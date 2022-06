Críticas a Las Palmas de Gran Canaria por su lema para el Orgullo LGTBI+. No han pasado ni 24 horas de la presentación de la campaña del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la celebración del Orgullo LGTBI+ y ya se ha convertido en objeto de duras críticas por el lema elegido ' Las Palmas de Gran Canaria: Una, grande y libre' no ha sentado nada bien entre otros a la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén, que afea al consistorio la elección de un lema que divide y no suma. "Salimos del terror franquista para compartir alegría y diversidad colectiva", apunta Jaén.