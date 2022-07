Leonardo Padura: "ser isleño influye mucho en la creación artística"

Literatura desde las islas es el nombre que ha elegido la Universidad de Verano de Maspalomas para el seminario al que ha invitado al escritor cubano, Leonardo Padura, que asegura que «ser isleño influye de manera muy importante a la hora de la creación artística», durante su encuentro con los medios de comunicación en la sede del Rectorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Padura se sometió, durante más de una hora, a la demanda de información y a la expectación que ha levantado su presencia en Gran Canaria, momento que aprovechó para anunciar que ya ha terminado su nueva novela, «que tiene como protagonista al detective Mario Conde, que se titula Personas decentes y de la que no puedo contar nada más porque la promoción empieza en septiembre y mis colaboradores no me dejan seguir dando ningún dato más», bromeó el Premio Príncipe de Asturias 2015.

Leonardo Padura aclaró, antes que seguir su exposición inicial que «vengo a Gran Canaria como escritor y no como periodista, para hablar de la novela histórica como hicimos ayer (por el lunes) y esta tarde para compartir pareceres con Alexis Ravelo, un buen compañero de la novela negra, que es mi especialidad. La cultura es el modo de vivir la vida en un momento determinado de la historia».

El escritor cubano cree que compartir un código en el lenguaje «nos une con los canarios»

El escritor hizo énfasis en las profundas relaciones que hay entre Cuba y Canarias, «de forma que vivimos una pérdida de fronteras por cómo hacemos, de la misma manera, determinadas cosas. No solamente estamos hablando de

relaciones económicas, también culturales y filiales entre los dos territorios, porque compartimos personas con parentescos de un lado a otro del Atlántico».

Respecto a su encuentro con el escritor canario de novela negra, el escritor cubano se mostró convencido de «los debates siempre surge la luz; cada uno expondrá sus perspectivas y características de este tipo de literatura que para mí siempre será abierto y generosos, el estilo policíaco, en mis libros y con Mario Conde como protagonista, siempre son una crónica de la vida contemporánea cubana, es una forma de tener una visión más completa de la realidad».

Leonardo Padura cree que la cercanía que se vive entre el Archipiélago y su tierra natal «hay que buscarla en una serie de códigos compartidos que son, sobre todo, el uso del mismo lenguaje. En general, contamos con la ventaja de que no hay la mediación de una traducción, que por muy necesaria que sea, sería imposible haber leído la Biblia porque la mayoría no hablamos el arameo, de forma que traducir es indispensable. Pero», continúa el escritor cubano, «cuando escribo tengo mucho cuidado con determinadas expresiones, porque un lector que comparte mi lengua sabe lo que quiero decir, puedo compartir muchos de estos códigos con los canarios pero también me podría pasar con asturianos o gallegos porque muchos de ellos emigraron a Cuba y se hicieron uno más de nosotros». En su tono jovial, el escritor cubano comentó una anécdota al respecto, «en el cementerio de La Habana hay un Panteón que se llama Ortiguería y que es mucho mayor que la propia población gallega que es una aldea muy pequeña; en realidad este cementerio es el edificio más grande que tienen estos gallegos».

Leonardo Padura resumió en pocas palabras la actual situación de su país, «desde la perspectiva económica es muy tensa y socialmente muy compleja».

Los disturbios sociales del año pasado «se podían haber manejado de una forma más humana pero como se quiso dar un escarmiento, pues todo resultó muy duro. Cuba vive del turismo y en los últimos cuatro años», explicó, «hemos sufrido una política muy agresiva por parte de Estados Unidos, con Donald Trup y Biden, de forma que se hizo imposible que llegasen las remesas de dinero de este país y todo empeoró».

Padura describió los problemas de energía que también sufre Cuba y la situación de desesperación que está afectando a sus conciudadanos «porque llevamos muchos años viviendo en crisis, por momentos parece que volvemos a la superficie y podemos respirar un polco y, de pronto, volvemos a tocar fondo sin remedio».

«Cuba está económicamente muy tensa y socialmente muy complicada», señala

A pesar de esta situación de cierto caos social, el escritor cubano no se siente censurado «aunque mis novelas son muy censurables porque la novela negra siempre muestra el lado oscuro de una sociedad, en mi caso yo he mostrado ese lado en la sociedad cubana; yo diría que más que un escritor censurado soy un escritor invisibilizado».

A este respecto explicó que puede ser «que sean las librerías de mi país donde no puedas comprar uno de mis libros pero porque no hay papel, porque no se pueden imprimir ejemplares».

Para el autor de la novela El hombre que amaba a los perros o Agua por todas partes, «en Cuba hay un problema de promoción de la propia literatura cubana, sobre todo por la escasez de materiales pero también porque no existe un mercado del libro».

Para el escritor caribeño «cuando en Cuba hablas de mercado, la mayoría de la gente se horroriza pero es verdad que el mercado regula ciertas cosas. Las mejores editoriales», explica, « invierten en unas obras más o menos de aceptación mayoritaria para poder invertir con esa rentabilidad en otros campos, como la poesía, donde la venta de ejemplares no va a ser tan rentable pero es importante que también se imprima el libro de poesía».

Para Leonardo Padura «mi estrategia literaria es trabajar todos los día, poner una palabra detrás de otra y organizar esas palabras».

«Éste es un oficio de artesano, influye mucho el ritmo con el qjue trabajes y unos determinados adjetivos te pueden salvar párrafos o te matan», afirmó.

También expuso que «el libro digital decía que acabaría con el ejemplar de papel pero la novela sigue estando en el mismo sitio, es verdad que el periodismo ha tenido que correr detrás de la tecnología y ahora este oficio no tiene nada que ver con el que aprendimos hace unas décadas, se escribe de otra manera pero eso no significa y sería muy lamentable que determinadas realidades se dejen de reflejar en la creación artística, porque seríamos mucho más pobres humanamente».

En el acto celebrado ayer en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el escritor cubano estuvo acompañado del vicerrector de Internacional, Jin Taira, y el director de la Universidad de Verano de Maspalomas, Germán Santana.

Éste último, profesor de Historia de la ULPGC, declaró que era «un auténtico privilegio contar con la figura más importante de la lengua española del siglo XXI y por su mensaje de universalidad desde la descripción de los procesos históricos de la sociedad cubana».

Para Santana, «mi admiración por este escritor que nos acompaña es, sobre todo, porque los historiadores siempre creemos que nunca podremos tener una imagen real de los acontecimientos que estudiamos; en el caso de Padura esto no ocurre porque sus escritos están llenos de testimonios que nos explican por dónde van los acontecimientos».