Una nueva ola de coronavirus ya avanza sin tregua por todo el país. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, alertó el lunes de que estamos entrando «en la octava ola» de Covid-19 tras pasar «una séptima casi fantasma». Se siente el murmullo de una octava oleada en ciernes.

«Aunque no tenemos datos de la mayoría de los positivos por coronavirus, porque solamente conocemos la incidencia en mayores de 60 años, por los casos que vemos en las consultas, los nuevos casos en gente joven y los casos que podían ser sumados de autotest que realizan los pacientes, estaríamos en una octava ola», argumentó Armenteros.

El murmullo de la octava ola comienza a sentirse porque, matizó, se ha «pasado una séptima ola casi fantasma, desaparecida porque no había datos suficientes, así que de forma epidemiológica estaríamos en un octava ola». «Ese pico que se está dando en las dos últimas semanas podría indicarnos que hay una nueva ola en ciernes y ya está empezando a subir», apostilló el portavoz de los médicos de familia. El facultativo advirtió que «delegar la seguridad sobre los ciudadanos es complicado porque están muy cansados, hay un cansancio pandémico y la gente quiere disfrutar del verano, de las aglomeraciones, pero esto da lugar a un gran número de contagios», avisó.

Variantes

Un aspecto sobre el que hizo especial hincapié es que las «características de las variantes son diferentes; así, la B A-5 es muy infecciosa y la sintomatología es mayor». «Los síntomas son mayores y obliga a ir a consultas de atención primaria y a un mayor ingreso hospitalario. Las variantes no son iguales y no se deben tratar de la misma manera», sentenció.

Lorenzo Armenteros incidió en la necesidad de seguir «utilizando mascarillas en interiores, en el transporte público y cuando se produzcan aglomeraciones». Finalmente apeló al uso de los tapabocas «de forma solidaria, de tal forma que cuando se tenga cualquier sintomatología respiratoria se usen las mascarillas».

Aislamiento

En esta misma línea, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se mostró ayer partidaria de que las personas positivas en SARS-CoV-2 se aíslen aunque no tengan síntomas o sean leves, al tiempo que recordó que la mascarilla sigue siendo aconsejable en interiores concurridos.

Con todos los indicadores de la pandemia al alza, tanto de casos como de hospitalizaciones e ingresos en ucis, sin olvidar las 40 muertes diarias por Covid, la SEE emitió un comunicado en el que hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos y a las autoridades sanitarias para proteger especialmente a los más vulnerables.

«La pandemia todavía no ha terminado, la responsabilidad individual es la herramienta fundamental para evitar contagios y que disfrutemos de un verano tranquilo», señalan los epidemiólogos.

En guardia

Así, estos expertos insisten en que no hay que bajar la guardia y continuar respetando las medidas de prevención no farmacológicas; en este sentido, la SEE aconseja a los ciudadanos disfrutar del aire libre y de los grandes espacios y que usen la mascarilla en espacios interiores concurridos, sobre todo las personas vulnerables.

«La población general juega un papel clave en la protección de las personas de riesgo, por lo que instan a que se utilice la mascarilla cuando se produzcan encuentros con individuos que por sus condiciones puedan ser considerados vulnerables», subrayó.

De la misma manera, los epidemiólogos solicitan que se conceda el teletrabajo a los trabajadores que resulten positivos y, si no es posible, se les dé la baja laboral para evitar que cotagien a su entorno de trabajo.

Vacunas pendientes

En general, son favorables a que los contagiados guarden aislamiento, incluso sin síntomas, y que extremen las medidas de precaución con las personas convivientes, como no compartir espacios y utilizar mascarilla siempre que se coincida con otras personas o avisar a sus contactos estrechos para que extremen las precauciones y estén atentos al desarrollo de posibles síntomas.

Por último, animan a quienes todavía no se han vacunado por primera vez a hacerlo y a recibir la tercera dosis a aquellos que solo hayan recibido dos, ya que, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, poco más de la mitad de la población tiene la dosis de refuerzo.