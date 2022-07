Consejos para un verano sin golpes de calor y una piel libre de quemaduras. La llegada de las vacaciones de verano con el aumento de las horas de ocio al aire libre y un aumento de la exposición al sol puede ser un arma de doble filo que termine pasando factura a la salud si no se toman una serie de medidas preventivas para hacer frente a los daños que esconden estas fechas.

Para ello, la presidenta y el vicepresidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias, Loreto Gómez Guedes y Manuel Ángel Galván González, presentaron este lunes la campaña Cuidados de Verano con medidas preventivas frente a enfermedades o patologías derivadas de los efectos del sol, el calor y picaduras de insectos.

Por ello, es conveniente extremar las precauciones, especialmente en niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas polimedicadas, para reducir el riesgo. Entre las amenazas para la salud que esconde el verano están las quemaduras solares, el fotoenvejecimiento, golpe de calor, síndrome de agotamiento por calor, ojo seco o irritado, picaduras de insectos, degeneración macular asociada a la edad, cataratas o cáncer de piel a largo plazo.

«Es momento de disfrutar después de todo este tipo pero el verano debe de ser sano y no condicionar la vida de nadie. La mayor parte de estos problemas pueden evitarse con medios de prevención y siguiendo una serie de consejos», explicó Loreto Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas.

Para este año, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias se suma a la campaña lanzada para todo el país por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. «Consta de quince infografías con consejos y medidas preventivas útiles para todo el mundo. Estará presente en todos los medios y formatos y en las redes sociales en un lenguaje y formato adaptado a los más jóvenes», subrayó Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.

Destacan que este tipo de campañas preventivas, que se repiten cada verano, sirve para ir sembrando conciencia y buenos hábitos entre la población más joven.

A continuación se detallan los consejos y medidas a tener en cuenta y llevar a cabo durante estas vacaciones para tener un verano sano y sin sobresaltos.

Protección solar. Es imprescindible usar un buen fotoprotector que esté homologado y sea adecuado para el tipo de piel en cuestión y también que sea específico para la actividad que se vaya a desarrollar en cada momento. El FPS significa factor de protección solar y mide el nivel de protección contra la radiación UVB, y no contra otras, aunque muchos piensen que si un producto tiene un SPF alto ya pueden estar tranquilos. Está el nivel bajo (de 6 a 10), medio (15-25), alto (30-50), y muy alto (50+). En caso de contar con algún tipo de alergia hay fotoprotectores adecuados por lo que recomiendan consultar en su farmacia habitual. Para los menores es recomendable el uso de un protector resistente al agua. Se debe poner media hora antes de la exposición al sol en cantidad suficiente y renovarlo cada dos horas. Evite la exposición en las horas centrales del día. Hidrate su piel tras una jornada al sol. Para protegerse de los rayos UVA es necesario que el protector tenga el símbolo ‘PA++++’ que refleja que protege frente a ese tipo de radiación. A más símbolos de suma mayor protección.

Golpe de calor. La mejor manera de evitar un síncope es manteniéndose convenientemente hidratados. No hay que esperar a tener la sensación de sed para beber agua, lo mejor es ingerir líquidos de forma periódica sin esperar a que el cuerpo nos la pida. Lo ideal es beber de dos a dos litros y medio de agua. No espere a tener sed para beber, pues la sed es un indicativo temprano de deshidratación. Es recomendable el uso de ropa ligera y holgada, preferiblemente de colores claros y tejidos transpirables como el algodón o el lino. Evite abrigarse en exceso. Si practica ejercicio físico, beba antes, durante y después del mismo. Evite el consumo de alcohol y el ejercicio físico en horas centrales del día, si lo hace protéjase de los rayos solares.

Protección ocular. La exposición prolongada al sol puede terminar afectando a la larga a los ojos provocando sequedad, irritación e incluso cataratas a largo plazo. Para ello es imprescindible proteger sus ojos con gafas de sol que cumplan la normativa europea CE. Si usa lentes coloreados sin filtros adecuados para el sol, engañará a sus ojos y no pondrá en marcha los mecanismos de protección como parpadeo o contracción de la pupila. Es recomendable extender el uso de gafas de sol homologadas y que cumplan la normativa europea vigente a los menores, estos también pueden sufrir los efectos oculares de una exposición prolongada al sol y en su caso los daños pueden ser mayores al no contar con unos ojos completamente formados.

Playa y piscina. Aunque esté debajo de una sombrilla, la radiación solar le afecta ya que se refleja o dispersa en la arena (hasta un 17%), al igual que ocurre cuando estamos cerca del agua (5%) o rodeados de ella (25%). Aplíquese el fotoprotector cada dos horas o después de baños de más de 30 minutos. Use un fotoprotector Water Resistant o Waterproof ya que ayuda a mantener el factor de protección en el agua. Si realiza deportes acuáticos utilice un fotoprotector Rubproof que ayuda a mantener su factor de protección frente a la fricción y al roce. Use lentes de categoría de filtro 3. Las lentes con categoría de filtro 4 no permiten la conducción, estando indicadas en alta mar, deslumbramiento extremo y en personas con patologías oculares. Use preferiblemente lentes de color marrón, gris o verde. (Reducen la radiación de luz visible y tienen mayor sensibilidad al contraste).

Campo. Al igual que ocurre con la arena en la playa, la radiación solar también se refleja o dispersa en la hierba (3%), en el agua (5%) y sobre todo en la nieve (85%). Use un fotoprotector Sweatproof para mantener su factor de protección frente al sudor. Lleve ropa adecuada con un Factor de Protección Ultravioleta (FPU, o UPF en inglés). Use lentes con categoría de filtro 2, 3 o 4 (alta montaña), preferiblemente lentes de color gris (respetan los colores naturales) o marrón (mejoran los contrastes, filtran las radiaciones azules y están indicadas para deportes al aire libre).

Turismo urbano. El efecto que produce la reflexión o la dispersión de la radiación solar en el asfalto es del 2%. En las ciudades donde hay mucha contaminación, se ve reducida la intensidad de la radiación solar. Sin embargo, la polución acelera el fotoenvejecimiento desencadenando procesos oxidativos en la piel y dañando el ADN celular. Proteja su piel y tus ojos cada día, ya que la radiación solar afecta también en la ciudad. Se recomienda un fotoprotector con activos antioxidantes y anticontaminación. Use lentes con categoría de filtro 2 o 3. Use preferiblemente lentes de color gris (respetan los colores naturales sin producir distorsiones).

A los consejos y medidas preventivas el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias alertó de los bulos y mitos que corren cada verano sobre los fotoprotectores y de la necesidad de hacerles frente con información transparente y accesible a todos. «El más frecuente es creer que los productos de autobronceado protegen y evitan quemaduras y no es verdad. No protegen como tampoco lo hacen los la fotoprotección oral. También están los bulos de mezclas de productos o recetas propias para protegerse hechos de cualquier manera y sin ningún tipo de regulación que tampoco funcionan y pueden incluso empeora, potenciando en algunos casos con su capa de aceite la penetración de los rayos con el riesgo para la salud que esto conlleva», apuntó Miguel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. | C.S.B.