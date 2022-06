Seis de los diez alumnos con las notas más altas de la EBAU en la ULPGC optan a Medicina

Medicina se corona un año más como la carrera más demandada por el alumnado que alcanza las mejores notas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad-EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), celebrada entre los días 8 y 11 de junio, y que se ha saldado con un 93,63% de aprobados. Aspirar a una de las titulaciones más demandadas, como es el caso del grado de Ciencias de la Salud, genera una competencia que, unido al esfuerzo y al talento tiene como resultado rozar la máxima calificación. Por ello, no es de extrañar que seis de los diez estudiantes con las calificaciones más altas este año quiera ser médico o médica.

Es el caso de Laura Afonso Díaz, alumna del IES Puerto del Rosario en Fuerteventura, que alcanzó la máxima nota, un 10, en la fase general de la EBAU, rozando también el 14 con las pruebas específicas. Aunque llegó al segundo curso de bachillerato convencida de optar a Biomedicina, a lo largo de este último curso cambió de opinión y se puso como meta alcanzar la nota de corte necesaria para estudiar Medicina en la Universidad de Salamanca. Necesitaba para ello un 13,3 y lo ha superado con creces con su 13,98 sobre 14.

«Cuando llegué a segundo de bachillerato, y empecé a informarme sobre Biomedicina, dejó de gustarme, y me empezaron a llamar las asignaturas de Medicina, por eso me dije, vamos a intentar entrar y algo de suerte ha habido», señaló la estudiante con la máxima nota de la EBAU en la ULPGC.

Reconocimiento

Al residir en Fuerteventura, Laura Afonso no pudo asistir al acto de reconocimiento a las mejores calificaciones de la prueba de acceso, celebrado esta mañana en la sede institucional de la ULPGC con la presencia del rector Lluis Serra Majem, el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad David Sánchez, y el director de Acceso, Nicanor Guerra, que felicitaron a los estudiantes por sus notas y les entregaron unos obsequios.

La segunda mejor nota recayó en Marta Moreno Benítez, del IES Los Tarahales, con un 9,975 en la fase general y un 13,9 en la específica. Se decanta por estudiar el doble grado de Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, decisión que siempre tuvo muy clara. «Desde muy chiquitita me ha gustado la historia, lengua, literatura..., y el periodismo también me interesa mucho. Este doble grado me permite explorar todo ese ámbito con una perspectiva de más salidas laborales, y con más repercusión también porque puedo expresar mi opinión y que llegue a mucha gente», señala la joven que necesitaba un 10,7 para entrar en la titulación.

Xinyuan Wang Gao, del IES Poeta Tomás Morales Castellano, completa el podio con un 9,938 en la general y 13,93 en total. Ella quiere estudiar el doble grado de Traducción e Interpretación, y con ese objetivo ha superado con creces la nota de corte que está en un 13,3. «La verdad es que me esperaba un buen resultado porque he estado esforzándome durante estos últimos meses y con organización y esfuerzo todo sale», indicó la alumna que siente «mucha felicidad y orgullo por mi misma».

Muy cerquita le sigue Rubén Álamo Hernández, del IES Carrizal, que obtuvo un 9,913 en la prueba general y 13,965 con la específica. Quiere estudiar para piloto de las fuerzas armadas, para lo que necesitaba un 12,6, aunque aún tendrá que superar las pruebas de la fase oposición en Madrid

María Shi Velasco Rodríguez, del IES Politécnico, con 9,9 en la general y 13,3 en la global, va a estudiar Medicina en la ULPGC, aunque no era su única opción, ya que todo dependía de la nota de la EBAU. «Hace tres días me decidí por Medicina. También me gustaba Veterinaria y Farmacia, pero yo quería estudiar aquí y como tengo nota me quedo con Medicina».

Pablo Rodríguez Reyes, del Colegio Hispano Inglés, con 9,9 en la prueba, también opta a Medicina; al igual que Eva Navarro Moreno, del IES Pérez Galdós, con 9,838; Selena Albiach García, del IES los Tarahales, con 9,825; y Nayara Díaz Falcón, del IES Bañaderos, con 9,813 en la prueba general.

Miguel Martín Domínguez, del IES Guanarteme, con 9,825 en la prueba, quiere estudiar Ingeniería Biomédica.

Los dobles grados y las ingenierías, en la lista de preferencias de los estudiantes más destacados

Enrique Villa López, del Colegio Heidelberg, con 9,825 en la fase general de la EBAU, va a estudiar Ingeniería Agrícola en Madrid. En su caso, sólo necesitaba un 5 para entrar, pero aún así se presentó a las pruebas específicas para subir nota y su saldo culmina con un 13,05 sobre 14. «Para mi era un reto alcanzar una buena nota, quería ver hasta donde llegaba con el tiempo que tenía y con lo que había estudiado, y la verdad es que me fue bien».

Los jóvenes y sus familias recibieron la felicitación por parte del rector, el vicerrector de Estudiantes y el director de Acceso de la ULPGC, quienes los animaron a continuar en la senda del esfuerzo para alcanzar todas las metas propuestas. «Ahora se abre un camino prometedor, atrévanse a pisar fuerte y no dejen que nadie les frene a la hora de conseguir los retos que tienen por delante».