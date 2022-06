Críticas a Las Palmas de Gran Canaria por su lema para el Orgullo LGTBI+. No han pasado ni 24 horas de la presentación de la campaña del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la celebración del Orgullo LGTBI+ y ya se ha convertido en objeto de duras críticas por el lema elegido ' Las Palmas de Gran Canaria: Una, grande y libre' no ha sentado nada bien entre otros a la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén, que afea al consistorio la elección de un lema que divide y no suma. "Salimos del terror franquista para compartir alegría y diversidad colectiva", apunta Jaén.

Los derechos lgbti son una muestra de la grandeza de la democracia. Salimos del terror franquista para compartir alegría y diversidad colectiva. Nuestra fuerza ha sido sumar ciudadanía. Todo lo contrario a la campaña del @AyuntamientoLPA @igualdadlpgc — Sylvia Jaén (@sylviajaen) 16 de junio de 2022

NS / NC 0 Votar Esta no ha sido la única voz que se ha alzado en contra del lema elegido, un lema usado durante los 40 años de dictadura franquista. El Área Feminista del Partido Comunista de Canarias exige la retirada inmediata de la campaña presentada este jueves. "Las comunistas canarias apuntan que, lejos de fomentar el respeto a la diversidad y tolerancia, este intento fallido de reapropiación de la simbología franquista es una falta total de sensibilidad y un acto de frivolización de la represión franquista. Desde el Partido Comunista de Canarias, recuerdan que la brutalidad de los crímenes durante la dictadura en Canarias. Así como, la persecución y detención en pueblos y barrios obreros de personas LGTBIQ, que posteriormente, eran encarceladas en lugares como el infame campo de concentración de Tefía", denuncian en un comunicado. Por todo esto exigen la retirada inmediata de la campaña promocional del Orgullo LGTBI+ e insisten en la necesidad de "profundizar en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática" de la capital grancanaria y de desarrollar un compromiso real por la reparación y reconocimiento de las víctimas del franquismo. Las críticas también han llegado de los organizadores del Orgullo Crítico de Las Palmas de Gran Canaria que reprocha el uso de un lema franquista para esta edición. "Vaya racha lleva el Ayuntamiento y la Consejería de Igualdad. Primero con las Terfs en Triana y ahora proclamando para el Orgullo el lema franquista queriéndolo disfrazar de resignificación. Y es que bien sabemos que la transfobia y el fascismo van cogidos de la mano, cosa que nosotres no pudimos hacer durante mucho tiempo", denuncian. Critican además que se haya cambiado el recorrido de la manifestación del Orgullo LGTBI+ que saldrá el sábado 25 a las 19.00 horas desde el Edificio de los Taxistas, al final de Mesa y López, pero no pasará por el parque Santa Catalina, todo un símbolo para el colectivo, para terminar en el parque del Estadio Insular. "Con ello, se ha primado la retribución económica del carnaval antes que la significación política del parque", añaden. Concluyen que esta campaña "·es una ofensa para la Memoria Histórica y las víctimas del franquismo, muchas de las cuales eran disidentes de género". Vídeo promocional La pieza creada para promocionar el orgullo con el lema 'Una, grande y libre' tampoco ha gustado a varios sectores de la sociedad, entre ellos a varias organizaciones de defensa de los derechos del colectivo LGTBI+. El vídeo promocional en el que la ciudad pasa del blanco y negro al color en defensa de la libertad. En un formato que recuerda al NO-DO, un hombre vestido y caracterizado con elementos fascistas recorre la habitación del Hotel Madrid, la misma donde se hospedó el dictador Franco, antes de empezar su golpe de Estado contra la República. Con un texto fechado el 18 de julio de 1936 arranca su discurso reivindicando la libertad, igualdad y fraternidad ( como hizo el propio dictador) para la ciudad. Al pronunciar el lema "una, grande y libre", el vídeo pasa a todo color dando paso a un grupo de jóvenes carteles en mano que defienden la libertad de ser o la necesidad de una ley trans ya.