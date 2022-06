Enfermería reivindica la creación de una especialidad en Intensivos

Ofrecer una atención óptima a los pacientes críticos y no sobrecargar al personal más veterano. Bajo estas premisas, el colectivo de enfermería reivindica la creación de una especialidad en Cuidados Intensivos. Y es que, en la actualidad, el Ministerio de Sanidad no contempla esta formación específica, lo que impide que los profesionales asuman todas las funciones con eficacia al finalizar los estudios universitarios. Esta carencia de conocimientos fue, precisamente, lo que marcó el enfoque de la tesis doctoral del enfermero grancanario Yeray Santana, que defendió su investigación el 28 de mayo del pasado año. «Partí de la experiencia personal. Era consciente de que cuando salimos de la universidad no estamos preparados para hacer todas las labores que exige esta unidad, pero, para confirmar que estaba en lo cierto, decidí entrevistar a 15 compañeros», explica el profesional, que prestó servicios en el área de críticos del Complejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil de Canarias (Chuimi) durante 15 años. Las conclusiones fueron claras: El equipo reconoció que la falta de formación suponía un problema para lograr desempeñar con seguridad y solvencia todas las tareas.

El siguiente paso fue interrogar a 568 enfermeros de 85 unidades de Cuidados Intensivos de 79 hospitales españoles. Las respuestas confirmaron sus sospechas. «La ausencia de competencias preocupaba al colectivo, si bien hubo dos grandes grupos diferenciados. Por un lado, los enfermeros más jóvenes, que concedían mayor importancia a los conocimientos técnicos. Por otro, los que sumaban más de una década de experiencia, que daban más relevancia a la comunicación, la seguridad y al razonamiento clínico para prestar una buena asistencia a los pacientes críticos», anota. No obstante, todos los encuestados coincidieron en que el personal nuevo debía estar tutorizado en todo momento. Pero, ¿qué funciones debe realizar un enfermero en un área de intensivos? En realidad, es la figura encargada del cuidado de los pacientes a nivel holístico. «Tenemos que ser capaces de dar respuestas rápidas y correctas. Hay que tener en cuenta que los pacientes que llegan a estos espacios pueden empeorar de un momento a otro, por lo que debemos ser lo suficientemente hábiles para evitar complicaciones mayores», sostiene Yeray Santana. A esto hay que sumar la importancia de evitar que los enfermos sufran daños por el hecho de estar encamados. «Hay que prevenir las lesiones cutáneas y las infecciones nosocomiales. Además, tenemos que estar atentos a las dificultades que pueden tener al tragar aquellas personas que llevan mucho tiempo sin comer por vía oral», detalla. Los resultados de la investigación han sido publicados en revistas científicas de alto impacto Cabe destacar que los datos recogidos para elaborar la tesis Necesidades formativas de las enfermeras de Cuidados Intensivos en España han contribuido a realizar nuevos estudios que han sido publicados en revistas científicas de alto impacto. «Contamos con publicaciones en Enfermería Intensiva y Science Progress. Además, recientemente, la International Journal of Nursing Sciences ha difundido un artículo que ha contado con un proceso de revisión exhaustivo y que puede presumir de una valoración excelente», destaca el enfermero del complejo de referencia del área sur de Gran Canaria. Con el fin de seguir avanzando en su carrera profesional, el sanitario empezó en 2019 a trabajar en el área de Quirófanos del Hospital Insular. «Sentí la necesidad de crecer en otras áreas. La Enfermería es un campo muy amplio y lo más importante es estar en un proceso de formación continua», asevera. En la actualidad, el Ministerio no tiene reconocida la formación específica en esta área Ahora bien, ¿qué fue lo más complicado de su etapa en Intensivos? Yeray Santana lo tiene claro. «Sin duda, los períodos de sobrecarga asistencial. Esto no solo ha ocurrido durante la pandemia de coronavirus, también en épocas estivales en las que contamos con una menor cifra de efectivos veteranos». Hay que señalar que el Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene acreditadas plazas en formación para las especialidades en Geriatría, Salud Mental, Pediatría, Atención Familiar y Comunitaria, Salud Laboral y Obstetricia. Sin embargo, solo estas dos últimas cuentan con vacantes específicas a la hora de ejercer. A juicio de Santana, el Gobierno «debe velar por los pacientes», por lo que no solo defiende la creación de una especialidad en Cuidados Intensivos, también el reconocimiento de las plazas. «De nada sirve invertir en formación si luego ese talento queda desaprovechado. Esto, además de ser frustrante para el gremio, representa una pérdida para el propio sistema», recalca el enfermero.