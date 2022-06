A los «sabíamos que esto iba a pasar» de algunos allegados y las desavenencias con sus vecinos, acostumbrados a escuchar cómo disparaba a objetos como diana en el patio interior del edificio, se suma una denuncia de su pareja contra él por malos tratos en 2018 como presagios del doble crimen.

La escena encontrada por los agentes a las 10.20 horas, cuando han irrumpido en el 1º C de un bloque de seis plantas protegidos con escudos y chalecos antibalas, parecía de guerra: tres cadáveres con heridas de bala, sangre, una colección de armas cortas, algunas con silenciador; cuchillos de combate, munición y un uniforme militar.

En el salón yacían los cuerpos del marqués encima del de una mujer de unos 70 años, ambos cerca de una pistola tirada en el suelo, con la que el hombre habría cometido los dos homicidios. A pocos metros, otra arma corta en una cómoda, munición del calibre nueve milímetros y una cruz militar con una esvástica en el centro.

Después se producía el hallazgo por el que acudieron los agentes de la Unidad de Protección y Reacción (UPR), el de una mujer de 44 años, pareja del conde de Atarés, cuyo cadáver, que presentaba un disparo en la sien, había sido avistado a las diez de la mañana a través de una ventana por el portero de la comunidad, quien realizó la primera llamada a la Policía.

Una denuncia por malos tratos

La pareja de Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijá interpuso una denuncia contra él en 2018 por malos tratos, han informado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de la Policía. No obstante, la mujer, española de 44 años y con una hija menor en común con el noble, no contaba en la actualidad con ninguna medida de protección por violencia de género, según las mismas fuentes.