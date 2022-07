María Loreto Gómez: «Los farmacéuticos podríamos haber hecho más funciones durante la pandemia»

¿Qué balance realiza del papel que han desempeñado los farmacéuticos en la lucha contra el coronavirus?

Podemos hacer dos balances: uno externo y otro interno. En el caso del primero, tenemos claro que la sociedad es consciente de que hemos sido muy visibles. Desde el primer momento pusimos todos nuestros medios a disposición de la ciudadanía y la cruz verde siempre estuvo encendida. Ahora bien, no solo estábamos en las oficinas de farmacia, también en los hospitales, en Salud Pública y en los laboratorios de análisis, ya que hay otras formas de ejercer nuestra profesión. En cuanto al balance interno, hay que decir que pensamos que podríamos haber hecho muchas tareas más. Somos una red sanitaria muy grande y contamos con más de 22.000 farmacias repartidas por todo el territorio nacional, por lo que creo que nuestra capacidad se tendría que haber aprovechado más y mejor.

¿Qué otras tareas podrían haber realizado?

Muchas. Un ejemplo lo ponen las redes de farmacias centinelas que se crearon en algunas comunidades autónomas, lo que permitió comprobar qué personas vulnerables se encontraban solas y quiénes no tenían allegados que les pudieran alcanzar la medicación que necesitaban. También podríamos haber participado en la dispensación colaborativa, que consiste en distribuir los medicamentos hospitalarios a través de las farmacias comunitarias. A todo esto hay que sumar que hemos estado al margen en las campañas de vacunación, tanto en la del Covid como en la de la gripe, estando preparados para vacunar. Además, nos hubiera gustado hacer pruebas de detección del coronavirus desde el principio.

Poco a poco fueron asumiendo más funciones, como puede ser la emisión de certificados Covid o la notificación de los casos positivos detectados a través de los test de antígenos que se dispensan en las boticas. ¿Ha sido complicado organizarse para esto?

En las farmacias somos muy organizados. En cuanto nos facilitaron el acceso a la plataforma a la que había que conectarse para emitir los certificados Covid, hicimos el trabajo sin ningún tipo de problema. Lo mismo sucedió con la notificación de los casos positivos a través de los test, pero esto en Canarias llegó casi al final del cambio de la Estrategia de Vigilancia y Control del Covid-19. Desde que nos dieron la autorización, habilitamos espacios y adoptamos todas las medidas de seguridad pertinentes. En la actualidad, seguimos haciendo estas pruebas, pero no nos piden que notifiquemos los contagios.

Según el Observatorio de Tendencias Cofares, la venta de autotest se ha disparado en las farmacias españolas este mes. ¿Han percibido esto en los establecimientos de la provincia de Las Palmas ?

Se están vendiendo muchísimo. El incremento comenzó después de Semana Santa, cuando la mascarilla dejó ser obligatoria en la mayor parte de las zonas interiores. No disponemos de las cifras exactas, pero creo que en la actualidad la demanda se puede comparar con la que hubo durante las fiestas navideñas. La gran diferencia es que ahora no se han agotado porque ha aumentado la producción.

¿Y la demanda de mascarillas? ¿Se ha reducido desde que dejaron de ser obligatorias en la mayoría de los espacios interiores?

Es cierto que hemos notado una disminución porque ya no se utilizan tanto. De hecho, hay personas que protestan porque se la tienen que poner para entrar en las farmacias. Esta actitud no terminamos de entenderla, ya que no sucede lo mismo en los centros de salud ni en las guaguas, por ejemplo. La sociedad debe comprender que somos un establecimiento sanitario y que aquí, precisamente, viene mucha gente enferma.

¿Cuáles cree que son las principales necesidades del colectivo al que pertenece?

Hace falta más farmacéuticos en todos los niveles. Además, estamos deseando que se nos escuche un poco más y que las autoridades sanitarias acepten nuestras ofertas a nivel nacional. Todas ellas se traducirían en grandes beneficios para la salud de la población.

¿Qué les ha enseñado la pandemia?

En realidad, nos ha recordado que nuestra vocación es la salud a través del conocimiento del medicamento, que somos personal sanitario de primera línea y que sabemos mucho más de lo que creemos.

¿Considera que el rol del farmacéutico, como profesional de la salud, está ahora más valorado?

Creo que la gente valora más nuestro trabajo porque hemos estado muy presentes en esta crisis sanitaria y siempre hemos estado al servicio de la ciudadanía. Solo esperamos que el reconocimiento social haya venido para quedarse y que sirva para que las instituciones cuenten con nosotros.