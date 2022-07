El fuego en los incendios de Extremadura calcina ya más de 3.000 hectáreas

El riesgo de reproducciones y la amenaza de tormentas secas para la tarde de este sábado mantiene en vilo a los servicios de extinción que trabajan los operativos de Casas de Miravete y de Las Hurdes. "No se puede bajar la guardia en ninguno de los dos casos", según informa la Consejería de Agricultura. Los dos incendios mantienen el nivel 2 de peligrosidad, activos y con reproducciones, por lo que siguen con un amplio dispositivo trabajando.

El que más preocupa es el que se inició en Casas de Miravete, que ha calcinado ya más de 3.000 hectáreas, más de la mitad de esa superficie se ha arrasado con el avance de la última noche; que obligó a desalojar las localidades de Romangordo e Higuera de Albalat. Unas 300 hectáreas corresponderían también al Parque Nacional de Monfragüe.

En este incendio se mantiene el dispositivo más importante para esta tarde, con más de 200 efectivos, que incluyen 16 unidades tierra y diez medios aéreos; con el apoyo de un batallón del Infoca (el servicio de extinción de incendios de Andalucía), la UME y las BRIF del Ministro de Transición Ecológica.

En el caso del incendio de Las Hurdes, la evolución es buena, pero se mantiene la alerta también porque la orografía del terreno provoca que cualquier reproducción pueda complicar los trabajos de extinción. Ante eso, no se contempla ahora que se pueda variar la situación de riesgo del incendio por prevención. En Las Hurdes se mantiene un operativo de 90 personas con seis unidades tierra, y tres helicópteros.

El sábado, lo que parecía una noche tranquila se acabó complicando con una "brusca exacerbación" en el incendio de Casas de Miravete, que no da tregua. El fuego se encontraba ya esta mañana “contenido”, según la Consejería de Agricultura, por lo que se pudo abrir ya la autovía A-5 para permitir el paso de todas las personas que han quedado retenidas por el corte de esta arteria desde la madrugada. Más de 120 y ocho helicópteros han trabajado durante la mañana las tareas de extinción de este fuego en tres zonas que preocupaban especialmente y se consideran “críticas”: el salto del Corzo, el pico de Miravete y la carretera nacional 5. Por esta zona avanzaron las llamas de madrugada en una noche que no se esperaba convulsa, con una previsión meteorológica favorable y una evolución “positiva” durante la tarde anterior. “Fue una exacerbación muy brusca que no se esperaba”, ha subrayado este sábado la directora general de emergencias, Nieves Villar. El corte de la autovía A-5 fue para garantizar la seguridad de de los efectivos de la UME estaba llevando a cabo en ese punto como consecuencia del incendio.

12:40 📹🔥

El Halcón recorre parte del perímetro del #IFCasasDeMiravete que mantiene su peligrosidad con tres puntos críticos, ahora apenas sin llamas, pero con reproducciones más que probables debido a las condiciones metereológicas extremas pic.twitter.com/yCtZbHhjfn — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 16 de julio de 2022

Ya son tres los pueblos desalojados en la zona, en total unos 500 vecinos. La dirección del Plan de Emergencias de Protección Civil decidió esta madrugada el desalojo de las localidades de Romangordo e Higuera de Albalat ante el avance de las llamas del incendio de Casas de Miravete, ; y se unen al desalojo de la localidad de Casas de Miravete la noche anterior. Fue un operativo rápido que se organizó de urgencia porque no se contemplaba que el fuego pudiera encaminarse en esa dirección con las previsiones meteorológicas y los trabajos de la tarde anterior.

Cruz Roja movilizó siete ambulancias y un transporte adaptado para trasladar a los 40 usuarios de la residencia de mayores de Romangordo a otros centros de Cáceres y Villanueva de la Serena. También habilitó un albergue con 100 camas en Navalmoral de la Mata, donde se trasladó a parte de la población. “Podemos aumentar las plazas disponibles si es necesario”, ha señalado Ángel Cano jefe operaciones de Cruz Roja. La oenegé mantiene además el trabajo de apoyo en el avituallamiento de los efectivos de extinción.

En cuanto al incendio de Las Hurdes, se trabaja esta mañana con especial atención en la zona del valle de Ladrillar y de Aceitunilla, donde trabajan unos 120 efectivos, especialmente de tierra. Sigue su evolución favorable y se espera que en las próximas horas se pueda dar por estabilizado, aunque aún no se sabe cuándo podrán volver los vecinos desalojados. “Hay que estabilizar bien los municipios”, ha recalcado Villar. En todo caso, sí que se les permite acceder a regoger enseres o dar de comer a los animales y la Guardia Civil se está ocupando de acompañarles.

Se elevan a 10 las poblaciones afectadas por los dos grandes fuegos de Extremadura: tres en el incendio de Casas de Miravete y 7 en el de Las Hurdes. Ambos se mantienen activos y en nivel 2 de peligrosidad. Está previsto que esta el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visite la zona afectada por los incendios en Extremadura, donde están desplegadas unidades de la UME.

A estos dos incendios se ha unido otro en la zona de la Almenara de Torre de Don Miguel, en plena sierra de Gata, con nivel 1 de peligrosidad por proximidad a edificaciones aisladas. A lo largo de la jornada la evolución está siendo favorable, según informa la Consejería de Agricultura.

La situación que había ido mejorando a última hora de la tarde del viernes empeoró de madrugada al saltar el fuego la N-V, donde ser estaban intensificando los trabajos de extinción con un contrafuego. Alrededor de las 01.00 horas de la madrugada, además, el fuego atravesó la autovía A-5, por lo que se ha procedido al corte de dicha carretera en ambos sentidos desde el kilómetro 200 hasta el 219 (desde Almaraz hasta Deleitosa).

Las Hurdes dieron este viernes un respiro y todos los esfuerzos de extinción se destinaron entonces a contener el incendio de Casas de Miravete que afecta a Monfragüe. El objetivo inicial era evitar que las llamas alcanzaran la localidad de Jaraicejo, hacia donde se encaminaron toda la jornada; y agilizar también los trabajos preventivos en los terrenos del parque nacional por si las llamas volvían a adentrarse en el espacio protegido. Ese era ayer el principal temor junto con la posibilidad de que hubiera que llegar a desalojar una novena población, Jaraicejo. El dispositivo preventivo estaba listo desde primera hora de la mañana.

Tanto el incendio de Las Hurdes como el de Monfragüe presentaban una evolución «positiva» al inicio de la noche, a la espera de lo que las condiciones climatológicas depararan de madrugada (se esperaban descensos en las temperaturas y vientos más calmados).

22;30 horas 🔥



La dirección de extinción del @PLANINFOEX comunica al Plan Territorial de Protección Civil, dentro de la complejidad de ambos fuegos, una evolución positiva de los #IFCasasDeMiravete y del #IFLadrillar



🔥Ambos activos. Nivel 2



📸 Zona incendio Hurdes pic.twitter.com/ngMRG5mILk — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 15 de julio de 2022

Durante la madrugada del sábado han trabajado 270 efectivos en el incendio de Casas de Miravete, que han centrado los esfuerzos en contener una reactivación del incendio en la N-V, donde se estaba trabajando desde por la tarde en un contrafuego. Las llamas saltaron al otro lado de la N-V a medianoche y rebasaron en perímetro, pero se logró atajar y se trabaja desde las primeras horas de este sábado en refrescar esa zona para evitar nuevos rebrotes.

06:00 🔥 Los efectivos del operativo de extinción del #IFCasasDeMiravete siguen trabajando en la salida del perímetro ocurrida esta madrugada. Dotaciones terrestres refrescan la zona Para evitar nuevas reproducciones. — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 16 de julio de 2022

Otros 144 efectivos se han mantenido también durante la madrugada en labores de extinción en el de Las Hurdes, donde la noche ha transcurrido "tranquila", según informa la Consejería de Agricultura.

Amplio despliegue

Antes de que se retiraran los medios aéreos el viernes, más de 250 efectivos trabajaron retener el incendio que tiene a Montragüe en vilo. Había 15 medios aéreos y efectivos del Infoex, las Brif, la UME y los bomberos del Sepei de Cáceres y de Badajoz.

Las primeras estimaciones son que este fuego ha calcinado ya más de 1.200 hectáreas, de las que "una parte menor" pertenecen a terrenos del espacio protegido, según los datos de la Consejería de Agricultura. Se estima aun así que un 20%, con los datos del viernes.

La Junta tenía listo el dispositivo para evacuar Jaraicejo, pero se fue disipando esa posibilidad por la tarde

Este incendio se convirtió en la prioridad porque, frente a la mejora de Las Hurdes, la mayor parte de la jornada avanzó con una situación "muy complicada por las adversas condiciones climatológicas", según las palabras de la directora general de Emergencias, Nieves Villar, que reconocía que estaban "muy preocupados" por la evolución de las llamas, "muy virulentas".

En la tarde del viernes se actuó en los dos frentes y la cabeza se dirigía hacia Jaraicejo, donde ya estaba listo el dispositivo preventivo de evacuación. Esa posibilidad de fue alejando. Se trabajaba también en un contrafuego en esa zona a la altura de la N-V que obligó a cortar al tráfico allí.

Se desconoce la causa

Qué desencadenó este incendio es aún una incógnita, pero la virulencia con la que las llamas se adentraron en un primer momento al parque nacional hizo saltar las alarmas por su elevado valor ecológico. "La prioridad en estos momentos es atajar el incendio en todos los flancos con una especial atención a preservar también en parque natural de Monfragüe", insistía Nieves Villar, directora general de Emergencias.

Se desconoce también por el momento el impacto que tendrá en la flora y la fauna del territorio. Hubo una reunión del patronato de Monfragüe y la directora del Parque Nacional de Monfragüe, Carmen Martín, siguió la evolución del incendio desde el propio parque; aunque de momento no hay datos sobre la afección de las llamas a la fauna y la flora de la zona afectada. "Lo valorará la consejería competente una vez que finalice el incendio", señaló Pedro Muñoz, director general de Política Forestal. La Consejería de Transición Ecológica es la que tiene las competencias sobre los espacios protegidos.

El fuego que afecta a Monfragüe está cerca de la central de Almaraz, que opera con normalidad

Fue en esas primeras horas del incendio cuando fue necesario desalojar a los vecinos de Casas de Miravete, de madrugada. Las llamas llegaron a aproximarse al pueblo y un centenar de vecinos fueron trasladados a un albergue improvisado por Cruz Roja en el polideportivo de Almaraz.

Con Casas de Miravete son unos 350 los vecinos desplazados por los incendios de Extremadura y ocho las localidades evacuadas: siete en el de Las Hurdes y uno en el de Casas de Miravete.

Tras el desalojo el fuego cambió de dirección por el viento y comenzó a aproximarse a Jaraicejo. Ayer estaba a unos tres kilómetros.

También saltaron las alarmas la inicio porque el incendio estaba a unos 5 kilómetros de la Central Nuclear de Almaraz, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear comunicó que no afectaba a sus instalaciones, y que operaban ayer al 100 % de su potencia.

"Todos los recursos posibles"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara subrayó este viernes que se van a seguir poniendo "todos los recursos y todos los esfuerzos posibles" contra los incendios. Vara visitó el polideportivo de Almaraz donde se encuentran las personas evacuadas de Casas de Miravete y les trasladó allí además la "profunda preocupación" que le habían transmitido la Casa Real y el Gobierno de España, en un acto previo en Madrid.

"Si todavía hay alguien que sigue negando que el cambio climático va en serio se debe someter a una profunda reflexión" y estos incendios son algo que "nos debe hacer reflexionar a todos", insistió

Respiro en Las Hurdes

La situación más tranquila se vivió en la zona de Las Hurdes. El fuego que desde hace cinco días asola parte de esta comarca mejoró su evolución desde primera hora con una mañana "tranquila", que dejó trabajar a los equipos de extinción. Unas 80 personas integraron el dispositivo, que se centró en al zona de Las Mestas, para evitar que el fuego saltara el valle de Las Batuecas. Infoex y UME, atendieron también algún rebrote en otros puntos del perímetro.

A pesar de la mejoría, el incendio de Las Hurdes sigue sin estar controlado, en nivel 2 de peligrosidad y con todos los dispositivos activos porque la zona está muy caliente aún y puede surgir cualquier incidencia, aunque en el Infoex confían en que si no se producen cambios importantes, se pueda dar por estabilizado pronto. Los vecinos desalojados de los siete núcleos de población en esta zona no podrán volver a sus casas al menos hasta la próxima semana.

La situación más crítica en este incendio está en estos momentos en el lado de Salamanca, donde este viernes se ha procedido a desalojar las localidades de Guadapero y Morasverdestres.

A pesar de la evolución favorable, la relevancia de los dos incendios en el norte de Extremadura (que han calcinado en conjunto más de 4.000 hectáreas) llevó a que más del 60% del personal del Infoex estuviera ayer desplegado en ellos. Que se pueda llegar a reducir esa tensión dependerá de las próximas horas; una día más, de que las temperaturas y el viento sean aliados de los trabajos de extinción.