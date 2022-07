La ULPGC supera la Covid y encara el reto de la nueva Ley de Universidades. El Claustro Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebró este martes, en el Salón de Actos de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, una sesión extraordinaria tres años después del último claustro y el primero del mandato del Rector Lluís Serra Majem. Un acto que demostró el regreso a la normalidad tras dos años marcados por la pandemia de la Covid-19. En este sentido, Serra destacó que la ULPGC logró este pasado curso uno de sus primeros objetivos con el regreso del 100% de presencialidad en sus aulas y de la vuelta a la normalidad educativa, cumpliendo eso sí con las medidas sanitarias en vigor en cada momento. «Hemos ido afrontando situaciones sobrevenidas con la mejor ilusión y gracias a la colaboración de todos ustedes», apuntó.

La ULPGC ha recuperado este curso torneos deportivos y actos culturales a niveles previos a la pandemia, niveles de movilidad internacional prepandémicos con más de 2.000 miembros de intercambio y un aumento de las preinscripciones para el próximo curso de un 11% en relación al curso pasado con 1.546 estudiantes que eligen la ULPGC como primera opción, con las titulaciones de Medicina, Enfermería y Veterinaria liderando.

Retos de futuro

La ULPGC debe tratar sin demora su adaptación Ley Orgánica del Sistema Universitario que presentó el propio Ministro en el Campus de Tafira hace unos meses. En este sentido, alertó que un análisis realizado en marzo apunta a que podría tener dificultades para mantener su acreditación como universidad en el plazo de cinco años. «Estos datos establecen la necesidad de reflexionar y, al mismo tiempo, de no ralentizarnos ni detenernos, para poder afrontar estos retos. Como comunidad universitaria todos hemos asumido un objetivo claro: En 2025 no sólo cumpliremos los requisitos exigidos por la nueva norma, sino que los superaremos con holgura. No será fácil, pero que no lo sea es precisamente lo que lo convierte en algo enriquecedor», subrayó.

En este sentido, resaltó su intención de colocar a la ULPGC en lo más alto de los rankings para atraer a los estudiantes y también para aumentar la confianza de las empresas que precisen actualizar la formación de sus cuadros y empleados, innovar para resolver un nuevo desafío o cuando busquen un ejemplo de lo que hay que hacer, un modelo de eficacia, eficiencia y servicio útil a la comunidad.

Subrayó el aumento en el ranking de transparencia pasando de una puntuación de 2,95 en 2020 a un 8,88 para 2021. Unos retos de futuro que solo podrán ser superados desde la unión de toda la comunidad universitaria. «Estoy plenamente convencido de que juntos los alcanzaremos. Estoy plenamente convencido de que lograremos, en poco tiempo, sentirnos cada vez más orgullosos de formar parte de la gran familia que somos», culminó.

Vicerrectorados

Tras la intervención del rector tomaron la palabra cada uno de los vicerrectores dividido en cuatro bloques: Docencia, Investigación e Internacional, relación con la Sociedad, Gestión y Gobernanza. En el primer bloque intervinieron el vicerrector de Estudiantes Alumni y Empleabilidad, David Sánchez; la vicerrectora de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa, Cecilia Dorado; y el vicerrector de Grado, Postgrados y Nuevas Titulaciones, Luis Hernández Calvento.

Entre los logros destacaron la creación del Plan de plantilla de docentes de la ULPGC y la aprobación del Reglamento de la nueva figura de profesorado sustituto junto con la implantación de un modelo educativo basado en criterios de calidad y en la mejora de los programas formativos.

En el bloque de Investigación e Internacional intervinieron la Vicerrectora de Investigación y Transferencia, Marisol Izquierdo y el Vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional (VIMPI), Jin Taira. Izquierdo destacó el incremento en casi un 50% del número de investigadores con productividad destacada y en un 60% el número de sexenios de investigación concedidos. Alerto de que la jubilación del profesorado, sobre todo el investigador, pone en peligro el futuro de la ULPGC. Por su parte, Taira destacó el aumento de la presencia de la universidad en las redes internacionales y la firma de nuevos convenios nacionales e internacionales que impulsarán la internacionalización de la ULPGC.

La Vicerrectora de Proyección Social y Comunicación, Suny Beerli y la Vicerrectora de Cultura Deporte y Activación Social de los Campus, Cristina Roca se encargaron de detallar los logros y objetivos del bloque de relación con la sociedad. Beerli apuntó al desarrollo de una comunicación eficaz que conecte activamente con los diferentes sectores, al tiempo que rinda cuentas a la sociedad, dando a conocer las actividades que se realizan. Roca destacó la reactivación de las Aulas Culturales con campañas para la implicación de la comunidad universitaria con una gran acogida.

El último en tomar la palabra fue el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, que destacó la aprobación por unanimidad de la OEP extraordinaria o el avance para contar con la contabilidad analítica de la Universidad.

Tras esto se levantó la sesión hasta las 16.00 horas.

Preguntas

Para facilitar el discurrir de esta segunda parte del Claustro se solicitó a los claustrales, tanto a los presentes en salón de actos como los que siguieron el debate online, que presentaran por escrito sus preguntas en unas tarjetas que luego fueron agrupadas en función del vicerrectorado al que iban destinadas. Un reparto que ayudó a agilizar la sesión, con 10 tandas de preguntas. Así, la mayoría de preguntas versaron sobre la actualización de las infraestructuras, la instalación de placas solares, el nuevo mapa de titulaciones o la teleformación.

Tras la ronda de preguntas los alumnos pidieron intervenir en el debate para destacar que pese a que la ULPGC ha mejorado no alcanza el aprobado en algunos temas como las infraestructuras, la necesidad de parking en el Campus del Obelisco o mas plazas en los laboratorios. Además de demandar un lugar de estudios habilitado las 24 horas y una mejora de los horarios en la biblioteca, junto con un aumento de la vida social y cultural.

El alumnado solicitó también más títulos de grado y de master y una revisión de los planes de estudio. El rector les pidió paciencia en lo relativo a la mejora de infraestructuras y en lo relativo a las titulaciones. Además anunció que José Luis Quevedo, profesor y miembro de la mesa del claustro será el encargado de ordenar todas las contribuciones realizadas.