es un detalle cualquiera, no es un detalle menor, es muy importante, porque si no la sociedad, la infancia, la juventud, no tienen el referente femenino que es tan necesario".

Según Rojas, no se trata de desdoblar continuamente para citar a los dos géneros, sino de usar vocablos que engloben: "Si dicen los empresarios, no se tiene en cuenta a las empresarias, pero si decimos el sector empresarial, ahí la expresión es sin género de duda correcta".

La entrada a la conferencia en gratuita y puede retirarse en este enlace.