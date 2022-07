La viruela del mono amenaza con convertirse pronto en pandemia

El catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia y experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Santiago Mas Coma, reconoció ayer que no cree que pase mucho tiempo antes de que la viruela del mono sea declarada pandemia. El científico participó durante la mañana en la quinta edición de Campus África, que se desarrolla en La Laguna hasta el día 29, y ofreció en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna la conferencia El impacto de los cambios climático y global sobre las enfermedades infectocontagiosas, durante la que recordó que los casos de viruela del mono no paran de subir día a día y ya se está introduciendo en Asia.

«No es una enfermedad grave de la que la gente muere, pero el problema es que el virus ha mutado y eso ha incrementado la transmisión de humano a humano», señaló durante su intervención en Campus África, y añadió que la sanidad española debería estar preocupada porque el número de pacientes no para de subir cada día. Los datos le dan la razón. El último balance del Ministerio de Sanidad recoge un total de 2.835 casos confirmados de viruela del mono en España, según los datos a 15 de julio de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Pero ya son más. Las Comunidades Autónomas notifican casos a diario. Madrid, donde hay más personas afectadas, registró ayer 55 nuevos contagios, lo cual eleva su cifra de afectados por esta enfermedad a 1.484 casos positivos. En Canarias, la Consejería de Sanidad comunicó ayer tres casos nuevos y dos en estudio de viruela del mono desde el viernes, con lo que desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria hay 90 confirmados, de los que 61 corresponden a Gran Canaria, 27 a Tenerife y dos a Fuerteventura.

Solapamiento con el Covid

Además de la rapidez de expansión que muestran los datos, para el catedrático de Parasitología lo peor de esta enfermedad es que «se está solapando con las variantes BA4 y BA5 del coronavirus». Recordó de este modo que la pandemia de covid «no se ha terminado» y aunque las nuevas variantes son menos patógenas «la mortalidad sigue ahí», en personas que tienen otras patologías.

Asimismo, expuso que la mayor preocupación es la nueva variante centaurus, porque las primeras estimaciones indican que es 18 veces más contagiosa que las ya conocidas, aunque es pronto aún para determinarlo. Así, el Covid sigue presente y aunque en estos momentos no se puede parar para combatirla, porque dados los efectos añadidos de la guerra «sería una catástrofe económica», los expertos «estamos recomendando tirar para atrás en mascarillas y en mantener distancias».

Santiago Mas Coma vinculó la difusión de todas estas enfermedades con la globalización y el cambio climático y sentenció que este último es el problema más grave del planeta. Como ejemplo, puso la ola de calor que azota Europa estos días y que está provocando cientos de muertes. Asismismo, señaló que aunque «los científicos no ven cómo hacer reversible el cambio climático, sí sabrían cómo paliar sus efectos».

Viajes y vigilancia

También destacó que la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la relación entre los continentes y los agentes que causan las enfermedades a través de los viajes. «Antes no se viajaba tanto y las condiciones climáticas de los sitios no permitían establecerse a los agentes infecciosos que llegaban. Ahora, en cambio, las condiciones que tenemos en el sur de Europa son las mismas que en África ecuatorial, enfermedades que no teníamos se introducen y son muy difíciles de parar», puntualizó. Además, destacó que a su vez desde Europa se exportan enfermedades a otros continentes porque es un problema global.

Ante la dimensión del problema, dada su globalidad, Mas Coma aboga por implementar sistemas de vigilancia frente a enfermedades para las que no estamos preparados y, en este punto, recordó la llegada del ébola a España y su contención. «Todo esto lleva su tiempo y el problema es que estas enfermedades van muy rápido», señaló y añadió que «hay que formar a gente en los hospitales» para poder hacerles frente.

Además de las conferencias programadas para el día de ayer, la jornada dentro de la programación de Campus África culminó con la ceremonia por el Día Internacional de Nelson Mandela, que reunió durante la tarde en el Teatro Leal a los 57 becarios de esta quinta edición de Campus África junto a representantes de las diferentes administraciones de Canarias. Ayer se cumplieron 104 años del nacimiento del que fuera el primer presidente negro de Sudáfrica y la conmemoración contó con la presencia del presidente de la República de Cabo Verde, José María Pereida.

El dirigente, quien ya ha participado en ediciones anteriores de Campus África, destacó la importancia de esta actividad, que redunda también en el devenir de Cabo Verde, puesto que «ha permitido a muchos estudiantes caboverdianos continuar su formación superior en Canarias», así como poner en marcha nuevas infraestructuras en la universidad del país africano. Pereida recordó que tanto su país como Canarias comparten muchas características similares. Además de los aspectos geográficos, también existen semejanzas culturales. «Somos territorios de dimensiones reducidas, con un rápido crecimiento poblacional y susceptibles a desastres naturales», expresó el presidente, quien se mostró encantado de aumentar las colaboraciones entre ambos territorios puesto que «estamos en el mismo barco para vencer los desafíos que se nos presentan».

Por su parte, los directores de Campus África, Basilio Valladares y José Gómez Soliño, recordaron que a lo largo de estas cinco ediciones Tenerife ha recibido a un total de 287 alumnos becarios recién licenciados en diferentes universidades africanas y que 390 profesores de los cinco continentes han protagonizado las conferencias. Precisamente Cabo Verde ha sido el país que más ha participado en estas cinco ediciones en las que las colaboraciones no dejan de crecer.