El montañero Ángel Zurdo Martín está en estos días en la planta de Neurología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en estado de recuperación tras detectarle una lesión en la Artería Carótida, que lleva el flujo sanguíneo al cerebro. Está estable y tranquilo, pero sobre todo, está agradecido con el personal de Urgencias del Doctor Negrín, que le realizaron las pruebas necesarias hasta localizarle la lesión, así como con el equipo de la especialización, por su "profesionalidad".

Por eso, el veterano senderista ha querido públicamente reconocer "ahora que tantas noticias negativas estamos sufriendo, la profesionalidad y el acierto de nuestra Sanidad Pública. En estos días que llevo en el Hospital he sacado unas imágenes -en su perfil de Facebook, que ha hecho llegar a La Provincia-, con la intención de destacar este Hospital y hacer público el buen hacer de sus trabajadores cuando están dentro y cuando están fuera refiriéndome a Isabel".

"Este vídeo está dedicado a los profesionales del Hospital Doctor Negrín y especialmente al grupo de Neurología tanto en Urgencias como en planta por la rapidez y eficacia en la localización de mi lesión y posterior estudio para que dentro de unos meses pueda volver a mis queridas montañas. Un millón de gracias. Ángel Zurdo".

Una lesión en la montaña

Isabel fue su acompañante de senderismo cuando Ángel Zurdo sufrió el percance. Está acostumbrado a la montaña. Es su pasión y no hay un día libre que tenga que no lo disfrute en ella. Eso es lo que hizo el pasado viernes, 10 de junio, cuando, junto a Isabel Martel, caminaba por la ruta de San Pedro en el Valle grancanario de Agaete con la intención de llegar al Pico de la Bandera en Tamadaba. Pero, en esta ocasión, no pudo llegar a su destino, ya que a kilómetro y medio del inicio sintió un "fulminante desvanecimiento. Pasé de estar muy bien a caer suelo", según relata el mismo.

Afortunadamente y por casualidad del destino, su compañera de andares, Isabel, es enfermera del Hospital Doctor Negrín, que le realizó la maniobra de reanimación cardiopulmonar, con la que consiguió estabilizarlo.

Volvieron al punto de partida y acudieron al Centro de Salud de San Pedro donde le realizaron las primeras pruebas, seguidamente en Urgencias del Hospital Doctor Negrín, le localizaron una lesión en la Arteria Carótida y posteriormente, pasó a planta controlado por el equipo de Neurología, donde se encuentra actualmente.

Ángel Martín volverá pronto a casa con un tratamiento que en unos meses le permitirá hacer vida normal y volver a caminar por las montañas, comenta con La Provincia el amante de los montes canarios.