"La sociedad necesita alumnos de Ciencias del Mar con perfiles multidisciplinares"*

Cuarenta años después de su puesta en funcionamiento, de su creación, ¿dónde está hoy en día esta Facultad de Ciencias del Mar?

Esta Facultad nació en pleno auge de las demandas sociales para que esta isla tuviese Universidad y por eso nació una Facultad nueva, distinta, con una visión diferente de los estudios superiores que se tenían en ese momento, estamos hablando de 1982 y aunque la mayoría de los recortes de prensa de la época hablaban de biología cuando nos nombraban, lo que se impartían eran estudios multidisciplinares que abarcan la amplitud del océano. Ahora ya somos unos estudios consolidados, con grandes profesionales no sólo dentro sino fuera de nuestras fronteras que se adaptan a todos los retos que nos está planteando la sociedad. Te los encuentras en la acuicultura, en gestión costera, en meteorología, en biotecnología e incluso montando sus propias empresas, como emprendedores. En la Facultad le damos una formación básica, necesaria para que luego los alumnos encaucen sus perfiles profesionales.

¿Eso significa una apuesta por la especialización?

Tenemos que pensar que no nos formamos para toda la vida, que tenemos que desterrar la idea de una formación inicial que se queda así para toda la vida. Nuestro deber es estar permanentemente en formación porque, en estos momentos, más que nunca, todo cambia y ese perfil de egresado multidisciplinar que tienen nuestros alumnos de Ciencias del Mar, les ayuda mucho a trazar el camino profesional que ellos buscan.

Estudiar, investigar o analizar un área que ahora está sufriendo un grave deterioro no parece exactamente una buena idea. ¿Esto es así o ya lo era en el 82?.

Te invito a visitar la exposición de la Biblioteca universitaria que ha hecho nuestros centro para que compruebes, a través de los recortes de prensa de hace 40 años hasta ahora, que de todo lo que estamos hablando, son temas que llevamos estudiando desde nuestra puesta en marcha, la labor de concienciación ha estado en marcha desde los años 80. Es verdad que, a pesar de ser un país con mucha costa, y el Archipiélago todavía más, no mirábamos mucho al mar; y cuando lo hacíamos, lo veíamos siempre desde el punto de vista de la pesquería, como sustento, y como territorio de oferta de sol y playa para el turismo. Pero los problemas que ahora intentamos solucionar ya existían en esos momentos.

Usted misma lo ha dicho, los problemas en el medio marino hace mucho tiempo que existen pero ¿cuáles son ahora los retos más importantes que se plantean ustedes como profesionales?

La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue la primera de toda España; después vino Cádiz, Vigo, Alicante, Valencia y, por último Barcelona. Eso nos da una cierta ventaja con respecto a nuestro posicionamiento en primer línea de investigación; ahora, el reto más importante, es crear equipos multidisciplinares que sean capaces de solucionar cada día problemas más complejos, la visión que tenemos que tener es la de sumar, cuando sumas ganas y cuando multiplicas, ganas más. No se trata de cerrar perfiles profesionales, al contrario, se trata de abrirlos, con visiones muy diferentes que te permitan abordar toda la problemática que se nos presente, sin quedarnos estancados en lo que ya tenemos más trabajado. Necesitamos una visión amplia de la sociedad y de las necesidades que le van surgiendo, ya no estamos en un mundo de profesiones tradicionales. Como ya dije, la formación básica sólo es eso, básica, a partir de ella mi trayectoria vital me puede llevar a ser un perfecto economista en la gestión costera.

¿Estar en la ultraperiferia resulta una ventaja o un inconveniente?

Ser región ultraperiférica tiene ventajas e inconvenientes. La Unión Europea nos reconoce como tal y nos incentiva por serlo en algunos aspectos. Está claro que nos cuesta más que a los habitantes del territorio continental movernos para cualquier cosa, por ejemplo, la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos dio la oportunidad de estudiar a los que no podíamos permitirnos el lujo de salir fuera del Archipiélago. La movilidad y salir fuera de nuestra zona de confort nos hace ver las cosas de manera distinta y buscar soluciones a nuestros problemas, sobre todo cuando vivimos en un territorio con muchas deficiencias y problemas que solucionar. Y eso muchas veces también ayuda a ver los aspectos positivos que tiene esta tierra y sus condiciones medioambientales.

Usted ahora es decana de la Facultad. En una reunión de gerentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el inicio de esta institución se quejaban de que casi nadie se quería comprometer con la gestión de los asuntos universitarios. ¿Usted también lo piensa, le pesa el cargo?

En mi opinión, un profesor universitario tiene que tener esa triple visión, de docente, investigador y gestor. Creo que todos los profesores universitarios deberíamos pasar por el estamento de gestión. Yo, que ahora soy decana, que también he sido vicedecana, disfruto con estar en mi facultad, con mis alumnos y es verdad que sacrificas parte de la labor investigadora, pero como sé que no voy a ser decana toda la vida, gracias a Dios, y que en algún momento podré retomar mi faceta de investigación, no me siento muy agobiada y gozo de esta etapa. Además, tampoco hay que olvidar que cada Facultad tiene sus órganos de representación y eso ayuda a una buena gestión.

Superada la edad madura, los 40 años, que espera del futuro de la Facultad de Ciencias del Mar?

Si analizas bien la actualidad y el futuro cercano, siempre quedan muchas cosas por hacer, como dicen , lo urgente no te permite dedicarte a lo importante. Siempre pasa así pero hay elementos que están muy presente como la acreditación institucional de la Facultad, la gestión de calidad que es la base para renovar los títulos que impartimos; todo dentro de un proyecto conjunto con el que pretendemos también avanzar en el trabajo de implantar nuevos títulos que es un reto que intentaremos hacer realidad para el curso 2023-24 en Biotecnología. Esto en aspectos muy concretos porque siempre tenemos el objetivo de mejorar aún más la formación de grado y postgrado. Acabamos de pasar la acreditación del sistema que nos pide los rangos de calidad. No puedo dejar atrás que todos estos aspectos a conseguir no se pueden lograr nunca sin el apoyo y el trabajo bien hecho de profesores, alumnado, del personal administrativo, en general, de todos los departamentos y profesionales que trabajan para mantener y mejorar una Facultad como esta de Ciencias del Mar.

Un comentario sobre el alumnado de Ciencias del Mar

Creo que es importante que se sepa que entre el 60% o casi el 70% del alumnado de esta Facultad es de fuera, eso nos da una visión de lo atractivo que resultamos en el mercado universitario y como atraemos a los estudiantes de todo nuestro país. Si España pretende tener un 30% de áreas marinas protegidas para 2030, pues ahí estamos nosotros para enseñar a los profesionales que sean capaces de gestionar este tipo de proyectos y que nos ayuden a solucionar un futuro cada día más complejo.