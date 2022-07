Pedro Cabrera: «Hay que distinguir entre las muertes con y por Covid»

La avalancha de contagios de coronavirus en el Archipiélago ha ido de la mano de un incremento de las hospitalizaciones y los fallecimientos. «Sería interesante establecer una diferencia entre las muertes por y con Covid», apuntó el doctor Pedro Cabrera, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, que además es partidario de extrapolar este criterio a los ingresos para poder comprender mejor el comportamiento de la enfermedad.

Tal y como aclaró este jueves la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el estudio de la mortalidad asociada al SARS-CoV-2 se realiza con la información procedente de los hospitales, los centros sociosanitarios y los centros de Atención Primaria -si el deceso se ha producido en el domicilio-. Estos datos llegan al servicio de Epidemiología de forma automática, pero es necesario comprobar que existe una prueba diagnóstica positiva e investigar la historia clínica del paciente para conocer tanto sus antecedentes como su estado vacunal.

Con el propósito de descubrir si el proceso respiratorio influyó en el fallecimiento, también es preciso analizar la historia reciente y diferentes parámetros analíticos y radiográficos. «Se estudia si hubo otras causas determinantes –una hemorragia, un proceso tumoral terminal o un politraumatismo, por ejemplo– y finalmente se toma una decisión. En caso de duda, se pasa a otro escalón técnico, donde un equipo determinará si se trata de una muerte por o con Covid», agregó el organismo.

En el caso de los ingresos, son los propios facultativos los encargados de practicar una prueba diagnóstica. Si el resultado es positivo, los enfermos son derivados a las áreas Covid aunque la patología no sea la responsable de su llegada al hospital.

Lo cierto es que el aumento del número de ingresados y fallecidos inquieta a algunos expertos. Pero, ¿debe existir preocupación por los efectos de las nuevas caras del coronavirus? El doctor Cabrera es contundente al respecto. «Las nuevas variantes provocan catarros, pero no neumonías y muertes al nivel de otras que han causado más estragos. Además, parece que no tienen capacidad para ello», anotó. «Hay que tener en cuenta que todos los años mueren personas mayores con cuadros catarrales y con enfermedades crónicas muy avanzadas. Ahora estamos en una situación parecida, pero con una connotación de mayor gravedad por la tremenda transmisibilidad que tiene el virus», añadió el neumólogo.

Ante esto, ¿sería recomendable volver a las restricciones? Según el doctor Cabrera, no. «Tenemos un volumen muy alto de contagiados, pero el nivel de hospitalizaciones y de mortalidad es bajo. Es evidente que el escenario es totalmente diferente al de hace un año o al de la época prevacunas, por lo que no creo que haga falta retomar las restricciones ni aplicar medidas estrictas».

No obstante, el facultativo recomienda hacer uso de la mascarilla en espacios multitudinarios, un consejo que extiende a la población que conviva con ancianos o con pacientes vulnerables. «En realidad, esto es cuestión de responsabilidad individual. Las personas que estén en esta situación deben comportarse como transmisoras de alto riesgo, recurrir a la mascarilla en cualquier espacio y estar atentas a la presencia de algún síntoma para poder acceder lo antes posible a un test de antígenos».

Ahora bien, para lograr abandonar el escenario pandémico, a la responsabilidad individual debe sumarse la vacunación. «La vacuna contra el Covid-19 va a pasar a la historia de la Medicina. Nunca antes se había desarrollado un arma tan eficaz en tan poco tiempo», recordó el presidente de la agrupación.

Por eso, no entiende que existan grupos de antivacunas que intenten convencer a la población de que no acceda a las profilaxis. «Desde mi punto de vista, es incomprensible. La gente debe seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tener claro que las vacunas son una herramienta segura. No hay que olvidar que todos los investigadores del mundo aunaron esfuerzos y compartieron información, lo que permitió disponer de ellas en un tiempo récord», recalcó.

Ahora, el objetivo es adaptar los sueros a los nuevos linajes del virus. Las previsiones de la Agencia Europea del Medicamento –EMA, por sus siglas en inglés– pasan por aprobar en septiembre los nuevos compuestos. «Es lo mismo que se hace con la vacuna de la gripe. Los virus se van moviendo de unos países a otros y se pueden prever, pero, por suerte, ya hemos recorrido la parte más importante del camino», valoró el facultativo.