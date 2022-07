Sierra: «Todavía no hace falta aplicar restricciones por Covid en Canarias»

La llegada de las dos nuevas subvariantes de ómicron –BA.4 y BA.5– ha incrementado de forma notable los casos de coronavirus por el alto poder de contagiosidad. Según los datos difundidos el martes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, las Islas constataron en el transcurso de los cuatro días previos 1.951 nuevos cuadros clínicos entre las personas mayores de 60 años, 438 más que los notificados el martes, 28 de junio. Pero el aumento de las infecciones coincide con un crecimiento de la demanda asistencial en las plantas Covid, pues, tal y como refleja el último informe, 401 positivos permanecen en camas de agudos –70 más–, mientras que 23 aquejados se encuentran en las áreas de intensivos –uno menos–. Teniendo en cuenta todo esto, ¿sería conveniente volver a aplicar restricciones? A juicio del doctor Antonio Sierra, no. «Ahora mismo, no considero que sea necesario. Las restricciones no solo tienen un gran impacto socieconómico, también afectan a la salud».

Y es que, en palabras del experto, a pesar de las determinaciones que se puedan adoptar, «el SARS-CoV-2 seguirá teniendo medios para seguir propagándose». Ahora bien, ¿qué alternativas propone? Prudencia, vacunación y un uso responsable de la mascarilla. «No se trata de imponer restricciones, sino de utilizar el sentido común. La población tiene que ser lo suficientemente responsable y no facilitar la propagación del virus», manifestó el catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL), que no olvida que el patógeno ha llegado para quedarse. «Vamos a tener que convivir con este virus y no sabemos cuándo podremos dejar atrás el escenario pandémico. Por tanto, es importante que seamos prudentes y que protejamos a las personas más vulnerables». En este sentido, el doctor hizo hincapié en la necesidad de actualizar las vacunas. «Habrá que introducir la protección frente a las nuevas cepas en las vacunas porque ya se van alejando de la respuesta inmunitaria. Gracias a los avances tecnológicos, esto se puede hacer relativamente rápido, pero la producción necesita su tiempo», advirtió Darias asegura que las vacunas adaptadas a ómicron podrán llegar en septiembre Por su parte, el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, quiso dejar claro este miércoles que el Gobierno no dudará en aplicar las medidas anticovid necesarias desde el momento que así lo indiquen los distintos servicios técnicos que realizan el seguimiento del Covid-19. «Lo que sigue valorando y siguiendo atentamente el Gobierno de Canarias es la implicación de los contagios en la presión asistencial», agregó. Para después poner de relieve que, ahora mismo, «la ocupación es baja». ¿Y qué ocurrirá con la mascarilla? Precisamente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió hoy en Antena 3 que las decisiones que se toman al respecto son «adecuadas y recomendadas por los expertos». Además de recordar que este recurso preventivo continúa siendo obligatorio en el transporte público, las farmacias y en los centros sanitarios y sociosanitarios, la ministra recomendó también recurrir a ella «con sentido común» para proteger a las personas más vulnerables. En cuanto a las peticiones de algunas comunidades autónomas de inocular ya la cuarta dosis a los ancianos mayores de 80 años, en lugar de esperar al cierre del verano, Darias aseguró que su departamento «seguirá las indicaciones de los profesionales», si bien adelantó que las nuevas vacunas ya adaptadas a la variante Ómicron «podrían llegar en septiembre». Puntos de vacunación activos durante el verano La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunicó ayer que, con el objetivo de facilitar la inmunización contra el coronavirus en Canarias, los puntos de vacunación masiva se mantendrán activos para todos los grupos de edad durante el verano. La administración recuerda que las personas que completaron su pauta vacunal con Pfizer o Moderna deberán esperar al menos cinco meses para recibir la dosis de recuerdo, mientras que quienes completaron su pauta con AstraZeneca o Janssen podrán recibir el tercer pinchazo tras haber esperado, al menos, tres meses. En el caso de que una persona haya dado positivo en Covid tras recibir la pauta vacunal completa, el tiempo de espera entre el diagnóstico y la administración de la dosis de recuerdo deberá ser de entre cuatro semanas y cinco meses. Según los datos que maneja el departamento del Ejecutivo autonómico, los equipos de inoculación del Servicio Canario de la Salud (SCS) había administrado hasta el martes 4.405.819 dosis de los sueros. En la región ya hay 1.847.351 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 88,07% de la población diana. Además, hasta esta fecha, 1.793.528 habitantes habían completado la pauta vacunal, es decir, el 85,5% de la población diana. Por otro lado, el 53,8% de los niños y niñas de 5 a 11 años han recibido ya la primera dosis de la profilaxis y el 39,2% de este grupo de población pediátrica está ya inmunizado con la segunda dosis. En total, la Consejería de Sanidad mantiene 15 espacios habilitados y dos vacuguaguas para la vacunación masiva sin cita previa en todos los grupos de edad de primera y segunda dosis, así como para acceder al pinchazo de refuerzo. |LP/DLP