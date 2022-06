Assunta Claudia Scotto: "Sin Pérez Galdós no se entiende el realismo europeo"

Creo que es su primera vez en Gran Canaria y también en un evento como éste del Congreso galdosiano. ¿Cómo se siente, qué ha descubierto?

Efectivamente, es mi primera experiencia en la isla de Gran Canaria y en un evento como este Congreso de expertos sobre Benito Pérez Galdós. Tengo que decir que me parece todo increíble, con un clima estupendo, con personas realmente encantadoras y con la sensación de que todo es nuevo para mí, me siento como el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, no puedo poner ejemplo mejor.

Usted presenta una ponencia titulada Un bruto que no entendía el oficio: Felipe Centeno frente a Moreno Rubio, que son dos personajes médicos que aparecen como elementos recurrentes en las novelas de Galdós. ¿Cómo explicaría su trabajo?

El interés de Galdós por la Medicina ha sido objeto de varios e interesantes estudios que han puesto de manifiesto, por un lado, el conocimiento por parte del escritor de las principales teorías científicas de la época y, por otro, su capacidad para dar forma literaria a este tema. De hecho, en sus novelas es fácil encontrar médicos y enfermedad que, en muchos casos, juegan un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos, el caso de Tristana. En esta ponencia analizo dos personajes, Felipe Centeno y Moreno Rubio, que de manera muy diferente, nos permiten pensar no sólo en la figura del médico, sino también en la capacidad de Galdós para crear un universo narrativo dinámico y, al mismo tiempo, perfectamente coherente. En la parte final de la novela, Moreno Rubio, un simpático y joven galeno de gran humanidad, al que el lector había conocido en La familia de León Roch, tratando como pacientes primero a la hija de Pepa Fúcar y luego a la esposa de León, es llamado ahora para intentar salvar al pobre Alejandro Miquis, hermano de Augusto, otro famoso médico galdosiano. El deseo de curar a su amo reaviva en Felipe el deseo de convertirse en médico, que el lector ya había conocido en Marianela y, en una de las escenas más divertidas e irónicas de la novela, decide actuar como un cirujano para curar, imitando torpermente a Moreno Rubio, el pobre gato de la pequeña Rosa Ido.

¿Eso tiene que ver con su papel en el realismo?

Sin ninguna duda. El uso de la técnica del retorno de los personajes, una herramienta narrativa fundamental para mirar hacia el realismo galdosiano, sin el cual no existiría el realismo europeo, permite al escritor desarrollar los perfiles de estos dos personajes y, al mismo tiempo, entrelazar sus historias en la segunda parte del doctor Centeno, una obra que ya desde su título nos está señalando hacia el tema de la medicina.

¿Cuándo nació y cómo este interés por la obra y los trabajos de Benito Pérez Galdós?

Llevo investigando algo más de dos años a este autor y, si nada se cruza en el camino, en breve voy a publicar un libro al respecto de lo que estamos hablando. Mi trayectoria tiene algo de curiosa porque empecé por Miguel de Unamuno, me trasladé a la Casa Museo que este escritor tiene en Salamanca y despolvando documentos encontré muchas referencias de él nombrando a Benito Pérez Galdós, cartas llenas de admiración hacia el escritor grancanario, incluso leí algunas donde Miguel de Unamuno le mandaba sus poesías a Galdós para que éste le diese su opinión sobre ellas.

Casi todos sus homólogos en este XII Congreso Internacional sobre Benito Pérez Galdós han coincidido en valorar este encuentro como muy necesario e interesante después de casi cinco años sin encontrarse entre ustedes. ¿A usted también le parece así?

Ya lo creo que sí, estoy percibiendo muchos temas que son grandes aportaciones para la investigación sobre este escritor porque a mí, por ejemplo, que sólo me he dedicado a la parte estrictamente literaria, he podido comprobar que entre los cientos de investigadores que están ahora aquí se analiza su legado desde perspectivas muy distintas que amplían, de forma muy importante, los datos que se aportan para su estudio.

¿Cómo se imagina que sería o qué haría Benito Pérez Galdós si viviera en nuestro tiempo, en esta actualidad tan complicada que tenemos ahora?

Yo creo que Benito Pérez Galdós tendría un papel importante tanto en el campo de lo social como en el ámbito político. Se dedicaría a observar primero y después tomaría una actitud de intentar cambiar aquellas cosas que considerara que no están bien y que deberían tener un repaso y un cambio de lo que se está haciendo hasta el momento. Creo que su papel en la sociedad nunca ha sido de pasividad ante nada en la vida, quizás muy realista y, por tanto, con pocas posibilidades de cambiar las actitudes y los papeles que les han correspondido en la vida a sus personajes, en este caso concreto, a los médico que he estudiado en mi investigación.