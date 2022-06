Enhorabuena por su puesto en el ranking del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), tan necesario para la visibilización de las mujeres.

Sí, está muy bien, porque el listado que ha sacado el CSIC pretende dar visibilidad a las científicas españolas, objetivando una parte de sus curriculum que, en este caso, son las publicaciones científicas. Personalmente prefiero que hombres y mujeres aparezcamos por igual para ver de forma equitativa la capacidad de todos pero, efectivamente, este listado ha cumplido con su objetivo que es dar visibilidad a las científicas.

En el grupo de las científicas de vanguardia en Canarias, usted es la única que trabaja en un hospital, ¿cree que tiene relación con lo complejo que resulta investigar siendo sanitario?

Sí, efectivamente soy la única licenciada en medicina que aparece en ese listado. Yo ahora no tengo actividad asistencial pues ejerzo dentro de la gestión de la investigación y por supuesto, en investigación. Pero antes atendía a pacientes e investigaba. Lo hacía con muchas ganas y esfuerzo, pero compaginar la asistencia con la actividad investigadora es muy difícil. Necesitas tiempo y si no tienes una dirección hospitalaria o unos jefes de servicio que entienden que la investigación es inherente a la actividad médica o enfermera, te ves obligado a hacer horas de trabajo fuera de tu jornada. Eso, a su vez, supone robarle tiempo a tu familia, por lo que se convierte en un problema de conciliación.

¿Por qué diría que es tan importante la investigación en sanidad?

El avance de la medicina, la salud y los sistemas sanitarios requiere investigación. Todas las patologías empiezan siendo casi desconocidas hasta que la ciencia nos permite avanzar y conocerlas en profundidad. Desde la prevención hasta el diagnóstico, pasando por nuevas terapias o acciones de rehabilitación; todo eso necesita de un avance en el conocimiento profundo para que los pacientes se vean beneficiados por él. El problema es que algunas investigaciones que se publican no se pueden trasladan a la clínica, por eso es importante que la ciencia sanitaria sea traslacional.

¿Cómo ve el nivel de los investigadores sanitarios de Canarias?

Todos los hospitales tienen buenos investigadores. Somos poquitos y menos investigadoras, pero todos están en posiciones muy destacadas.

¿Las mujeres ven un apoyo distinto que los hombres a la hora de investigar?

Mi experiencia ha sido particularmente buena porque he llegado al top de la investigación sanitaria en Canarias. Como Coordinadora de Investigación del SCS he tenido acceso al máximo puesto que hay en dirección de investigación en esta comunidad autónoma. Y como investigadora nunca he tenido ninguna traba ni ningún problema. Es un tema de conciliación en el que siempre salimos perjudicadas las mujeres, pero es algo general de todos los trabajos. Parece que lo intentan solucionar pero al final la familia siempre va a estar más a cargo de la mujer. No es un problema de capacidades, porque hay más mujeres en centros de investigación, incluso. Pero parece ser que las mujeres se van quedando por el camino. Hay muchas buenas científicas haciendo investigación pero han abandonado la carrera y los que siguen son los hombres. Yo espero que las leyes de igualdad que se están implantando en los centros de trabajo se mejore mucho, pero siempre quedará ahí el peso mayor en la mujer.

¿La covid ha afectado a los trabajos científicos?

Hemos tenido la facilidad de seguir investigando porque las direcciones hospitalarias lo han facilitado. Ha habido grupos que han aprovechado incluso las ayudas que ha habido para enfocar su trabajo en este ámbito. La covid ha afectado fundamentalmente a la hora de poder ver más a los pacientes, pero en nuestro ámbito no, porque hemos seguido trabajando dentro del hospital. Además, tanto la dirección del hospital como los grupos de investigación, entendíamos que era necesario seguir investigando.