Sabor y color de una noche de verano

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan ha vuelto. El evento más esperado del verano se dio cita anoche en el inmejorable entorno de Maspalomas Golf para teñir de sabor, color y diversión la noche veraniega en el sur de Gran Canaria. Este año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan venía con cambios. Tras dos años de pandemia, la prioridad de la organización y todos los patrocinadores era garantizar la seguridad de los asistentes, por lo que el aforo estuvo reducido al 50%.

Las personas que acudieron a esta edición del exclusivo evento disfrutaron de la mejor gastronomía y música en un entorno inigualable, donde la temática elegida fue African Fluor. El decorado, plagado de llamativos colores y animales salvajes, envolvió cada rincón del campo de golf y trasladó a los asistentes al corazón de África. La bienvenida estuvo a cargo de los Hermanos Thioune, que deleitaron a todos los presentes con su actuación de El Rey León, haciendo de este uno de los momentos más especiales de la noche.

Tras la bienvenida, los asistentes pudieron seguir adentrándose en el continente vecino, no sin antes haberse fotografiado junto al imponente Audi RS 3 Sedán que les esperaba en el photocall o con el Audi TT Coupé expuesto en el stand de la marca, donde además todo el que quiso pudo recoger la exclusiva pulsera Audi, que ya se ha convertido en uno de los elementos más reclamados del encuentro. Y es que Audi fue el encargado de aportar el toque sofisticado y sostenible de la noche, gracias a la gama de vehículos desplegados por el campo, como el Audi e-tron Sportback o el Audi RS e-tron GT, un vehículo 100% eléctrico y con más de 646CV.

Market para el paladar

Como es habitual, la noche también contó con un Market compuesto por barras de las marcas de bebidas más premium que ofreció una explosión de sabor a todos los asistentes y elevó la experiencia gastronómica a un nivel mucho más completo y envolvente.

Mahou fue la primera que invitó a todos los presentes a disfrutar de su nueva y refrescante cerveza edición especial Canarias de Mahou Cinco Estrellas, que la compañía aprovechó para presentar en el encuentro. La elegante cena, que fue servida en formato cóctel, corrió de la mano del restaurante de Maspalomas Golf y estuvo acompañada por la música y la voz de una cantante de raíces africanas, que trajo el mejor ritmo y ambientó todavía más la fiesta.

Lopesan, por su parte, aportó su experiencia como proveedor de servicios de máxima calidad para que todo saliera a la perfección y para seguir contribuyendo a la consolidación del evento como el acontecimiento social de referencia del verano.

Donación

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan también es conocida por su marcado carácter social y este año no iba a ser diferente. Durante la cena, se llevó a cabo una venta de boletos entre los asistentes con el objetivo de donar toda la recaudación obtenida a la Fundación Alejandro da Silva y a la Fundación ANAR.

El sorteo estuvo encabezado por la presentadora y periodista Pilar Rumeu y los ganadores pudieron llevarse a casa una joya de Saphir, dos billetes de Binter a cualquiera de sus destinos nacionales o internacionales, dos bolsos de Guess y dos bonos de estética IKIGAI by Hospitales San Roque, centro de Dermatología, Medicina Estética y Cirugía Plástica.

Tras la cena y el sorteo, una batucada fue la encargada de dirigir a los asistentes hasta la pista de baile para comenzar la fiesta al ritmo de la música de Mickey Pavón, reconocido DJ internacional, que puso a bailar a todos los presentes hasta bien entrada la madrugada, junto al show de percusión Drums On Live!

Aquellas personas que quisieron mimetizarse aún más con la temática africana, pudieron visitar el Glitter Bar de Audi para añadir más color y brillo a sus atuendos.

Está claro que Audi Golf Night by Mahou & Lopesan ha vuelto por todo lo alto y eso no hubiera sido posible sin la contribución de todos los patrocinadores y colaboradores, que no dudaron un momento en volver a sumarse a este espectacular proyecto que no deja indiferente a nadie y que sigue consolidándose como uno de los acontecimientos más esperados del verano. Maspalomas Golf, Audi Canarias, Mahou San Miguel, Lopesan, Audiovisuales Canarias, Canaragua, Iqos, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Guess, Gobierno de Canarias, Turfgrass Canarias, Fund Grube, Ahembo, Coca-Cola, Graeser & Partner, Ikigai by Hospitales San Roque y Binter, junto a todas las marcas que llevaron sus barras y exquisitos productos, hicieron posible que este evento volviera a hacer vibrar a todos los asistentes.