La sanidad valenciana anula vacaciones de personal ante el aumento de ingresos

Los departamentos de salud valencianos están denegando vacaciones en verano a personal sanitario ante el repunte de ingresos (de pacientes covid y no covid) que se está registrando y la falta de sustitutos y refuerzos para atender a todos los pacientes.

Es la denuncia que ha hecho el sindicato de enfermería Satse, desde el que aseguran que han detectado esta práctica en, al menos, los hospitales Doctor Peset y Hospital Clínico de València, dos de los que ya han tenido que ampliar espacio en Urgencias por el aumento de la presión asistencial y replantearse el plan de cierre de camas hospitalarias este verano ante la certidumbre de que van a hacer falta.

"Hoy mismo hemos atendido el caso de una enfermera de Urgencias del D. Peset a la que le han retirado sus vacaciones después de concedérselas y hemos podido mediar. En este caso nos hemos enterado pero sabemos que hay más", explicaban ayer delegados del sindicato Satse. Los "damnificados" están siendo, principalmente, los 5.100 trabajadores que desde mayo están ocupando nuevas plazas estructurales de la plantilla sanitaria pública, los últimos en llegar.

"En un principio ningún departamento pensaba darles vacaciones, y contaban con esas personas recién incorporadas para salvar el verano", han denunciado desde Satse. La intervención de los sindicatos ha hecho posible que quien quisiera reclamar por sus derechos, lo hiciera "y dejara constancia por escrito de su petición de vacaciones en verano, a la que tienen derecho" y ha habido profesionales a los que se les concedió, "pero ahora se está revocando" o incluso a los que "no se les ha llegado a contestar, pese a pedirlas por escrito", explican desde el sindicato según los casos constatados en el H. Clínico.

Compensados con tres días más

Estos trabajadores (que constituyen el último y mayor crecimiento de la plantilla de la sanidad valenciana) no son trabajadores temporales por lo que, desde que ocuparon su plaza hasta el 31 de diciembre "generan sus vacaciones y según el decreto de jornada tienen derecho a disfrutar de los días que les corresponda en verano".

Eso sí, la ley prevé excepciones y compensaciones con tres días más si esto no fuera posible pero, tal como denuncian desde Satse, "esto se aplica en situaciones excepcionales no de forma generalizada como han hecho ahora". Desde el sindicato Comisiones Obreras también detectaron esta práctica y, tras las denuncias recibidas por parte de trabajadores, "presentamos un escrito ante la Conselleria de Sanidad para pedir que rectificaran pero nunca obtuvimos respuesta".

Sin personas para contratar en bolsa

La justificación por parte de la administración, que ya aportó el conseller Miguel Mínguez, es que no hay profesionales para contratar. El conseller anunció que a través del plan de vacaciones se iban a hacer 7.537 contrataciones para sustituciones y refuerzos y permitir las vacaciones de la plantilla, con un presupuesto de 68 millones de euros. Ayer insistió en les Corts que habían hecho "el mejor plan posible para asegurar la calidad asistencial a los ciudadanos", y que el plan no es algo improvisado, ya que se trabaja desde el 21 de marzo. Más allá del anuncio, lo cierto es que no hay profesionales en bolsa para incorporar por lo que, según critican los sindicatos, estos contratos "no van a ser nunca reales", según CC OO.

La situación se arrastra desde hace años en ciertas especialidades (anestesistas, médicos de familia, matronas...) pero este año se ha extendido a perfiles que no planteaban problemas como el de enfermería o celadores, en parte por esa contratación de plazas estructurales en mayo, porque se están necesitando cubrir muchas bajas (la covid también está afectando a las plantillas de Sanidad) y, según critican los sindicatos, por el retraso de la conselleria en sacar su plan de vacaciones y en proponer contrataciones. "Quien estuviera disponible es posible que haya recibido ya ofertas de otras comunidades", critican.

Más salas covid y Urgencias colapsadas

Las manos, vengan en forma de refuerzos o quitando vacaciones, van a hacer falta porque la gran mayoría de hospitales valencianos están notando ya el repunte de contagios covid y de casos que necesitan hospitalización. Del viernes pasado al martes se pasó de 702 a 905 personas ingresadas por covid y con covid y en estos últimos días, la presión y los ingresos ha subido en todos los centros.

Algunos como el de Torrevieja, el de Elx o el General de Castelló ya han reservado más salas para covid y en el Clínico o el Peset, han desistido de cerrar todas las camas que tenían previstas para el 1 de julio ante ese aumento de la demanda. En el Clínico iban a cerrar dos salas de Traumatología y Neurología (70 camas en total) y "se han echado para atrás", según informan los sindicatos. En el Peset, para el 1 de julio se iban a cerrar dos salas de 36 camas cada una "y la cuarta-segunda, una de ellas, no la van a cerrar", según Satse.

Donde primero se está notando la presión es, como siempre, en las Urgencias. En las del H. General de Valencia llevan semanas denunciando colapsos diarios con personas esperando durante días conseguir una cama y ayer se repetía la situación con 62 personas esperando cama, según el sindicato Comisiones Obreras. La misma situación la han empezado a vivir esta semana en el H. Clínico (donde se ha habilitado una tercera sala de Observación en Urgencias usando una sala de espera de Traumatología) y en el Doctor Peset, donde ayer abrieron una segunda sala de Observación. En el Hospital Arnau "ya hay algún paciente de Urgencias en pasillos", por falta de espacio, según denuncian desde CC OO.